Пользователь может сразу поставить «дизлайк» отправителю и отписаться, держать прочитанные сообщения и вложения на виду и сохранять фрагменты писем.

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Американский сервис для управления проектами и командной работы Basecamp представил бета-версию почтового сервиса Hey по подписке за $99 в год (около 6790 рублей). The Verge опубликовало обзор сервиса.

Создавая Hey, основатели руководствовались опытом работы с Gmail, Outlook, Hotmail и другими сервисами. Благодаря этому они смогли понять, какой должна быть электронная почта, отмечает издание.

В Hey считают, что в электронной почте должно быть лишь три категории писем: письма, на которые нужно ответить, письма, которые пользователь хочет прочитать, и квитанции. Отсюда вытекает философия сервиса — письма может отправлять только ограниченный круг лиц.

Когда пользователь впервые получает письмо на электронный адрес hey.com, сервис спросит, хотел бы он получать письма от этого отправителя. При нажатии на кнопку дизлайка отправитель исчезнет из почтового ящика «навсегда», указывает The Verge. Однако восстановить письма отправителя можно в настройках.

«Мы стремимся к тому, чтобы вы на самом деле получали меньше писем», — говорит Джейсон Фрайд, сооснователь и гендиректор Basecamp.

По умолчанию все «одобренные» отправители попадают в папку «Входящие», которую Hey называет Imbox (сокращение от important box). Вероятно, пользоватеь захочет хранить в ней письма от друзей, семьи и коллег, отмечает издание.

Все непрочитанные письма появляются сверху, а ранее прочитанная почта — снизу в обратном хронологическом порядке. В отличие от Gmail, который просит архивировать все старые письма и искать при необходимости, Hey держит их на виду.

Также сервис позволяет собрать квитанции, уведомления о доставке и другие документы в отдельную папку Paper Trail. Для более длинных писем вроде информационных рассылок или электронных каталогов есть папка The Feed, в которой сообщения можно просматривать как RSS-ленту.

Под каждым входящим письмом есть кнопки «Ответить сейчас» и «Ответить позже». При нажатии на вторую кнопку письмо попадёт в нижнюю часть Imbox. Пользователь сможет посмотреть сразу все письма, на которые нужно ответить: текст письма и окно для ответа будут расположены рядом друг с другом.

Hey также сделал папку для писем, которые пользователь хотел бы иметь под рукой — например, билет в кино или посадочный талон. Пользователь может отметить такое письмо как «Отложенное», и оно будет отображаться в отдельной вкладке.

Также в сервисе есть инструмент для просмотра файлов: при нажатии на «Все файлы» пользователь увидит все вложения, которые ему прислали, в обратном хронологическом порядке. «Функция вряд ли революционная, но может стать откровением для пользователей Gmail», — отмечает The Verge.

При щелчке по выбранному файлу пользователь не сможет посмотреть его содержимое, вместо этого сервис загрузит файл на компьютер.

Пользователь может добавлять ярлыки на письма и группировать их, однако в сервисе нет флажков, звёздочек и других подобных инструментов. По словам Фрайда, это обходной путь — звёздочка может означать всё что угодно из миллиона вещей.

Ещё одна приятная, по мнению The Verge, функция Hey — Clippings. Если пользователю что-то понравится в письме, он может выделить и сохранить фрагмент, а затем вернуться к нему в любое время. Например, функцию можно использовать для быстрого доступа к номеру заказа.

Помимо этого, в Hey пользователи могут менять тему письма на более понятную и удобную для себя — для отправителя она останется прежней. Если кто-то отправит отдельное письмо на ту же тему вместо ответа в ветке, пользователь может просто объединить их.

Сервис блокирует все метки для отслеживания и будет настаивать на использовании двухфакторной аутентификации — в том числе через QR-код. Приложение не будет высылать уведомлений о новых письмах, если пользователь не разрешит этого в настройках. «Hey настолько скептически относится к идее электронной почты, что пользователю придётся включать уведомления для каждого отправителя», — отмечает издание.

Hey — не первый независимый почтовый сервис, указывает The Verge. Например, зашифрованная почта ProtonMail была открыта для всех желающих в 2016 году. В последнее время в Кремниевой долине популярен Superhuman — сервис за $30 в месяц «разбирает почту быстрее, чем что либо». Кроме того, для привычных Gmail или Outlook есть много расширений, которые могут копировать функции Hey.

Но Hey отличает дерзость, отмечает The Verge: в Basecamp всего 56 человек, которые за два года создали почтовую платформу и шесть клиентов — для iOS, Android, Mac, Windows, Linux и веб-версию. В лист ожидания записались более 50 тысяч человек, указывает издание.

До июля 2020 года попробовать сервис можно только по приглашению. Чтобы его получить, нужно отправить заявку на iwant@hey.com и описать свои мысли насчёт электронной почты.

«Это самая амбициозная вещь, которую мы когда-либо делали, и самая глупая вещь — в лучшем смысле этого слова», — говорит Фрайд: «Мы просто хотим представить альтернативу».