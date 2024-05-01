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Сервисы
Полина Лааксо

Airbnb разрешил участникам групповых поездок редактировать единые «вишлисты» и общаться с арендодателем в общем чате Статьи редакции

В компании считают, что обновления должны упростить совместную подготовку к путешествиям.

  • Сервис аренды жилья добавил возможность делиться «вишлистами» (списками желаний) с будущими компаньонами в 2016 году, но тогда единственной их опцией было голосование за понравившиеся варианты.
  • Теперь же все участники поездки могут включать подходящие объекты в общую для группы подборку и оставлять пометки, рассказала компания. На её скриншоте, например, один из путешественников одобрил дом, похвалив пейзажный вид, а другой раскритиковал за отсутствие парковки.
Общий «вишлист»
  • Ещё одно нововведение — возможность общаться с владельцем жилья всей группой в общем чате. Там же есть реакции-эмодзи и ИИ-подсказки с быстрыми ответами.
  • Airbnb отметила, что более 80% пользователей платформы путешествуют с компанией, так что подобные функции должны упростить подготовку к совместным поездкам, считает она.
Групповой чат

#новости #airbnb

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60 открытий
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4 комментария
Деловой Крыжополь

"с владельцем жилья всей группой в общем чате" - не самый лучший вариант, меня например такое общение раздражает, я люблю, когда отвечают лично мне!

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Хозяин

- кто насрал в прихожей?

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Иван

интересно, на втором скрине домик с 4 кроватями за $4500 - это на какой срок? а то слишком инстаграмный вид.

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Жони Деп
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1 комментарий
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