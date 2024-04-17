Ozon открыл сторонним компаниям доступ к краудсорсинговой платформе Ozon Profit Статьи редакции
Раньше маркетплейс использовал её для внутренних задач.
- Ozon Profit стал доступен для компаний из любой отрасли, рассказали в маркетплейсе. На платформе можно разместить задание, установить вознаграждение для исполнителей и отслеживать процесс выполнения.
- В сервисе зарегистрировано более 30 тысяч «проверенных» исполнителей, отмечают в Ozon. Они могут размечать данные и модерировать контент, а также «определять темы, намерения и эмоции» в текстах и отзывах.
- Платформа ориентирована на ИТ-компании и маркетплейсы. Клиенты могут подключить её через API, чтобы автоматически загружать данные и запускать проекты. Комиссия за использование сервиса фиксированная и не зависит от типа и сложности задания.
- Ozon запустил сервис Ozon Profit в январе 2022 года, чтобы справиться с растущим потоком задач по модерации карточек товаров, поясняли в компании. Тогда за 4-6 часов работы в день исполнители могли получать около 20 тысяч рублей в месяц.
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Наконец-то селлеры и владельцы пвз начнут зарабатывать деньги)
Некисло так Модеры карточек товара на наварились за 4-6 часов)))
Ждем аналог SEK Studio от VK!
Я на кота больше трачу 🙄
можно я буду вашим котом?:
А вы кастрированный? 😊
Штука полезная, надо пробовать. 🙌
Круто же. Развивают и дополняют. Доступно теперь для компаний из любой отрасли. Все теперь могут попробовать и оценить удобство. Да и деньги не лишними будут. А дальше больше, заработок должен расти.
Тогда за 4-6 часов работы в день исполнители могли получать около 20 тысяч рублей в месяц.- мало ,очень мало а 6 часов работы можно заработать намного больше
Если живёшь в глубинке, то деньги совсем не плохие. На уровне председателя колхоза. Считай местный олигарх.
Я могу сделать заказ там? Или только сам озон?