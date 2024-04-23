Приложение «2ГИС» стало вновь доступно в Google Play Статьи редакции
В январе 2024-го российский суд обязал Google вернуть сервис.
- «2ГИС» стало доступно в Google Play через 11 месяцев после удаления в мае 2023 года. В компании за это время «не заметили оттока аудитории». По её данным, сервисом для Android пользуются около 20 млн человек в месяц.
- Google объясняла удаление тем, что «соблюдает все применимые законы о санкциях и правилах торговли».
- В январе 2024 года суд обязал Google вернуть «2ГИС» в Google Play. В феврале компания подала ещё один иск к Google и её российской «дочке», но не комментировала его содержание.
- В сентябре 2022 года «2ГИС» пропало из App Store. Оно стало вновь доступно в апреле 2023-го.
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Самое конченное неинформативное приложении карт.
Самое классное приложение карт в РФ.
в Киргизии наоборот хвалят
Правильно говорить «Яндекс.Карты».
Дубли, отсутствие организаций, дикая неактуальность имеющихся.
Нормальный человек должен ходить с нормальным Российским телефоном. А не с этими шпионскими айфонами и андройдами
Пойду кнопочный прикуплю
А китайский телефон, проданный в Россию по модели white label, который продают под маркой Р-фон считается?
Ждем новость, когда снова удалят 🤣
Уже походу. По крайней мере я его не нахожу в GP. Либо и не возвращали и новость враньё
Из Эпл Стора не удаляют уже долго
Реально достали уже с такими новостями про добавление/удаление
Враньё? Не нашёл в гуглоплее
в тексте есть ссылка
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dublgis.dgismobile&pcampaignid=web_share
значит уже удалили, ждем еще одну новость на vc
пользователи андройд чо вы мучаетесь переходите на айфоны. хватит терпеть этот маразм со стороны гугл плей.
Есть рустор и возможность поставить апкашку) не вижу мучения 😁
Очень не интересно
Гугол - фигугол 😝
Что означает этот смайлик?
Поиграли в охеревших монополистов и хватит
У 2гис нет версии для CarPlay и Android Auto
Есть.
https://www.iphones.ru/iNotes/2gis-vypustil-bolshoe-obnovlenie-dlya-carplay-i-android-auto-poyavilsya-udobnyy-obzor-marshruta-i-interfeys-dlya-pravogo-rulya-11-14-2023
ждем в эпсторе
Доброе утро. Давно уже там
На фоне того, что для Android можно легко скачать даже санкционные банковские приложения (не то что 2ГИС), инфоповод такой себе. Вот с App Store это была бы проблема, да
Нет. На айфоне есть AltStore. Ставь что хочешь
как по мне, оно самое удобное