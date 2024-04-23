Сервисы
Маша Цепелева

Приложение «2ГИС» стало вновь доступно в Google Play Статьи редакции

В январе 2024-го российский суд обязал Google вернуть сервис.

  • «2ГИС» стало доступно в Google Play через 11 месяцев после удаления в мае 2023 года. В компании за это время «не заметили оттока аудитории». По её данным, сервисом для Android пользуются около 20 млн человек в месяц.
  • Google объясняла удаление тем, что «соблюдает все применимые законы о санкциях и правилах торговли».
  • В январе 2024 года суд обязал Google вернуть «2ГИС» в Google Play. В феврале компания подала ещё один иск к Google и её российской «дочке», но не комментировала его содержание.
  • В сентябре 2022 года «2ГИС» пропало из App Store. Оно стало вновь доступно в апреле 2023-го.

#новости #2гис

1.4K показов
905 открытий
0
52 комментария
Написать комментарий...
 xdvmx

Самое конченное неинформативное приложении карт.

Ответить
Развернуть ветку
Walenok

Самое классное приложение карт в РФ.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
monkeyforest

в Киргизии наоборот хвалят

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Правильно говорить «Яндекс.Карты».

Дубли, отсутствие организаций, дикая неактуальность имеющихся.

Ответить
Развернуть ветку
Альвар

Нормальный человек должен ходить с нормальным Российским телефоном. А не с этими шпионскими айфонами и андройдами

Ответить
Развернуть ветку
Tigerbrut

Пойду кнопочный прикуплю

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Невероятный Блондин

А китайский телефон, проданный в Россию по модели white label, который продают под маркой Р-фон считается?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Tigerbrut

Ждем новость, когда снова удалят 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав Грачунов

Уже походу. По крайней мере я его не нахожу в GP. Либо и не возвращали и новость враньё

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Михаил Иванович

Из Эпл Стора не удаляют уже долго

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
monkeyforest

Реально достали уже с такими новостями про добавление/удаление

Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав Грачунов

Враньё? Не нашёл в гуглоплее

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо

в тексте есть ссылка
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dublgis.dgismobile&pcampaignid=web_share

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
monkeyforest

значит уже удалили, ждем еще одну новость на vc

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

пользователи андройд чо вы мучаетесь переходите на айфоны. хватит терпеть этот маразм со стороны гугл плей.

Ответить
Развернуть ветку
Tigerbrut

Есть рустор и возможность поставить апкашку) не вижу мучения 😁

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
debil
Ответить
Развернуть ветку
Redmadpanda

Очень не интересно

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

Гугол - фигугол 😝

Ответить
Развернуть ветку
Альвар

Что означает этот смайлик?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Дневник стартапера

Поиграли в охеревших монополистов и хватит

Ответить
Развернуть ветку
clarity

У 2гис нет версии для CarPlay и Android Auto

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Есть.

https://www.iphones.ru/iNotes/2gis-vypustil-bolshoe-obnovlenie-dlya-carplay-i-android-auto-poyavilsya-udobnyy-obzor-marshruta-i-interfeys-dlya-pravogo-rulya-11-14-2023

2ГИС выпустил большое обновление для CarPlay и…
Оно уже доступно на обеих платформах.
www.iphones.ru
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Семён Аксёнов

ждем в эпсторе

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Доброе утро. Давно уже там

Ответить
Развернуть ветку
Darth Swordman

На фоне того, что для Android можно легко скачать даже санкционные банковские приложения (не то что 2ГИС), инфоповод такой себе. Вот с App Store это была бы проблема, да

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Нет. На айфоне есть AltStore. Ставь что хочешь

Ответить
Развернуть ветку
Борис Кокляев

как по мне, оно самое удобное

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
49 комментариев
Раскрывать всегда