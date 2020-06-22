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Компания также отказалась от развития агрегатора контента «Зеркало», чтобы сосредоточиться на перспективных проектах.
«Яндекс» закроет или прекратит поддержку нескольких неприоритетных проектов из-за пандемии Covid-19, рассказал vc.ru знакомый с планами компании источник. В частности, магазин Android-приложений «Яндекс.Store» будет поддерживаться только до 1 сентября 2020 года.
В рейтинге сайтов «Яндекс.Радара» со 2 июля будут отображаться аудиторные данные только для сайтов экосистемы «Яндекса», а новая методика подсчёта — базироваться на внутренних метриках, добавил собеседник.
По его словам, компания продолжит подсчёт долей поисковиков и браузеров. Команда, занимавшаяся поддержкой рейтинга и взаимодействием с площадками, перейдет на другие проекты.
В «Яндексе» подтвердили vc.ru, что откажутся от развития нескольких неприоритетных сервисов, требующих значительных ресурсов на поддержку.
В январе 2020 года «Яндекс» уже перенёс экспериментальный агрегатор с лайфстайл-статьями из СМИ «Зеркало» в сервис «Новости». Теперь компания решила полностью отказаться от проекта.
В апреле «Яндекс.Маркет» (совместное предприятие «Яндекса» и «Сбербанка») заморозил приложение для сравнения цен в магазинах и оплаты товаров в обход кассы «Суперчек». В компании поясняли, что в условиях «экономической турбулентности» сосредоточатся на поддержке основных бизнесов группы. «На данный момент ситуация не изменилась», — рассказали vc.ru в «Яндекс.Маркете».
Наплодили кучу ненужных сервисов, теперь не знают, что с ними делать. А уж как качество других основных сервисов падает...
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