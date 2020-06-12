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Лера Михайлова
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Microsoft временно отказалась продавать полиции США технологию распознавания лиц — вслед за Amazon и IBM Материал редакции

В компании считают, что сначала в стране должен появиться закон, который будет регулировать использование таких сервисов.

  • Президент Microsoft Брэд Смит в разговоре с The Washington Post уточнил, что пока компания не продавала технологию полиции и США и не будет этого делать до принятия соответствующего закона.
  • 10 июня об аналогичных планах рассказали в Amazon: компания запретила полиции США пользоваться их технологией распознавания лиц Rekognition сроком на год. В компании также уточнили, что ждут от Конгресса создания новых правил в этой сфере.
  • 8 июня IBM отказалась от разработки систем технологий распознавания лиц. В компании считают, что их могут использовать для нарушения прав человека.
  • Microsoft, Amazon и IBM объявили о приостановке работы с полицией США на фоне массовых протестов в стране.
Microsoft says it won't sell facial recognition…
Brad Smith, Microsoft's president, said on Thursday that the company will not sell its facial…
www.cnbc.com

#новость #microsoft #ibm #amazon

Лера Михайлова
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6 комментариев
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Ильяс Гарифуллин

6

Вот оно как бывает в цивилизованой стране

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Nikita Rogatov

Ильяс
0

Т.е. персональные данные налево и направо собирать и продавать норм?

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Павел Кудрявцев

Nikita
0

Демагог) Ильяс не говорил, что там только хорошее. Бывает и так, и так. 

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Nesterov Igor

Ильяс
0

Что там бывает? Вы серьезно?

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Denis Kiselev

1

Забавно. Слабо представляю себе подобное в России - особенно, публично

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ave ego

0

отказались продавать, так как уже продали)

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