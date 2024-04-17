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Артур Томилко

Ozon открыл сторонним компаниям доступ к краудсорсинговой платформе Ozon Profit Статьи редакции

Раньше маркетплейс использовал её для внутренних задач.

  • Ozon Profit стал доступен для компаний из любой отрасли, рассказали в маркетплейсе. На платформе можно разместить задание, установить вознаграждение для исполнителей и отслеживать процесс выполнения.
  • В сервисе зарегистрировано более 30 тысяч «проверенных» исполнителей, отмечают в Ozon. Они могут размечать данные и модерировать контент, а также «определять темы, намерения и эмоции» в текстах и отзывах.
  • Платформа ориентирована на ИТ-компании и маркетплейсы. Клиенты могут подключить её через API, чтобы автоматически загружать данные и запускать проекты. Комиссия за использование сервиса фиксированная и не зависит от типа и сложности задания.
  • Ozon запустил сервис Ozon Profit в январе 2022 года, чтобы справиться с растущим потоком задач по модерации карточек товаров, поясняли в компании. Тогда за 4-6 часов работы в день исполнители могли получать около 20 тысяч рублей в месяц.

#новости #ozon

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11 комментариев
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 Укладчик стекловаты

Наконец-то селлеры и владельцы пвз начнут зарабатывать деньги)

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Nix Green

Некисло так Модеры карточек товара на наварились за 4-6 часов)))

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Oleg Gorbunov

Ждем аналог SEK Studio от VK!

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Запопу Кусь
20 тысяч рублей в месяц

Я на кота больше трачу 🙄

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OverSkill

можно я буду вашим котом?:

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Запопу Кусь

А вы кастрированный? 😊

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Andrey Berezenkov

Штука полезная, надо пробовать. 🙌

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Anton Kochet

Круто же. Развивают и дополняют. Доступно теперь для компаний из любой отрасли. Все теперь могут попробовать и оценить удобство. Да и деньги не лишними будут. А дальше больше, заработок должен расти.

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Рвущий гармонь

Тогда за 4-6 часов работы в день исполнители могли получать около 20 тысяч рублей в месяц.- мало ,очень мало а 6 часов работы можно заработать намного больше

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Укладчик стекловаты

Если живёшь в глубинке, то деньги совсем не плохие. На уровне председателя колхоза. Считай местный олигарх.

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Otto Blotto

Я могу сделать заказ там? Или только сам озон?

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