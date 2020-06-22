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Сервисы
Татьяна Боброва
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«Яндекс» закроет магазин Android-приложений Store и рейтинг сторонних сайтов «Радара» на фоне пандемии Материал редакции

Компания также отказалась от развития агрегатора контента «Зеркало», чтобы сосредоточиться на перспективных проектах.

5 комментариев
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«Яндекс» закроет или прекратит поддержку нескольких неприоритетных проектов из-за пандемии Covid-19, рассказал vc.ru знакомый с планами компании источник. В частности, магазин Android-приложений «Яндекс.Store» будет поддерживаться только до 1 сентября 2020 года.

В рейтинге сайтов «Яндекс.Радара» со 2 июля будут отображаться аудиторные данные только для сайтов экосистемы «Яндекса», а новая методика подсчёта — базироваться на внутренних метриках, добавил собеседник.

По его словам, компания продолжит подсчёт долей поисковиков и браузеров. Команда, занимавшаяся поддержкой рейтинга и взаимодействием с площадками, перейдет на другие проекты.

В «Яндексе» подтвердили vc.ru, что откажутся от развития нескольких неприоритетных сервисов, требующих значительных ресурсов на поддержку.

Это делается, чтобы перераспределить усилия и внимание команды на перспективные проекты и не снижать темпы разработки. Отдельно отметим, что закрытие топа «Радара» никак не скажется на других инструментах аналитики, которыми пользуются наши партнёры.

Прекратится только публичная демонстрация данных, однако все наши аналитические инструменты остаются доступными для наших партнеров и рекламодателей.

пресс-служба «Яндекса»

В январе 2020 года «Яндекс» уже перенёс экспериментальный агрегатор с лайфстайл-статьями из СМИ «Зеркало» в сервис «Новости». Теперь компания решила полностью отказаться от проекта.

В апреле «Яндекс.Маркет» (совместное предприятие «Яндекса» и «Сбербанка») заморозил приложение для сравнения цен в магазинах и оплаты товаров в обход кассы «Суперчек». В компании поясняли, что в условиях «экономической турбулентности» сосредоточатся на поддержке основных бизнесов группы. «На данный момент ситуация не изменилась», — рассказали vc.ru в «Яндекс.Маркете».

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#новость #яндекс

Татьяна Боброва
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5 комментариев
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EldarToleubay

2

Не знал что у яндекса есть магазин приложений

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Евгений Широков

1

Наплодили кучу ненужных сервисов, теперь не знают, что с ними делать. А уж как качество других основных сервисов падает...

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Михаил Сметанников

0

А ятелефон? Или все распродали дальше как хотите?

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Евгений Широков

Михаил
0

Пхахах! Да кому он нужен) посмотри в интернете на статистику продаж)

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Андрей Карпушенков

0

Радар был крайне важен. Даже не знаю чем заменю...

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