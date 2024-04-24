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Microsoft выпустила обновление для Windows 11 с рекламой в меню «Пуск» Статьи редакции

Рекомендации можно отключить в настройках.

  • Обновление KB5036980 для Windows 11 вышло 23 апреля 2024 года. На момент написания заметки апдейт был необязательным, но в ближайшие недели компания распространит его на все компьютеры с операционной системой, отметили The Verge.
  • После установки обновления в меню «Пуск» начнут отображаться приложения от «небольшого количества курируемых разработчиков». В Microsoft сообщили, что эта функция поможет пользователям Windows 11 «открыть для себя некоторые из этих замечательных приложений». Например, компания продвигает менеджер паролей 1Password.
  • Пользователи Windows 11 смогут отключить отображение рекомендаций в параметрах персонализации меню «Пуск».
  • Microsoft тестировала обновление с рекламой в «Пуске» около двух недель. В 2023 году компания добавляла промовставки в «Проводник» в качестве эксперимента, но после отказалась от этой опции.

#новости #microsoft

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32 комментария
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 местный житель

bitwarden будет продвигать?

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Копчик

Если я купил ОС, то будет ли микрософт оплачивать мне просмотр "рекомендаций"? Это навязанная услуга получается (пока что отключаемая).

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Cringe Artist

Я думаю если почитать лицензионное соглашение, то там уже все продумано наперед

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Копчик

Ну если госорганы немного попинать (прецеденты есть и в ЕС и у нас), то они лицензионным соглашением не отмажутся, т.к. оно не выше закона.

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Копчик

Так ты пользуйся туалетной бумагой, деревня.

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Fred Han
Если я купил ОС

Для начала тебе стоит проснуться ⏰️

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Копчик

Что мешает мне купить Windows в Казахстане?

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Fred Han

Что тебе мешало всю жизнь покупать Windows?🤔

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Joe cocker

Я покупал ноуты и у меня всегда была на них лицензионная ОС. Так что похоже тебе что-то мешает проснуться

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Fred Han

Тебя кто-то спрашивал?

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Михаил

Они скажут, что единоразовая покупка винды кем либо не окупает их затрат на ее поддержание, поэтому оплачиваешь дополнительно через просмотр рекламы. А если не хотите рекламы купите подписку за 5$ в месяц на отключение рекламы и пару гигабайт в их облаке в «подарок» 😃

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Laquanda

Майкрософт сейчас лучше вообще ничего не выпускать, с каждым обновлением все больше и больше портят себе репутацию!

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ЯжПрограммист

Нельзя испортить говно говном

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Darth Swordman

А чего им париться при тотальном доминировании на рынке десктопных ОС?

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Вадим Д.

Давно пора, ещё первое открытое за сеанс окно должно быть баннерами завалено.

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Копчик

С комментариями Вадима.

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Maxim Fox

В принципе в каждом каталоге можно сделать. А ещё, как в рутубе, отвечать на вопросы, что было показано в ней.
Так же Маску можно машины выпускать, а на ней рекламу яндекса и самоката

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Мария Молина

мда. спасибо, что хоть отключить отображение можно будет

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Alex Shevchenko

Всегда отключаю рекомендации, и норм вроде)

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ЯжПрограммист

Скоро: не, ну подумаешь оплачиваю подписку чтобы не смотреть рекламу, всё норм

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Alex Shevchenko

Для меня зависит от стоимости подписки всё-таки)) но в целом, схема до смешного рабочая 😁

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Чай поставьте

Хех, теперь не обязательно устанавливать яндекс амиго или как оно там называлось, что бы была куча рекламы)

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Запопу Кусь

Что нам мешает выпустить свою ОС вместо Виндовс? 🙄
Ничего не мешает 💁‍♀️

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nochnoy.ru

Вам их мало? Ещё одну надо?

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Запопу Кусь

Это был философский вопрос 🙄

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Ale K

Такого как windows уже не будет

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шатал устоев

А как выпустииь российскую ось, если у виндовс закрыты исходники?

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Andrey Kulakov

А раньше разве не было?

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Maxim Fox

Когда уже конверсия от этого дерьма упадёт? Кто эти люди, кто смотрит рекламу? Почему её настолько много, что она заебала уже везде. Просто везде.

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Андрей Шепелев

Эта мразь ставит рекламу на экран блокировки

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Serge Schukin

Ахахахаххахаха как знал, что на это говно нельзя обновляться

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Император Нолимоций

Пока делать AdBlock для Windows.

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29 комментариев
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