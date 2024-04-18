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Полина Лааксо

TikTok выпустил приложение для обмена фотографиями TikTok Notes в Канаде и Австралии Статьи редакции

Для «ограниченного тестирования», уточнила компания.

  • Приложение размещено в App Store и Google Play. В описании сказано, что это «"лайфстайл"-платформа с информативным визуальным и текстовым контентом о жизни людей».
  • Судя по скриншотам, можно привязать свой TikTok-аккаунт, прикреплять к одной публикации несколько фотографий, делать заголовки и описания и ограничивать круг комментаторов. Картинки можно лайкать и добавлять в закладки.
  • Ленты две: в одной будет контент тех, на кого пользователь подписан, а в другой — алгоритмические рекомендации. СМИ прозвали TikTok Notes «конкурентом Instagram*», но по расположению публикаций в ленте он больше напоминает Pinterst.
  • Когда сервис заработает в других странах — неизвестно. На официальном сайте есть только ссылка на приложение.
Это логотип сервиса. Источник коллажа: TechCrunch
  • В марте 2024 года техноблогер TheSpAndroid обнаружил в коде TikTok упоминания сервиса для публикации фотографий TikTok Photos. В компании находку не комментировали. Позже пользователи начали получать уведомления о скором запуске TikTok Notes.

*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #tiktok

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Вадим Д.
приложение для обмена фотографиями
Notes
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Ольга Юренкова
В марте 2024 года техноблогер TheSpAndroid обнаружил в коде TikTok упоминания сервиса для публикации фотографий TikTok Photos.- чем их не устроило это название? при чем тут записки ?
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