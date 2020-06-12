Microsoft временно отказалась продавать полиции США технологию распознавания лиц — вслед за Amazon и IBM
Материал редакции
В компании считают, что сначала в стране должен появиться закон, который будет регулировать использование таких сервисов.
Президент Microsoft Брэд Смит в разговоре с The Washington Post уточнил, что пока компания не продавала технологию полиции и США и не будет этого делать до принятия соответствующего закона.
10 июня об аналогичных планах рассказали в Amazon: компания запретила полиции США пользоваться их технологией распознавания лиц Rekognition сроком на год. В компании также уточнили, что ждут от Конгресса создания новых правил в этой сфере.
8 июня IBM отказалась от разработки систем технологий распознавания лиц. В компании считают, что их могут использовать для нарушения прав человека.
Microsoft, Amazon и IBM объявили о приостановке работы с полицией США на фоне массовых протестов в стране.
Ильяс Гарифуллин
Вот оно как бывает в цивилизованой стране
Nikita RogatovИльяс
Т.е. персональные данные налево и направо собирать и продавать норм?
Павел КудрявцевNikita
Демагог) Ильяс не говорил, что там только хорошее. Бывает и так, и так.
Nesterov IgorИльяс
Что там бывает? Вы серьезно?
Denis Kiselev
Забавно. Слабо представляю себе подобное в России - особенно, публично
ave ego
отказались продавать, так как уже продали)