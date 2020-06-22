Это делается, чтобы перераспределить усилия и внимание команды на перспективные проекты и не снижать темпы разработки. Отдельно отметим, что закрытие топа «Радара» никак не скажется на других инструментах аналитики, которыми пользуются наши партнёры.

Прекратится только публичная демонстрация данных, однако все наши аналитические инструменты остаются доступными для наших партнеров и рекламодателей.