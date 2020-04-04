Многие видео содержат информацию, с помощью которой можно установить личность участников беседы.

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Записи «тысяч» видеозвонков, сделанных в сервисе Zoom, оказались опубликованы на YouTube и Vimeo, пишет The Washington Post. Видео включали сеансы психотерапии, школьные занятия, консультации с врачами и совещания компаний малого бизнеса, на которых обсуждали финансовые отчёты.

Многие записи содержат персональные данные, такие как имена и номера телефонов. Журналисты смогли опознать и найти пять человек, переговоры которых были записаны. Они сказали, что не знают, как видео с их участием попали в сеть.

Zoom не записывает видеоконференции по умолчанию. Но организаторы могут начать запись звонка — в этом случае все участники конференции получат уведомление о начале записи. WP предполагает, что записи оказались в открытом доступе, так как были сохранены в отдельном онлайн-хранилище без пароля.

Zoom присваивает видеоконференциям открытые идентификаторы, поэтому их легко найти через поиск, пишет издание. Опрошенные эксперты обнаружили таким образом более 15 тысяч записей.

Издание предупредило Zoom о проблеме до публикации материала. В компании ответили, что сервис даёт пользователям возможность надёжно хранить их записи разговоров. Тех, кто предпочитает другие сервисы для хранения записей, Zoom призвал быть осторожными и внимательно относиться к информации, которая может быть раскрыта во время звонка.