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Переход состоится «в скором времени», а пользователи смогут сохранить подписку в новом сервисе.
Платформа YouTube Musiс заменит сервис Google Play Music. Об этом vc.ru рассказал представитель Google в России.
Переход произойдёт «в скором времени», уточнили в компании, отметив, что дадут каждому пользователю достаточно времени, чтобы перенести на новую платформу свои музыкальные коллекции.
Для переноса музыки, плейлистов и рекомендаций нужно скачать приложение YouTube Music, открыть и нажать кнопку «Перенести» либо открыть страницу переноса в браузере. Google будет открывать функцию для всех постепенно — на момент написания заметки пользователям из России перенос недоступен.
В YouTube Music более 50 млн официальных треков и альбомов. В сервисе возможно сохранение до 5000 композиций в одном плейлисте (в Google Play Music — 1000), загрузка до 100 тысяч треков (в Google Play Music — 50 тысяч), говорят в Google.
YouTube Music можно пользоваться бесплатно с рекламой или оформить платную подписку на YouTube Music Premium. Стоимость подписки — 169 рублей в месяц. При переходе на новую платформу подписчики платной версии Google Play Music автоматически получат продление подписки на YouTube Music Premium.
В сентябре 2019 года Google сообщила, что начнёт предустанавливать YouTube Music на всех новых устройствах с Android 9 и 10, в том числе собственных смартфонах Pixel. В апреле 2019 года Goolge заявляла, что планирует объединить сервис с YouTube Music, но подробности не раскрывала.
А мне нравилось и то, и то приложения 👌🏻
Хотя это и логичный переход в YouTube Music 😅👐🏻
Я очень уважал google, как сервис, который предоставляет музыку потребителям, но пока ждал нужных фиксов в YTM подсел так жестко на Apple Music, что и Spotify мне уже не кажется таким сладким 😐
Что классного в apple music? А то сейчас выбираю к какому сервису примкнуть
Для меня:
1. База треков: от новья до старины с гуслями))) (есть древние советские и детские песенки (для меня важно, да))
2. Абсолютная независимость от лейблов, в случае с Apple Music, лейблы хотят залить туда свой музон, а не наоборот, как дела обстоят с boom и Яндекс.Музыка, где сплошная реклама и пиар ходы и временные эксклюзивы.
P.S.: в вашем случае я бы ещё присмотрелся к Spotify, обещают скоро запустить в России, но это как история с YTM :( Ибо в Spotify качество 👍
Короче, я за пару лет попробовал Google Play Music, Spotify, Deezer, Apple Music.
На что обратил внимание: все говно. Но разное.
Далее - вкусовщина.
Автоподборки и плейлисты приятнее всего в Spotify. В Deezer - неплохие. В Google Play Music иногда в эмбиент радио попадался хэви метал :) В российском Apple Music - их просто маловато.
База треков нигде не всеобъемлющая. Точнее так, 70-80-90% потребностей удовлетворяет. Бывает, что группа есть, а например альбома - нет. Но в той или иной степени так везде. И речь даже не про нишевые локальные группы.
Отсюда вытекает следующая часть: как добавить свою музыку, если очень хочется. В Spotify - хз. В Deezer - до 2000 треков, и почему-то у меня так форма загрузки ни разу и не заработала. В Google Play Music вроде 50к треков можно добавить, но там настолько убого это сделано, что диву даёшься. Треки добавляются куда-то в недавно добавленные, где всё подряд понапихано, и хрен разберёшь, что ты только что загрузил. А еще он иногда перемешивает этот список, что только что загруженные треки хрен найдешь. Короче добавить один трек - норм, добавить альбом или два - жопа. В Apple Music можно добавить только через приложение Apple Music (которое раньше iTunes), оно несколько глючно-неочевидное, но в целом, если потратить пару вечеров на понимание, то жить можно.
Отдельно хочется сказать про Spotify, который в самом деле выглядит неплохо, но в итоге приседать с подпиской и VPN надоело и я забил.
Итого.
Если хочется просто что-то иногда послушать - подойдёт любой. Какой-то базовый функционал они все дают. Где-то лучше, где-то хуже, но тут на вкус и цвет. Несколько раз видел, как какие-то люди писали, что у Google Play Music потрясающий движок рекомендаций. Мне трудно понять, что в нём потрясающего, но могу предположить, что им под их вкусы он и правда предлагал что-то релевантное.
Если хочется как-то систематизировать слушаемое, иногда добавлять какие-то микстейпы, альбомы, которых нет в базе и вот это вот всё - Apple Music мне показался самым адекватным. Приложение на MacOS требует некоторых усилий в понимании, но в целом после пары дней боли - нормально.
Гугол, астанавитес! Можно, чтобы была одна какая-то музыка уже, и вот её там потихоньку допиливать?
Они так не умеют, надо кучу сервисов и мессенджеров, обязательно их не поддерживать, а потом говорить “our service “здесь должно быть название сервиса» is gone(((«
Я это слышал ещё в середине июня 2018 года, когда сервис только запустили +-, кто пользуется, тот поймёт 🐌
Хорошая новость. YouTube музыка в разы удобнее. Там и возможностей больше да и коллекция больше :) 😊
Ткните, пожалуйста, где найти эту заветную кнопку переноса?
В России пока не работает, Google должна отдельно прислать письмо про перенос. Будет здесь: https://music.youtube.com/transfer
А я то думал: почему в GPM нет тёмной темы🤔
На тёмную сторону силы теперь можно перейти только в YTM )
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