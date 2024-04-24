Microsoft выпустила обновление для Windows 11 с рекламой в меню «Пуск» Статьи редакции
Рекомендации можно отключить в настройках.
- Обновление KB5036980 для Windows 11 вышло 23 апреля 2024 года. На момент написания заметки апдейт был необязательным, но в ближайшие недели компания распространит его на все компьютеры с операционной системой, отметили The Verge.
- После установки обновления в меню «Пуск» начнут отображаться приложения от «небольшого количества курируемых разработчиков». В Microsoft сообщили, что эта функция поможет пользователям Windows 11 «открыть для себя некоторые из этих замечательных приложений». Например, компания продвигает менеджер паролей 1Password.
- Пользователи Windows 11 смогут отключить отображение рекомендаций в параметрах персонализации меню «Пуск».
- Microsoft тестировала обновление с рекламой в «Пуске» около двух недель. В 2023 году компания добавляла промовставки в «Проводник» в качестве эксперимента, но после отказалась от этой опции.
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bitwarden будет продвигать?
Комментарий удален модератором
Если я купил ОС, то будет ли микрософт оплачивать мне просмотр "рекомендаций"? Это навязанная услуга получается (пока что отключаемая).
Я думаю если почитать лицензионное соглашение, то там уже все продумано наперед
Ну если госорганы немного попинать (прецеденты есть и в ЕС и у нас), то они лицензионным соглашением не отмажутся, т.к. оно не выше закона.
Комментарий удален модератором
Так ты пользуйся туалетной бумагой, деревня.
Комментарий удален модератором
Для начала тебе стоит проснуться ⏰️
Что мешает мне купить Windows в Казахстане?
Что тебе мешало всю жизнь покупать Windows?🤔
Я покупал ноуты и у меня всегда была на них лицензионная ОС. Так что похоже тебе что-то мешает проснуться
Тебя кто-то спрашивал?
Они скажут, что единоразовая покупка винды кем либо не окупает их затрат на ее поддержание, поэтому оплачиваешь дополнительно через просмотр рекламы. А если не хотите рекламы купите подписку за 5$ в месяц на отключение рекламы и пару гигабайт в их облаке в «подарок» 😃
Майкрософт сейчас лучше вообще ничего не выпускать, с каждым обновлением все больше и больше портят себе репутацию!
Нельзя испортить говно говном
А чего им париться при тотальном доминировании на рынке десктопных ОС?
Давно пора, ещё первое открытое за сеанс окно должно быть баннерами завалено.
С комментариями Вадима.
В принципе в каждом каталоге можно сделать. А ещё, как в рутубе, отвечать на вопросы, что было показано в ней.
Так же Маску можно машины выпускать, а на ней рекламу яндекса и самоката
мда. спасибо, что хоть отключить отображение можно будет
Всегда отключаю рекомендации, и норм вроде)
Скоро: не, ну подумаешь оплачиваю подписку чтобы не смотреть рекламу, всё норм
Для меня зависит от стоимости подписки всё-таки)) но в целом, схема до смешного рабочая 😁
Хех, теперь не обязательно устанавливать яндекс амиго или как оно там называлось, что бы была куча рекламы)
Что нам мешает выпустить свою ОС вместо Виндовс? 🙄
Ничего не мешает 💁♀️
Вам их мало? Ещё одну надо?
Это был философский вопрос 🙄
Такого как windows уже не будет
А как выпустииь российскую ось, если у виндовс закрыты исходники?
А раньше разве не было?
Когда уже конверсия от этого дерьма упадёт? Кто эти люди, кто смотрит рекламу? Почему её настолько много, что она заебала уже везде. Просто везде.
Эта мразь ставит рекламу на экран блокировки
Ахахахаххахаха как знал, что на это говно нельзя обновляться
Пока делать AdBlock для Windows.