TikTok выпустил приложение для обмена фотографиями TikTok Notes в Канаде и Австралии Статьи редакции
Для «ограниченного тестирования», уточнила компания.
- Приложение размещено в App Store и Google Play. В описании сказано, что это «"лайфстайл"-платформа с информативным визуальным и текстовым контентом о жизни людей».
- Судя по скриншотам, можно привязать свой TikTok-аккаунт, прикреплять к одной публикации несколько фотографий, делать заголовки и описания и ограничивать круг комментаторов. Картинки можно лайкать и добавлять в закладки.
- Ленты две: в одной будет контент тех, на кого пользователь подписан, а в другой — алгоритмические рекомендации. СМИ прозвали TikTok Notes «конкурентом Instagram*», но по расположению публикаций в ленте он больше напоминает Pinterst.
- Когда сервис заработает в других странах — неизвестно. На официальном сайте есть только ссылка на приложение.
- В марте 2024 года техноблогер TheSpAndroid обнаружил в коде TikTok упоминания сервиса для публикации фотографий TikTok Photos. В компании находку не комментировали. Позже пользователи начали получать уведомления о скором запуске TikTok Notes.
*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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