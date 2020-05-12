Переход состоится «в скором времени», а пользователи смогут сохранить подписку в новом сервисе.

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Платформа YouTube Musiс заменит сервис Google Play Music. Об этом vc.ru рассказал представитель Google в России.

Переход произойдёт «в скором времени», уточнили в компании, отметив, что дадут каждому пользователю достаточно времени, чтобы перенести на новую платформу свои музыкальные коллекции.

Для переноса музыки, плейлистов и рекомендаций нужно скачать приложение YouTube Music, открыть и нажать кнопку «Перенести» либо открыть страницу переноса в браузере. Google будет открывать функцию для всех постепенно — на момент написания заметки пользователям из России перенос недоступен.

В YouTube Music более 50 млн официальных треков и альбомов. В сервисе возможно сохранение до 5000 композиций в одном плейлисте (в Google Play Music — 1000), загрузка до 100 тысяч треков (в Google Play Music — 50 тысяч), говорят в Google.

YouTube Music можно пользоваться бесплатно с рекламой или оформить платную подписку на YouTube Music Premium. Стоимость подписки — 169 рублей в месяц. При переходе на новую платформу подписчики платной версии Google Play Music автоматически получат продление подписки на YouTube Music Premium.