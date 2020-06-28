Стартапы недели: разведка по снимкам со спутника, экосистема с сервисами из Индонезии и телемедицина

А также обзор проектов из прошлого выпуска.

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На этой неделе в #стартапдня были четыре стартапа.

Американский Pando помогает людям разделить карьерные риски с такими же, как они.

Индийский Khatabook ведёт реестры должников для магазинов у дома.

Главная страница сайта Khatabook

Американский Apeel Sciences придумал, как защитить фрукты от гниения.

Французский Strapi — бизнес вокруг open source CMS без интерфейса для конечного пользователя.

Главная страница сайта Strapi

На YouTube я выложил ролик c 10 самыми интересными AdTech стартапами по версии Admitad Projects. Один они нашли даже в Румынии!

Самый популярный пост в Instagram — почему покупка «Сбербанком» 2GIS — это общий праздник.

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. Как обычно по субботам — обзор достижений старых проектов. Dinova, Wunder Capital, Tessian и Shapeways без новостей. 8greens и Kwork без новостей растут. Rippling запустился. Ultrahaptics переименовался в Ultraleap — и это единственная важная его новость.

Orbital Insight

Американский Orbital Insight ведёт разведку по спутниковым снимкам и продает отчёты всем желающим. Самый простой пример — аналитика успешности торговых центров. По фото из космоса стартап считает автомобили на парковках всех американских ТЦ, ну а дальше немного магии — поправки на время, день недели, погоду и что-нибудь ещё — и ответ готов. Красивые графики, отчёты, любые срезы — только деньги платите.

В ноябре компания привлекла обычный венчурный раунд в $50 млн, а в апреле подписалась под государственные полугрант-полуконтракт с ВВС США.

Главная страница сайта Orbital Insight

GO-JEK

Индонезийский GO-JEK начинал как «простой» Uber для мотоизвозчиков, сейчас это экосистема с бесконечным набором сервисов, хоть доставка еды, хоть платежка, хоть билеты в кино.

Писать о ней отчёт — всё равно как новости «Сбербанка» в один абзац упаковывать. Главное — наверное, всё-таки, инвестиции. Стартап привлек $1,5 млрд в двух раундах, среди инвесторов: Google, Tencent, Facebook и PayPal. Понятно, что все они – глубокие миноритарии, но тем не менее.

VST Enterprises

Английский VST Enterprises делает проприетарный вариант QR-кодов. Нормальный QR содержит в себе всё, что угодно, а на практике чаще всего какой-то URL. В VCode можно положить только ссылку внутри специальной платформы, контролируемой VST.

Конструктор страниц на ней — что-то типа маленького Wix с бесконечным количеством возможностей и теми самыми будущими миллиардами выручки за их использование. Типичным сценарием предполагалась оффлайновая реклама, в которой код ведёт на дополнительную информацию или сразу на оформление покупки внутри платформы.

VST хорошо подсуетился на COVID и некоторые регионы использовали его коды вместо QR для цифровых пропусков. Но вообще сам факт, что стартап жив и проявляет активность — любопытная новость. Последний публичный раунд инвестиций был ещё в 2017 году.

Главная страница сайта VST Enterprises

RubiconMD

Американский RubiconMD — телемедицина для офисных терапевтов. Врач сидит в офисе компании, сотрудник приходит к нему с жалобой, а доктор вместо обычного «вот направление к кардиологу» отправляет специалисту описание проблемы. Узкий специалист читает файлы и возвращает рекомендации, дальше события развиваются уже в зависимости от симптомов. В любом случае пациент сэкономил как минимум одну поездку в поликлинику.

В марте стартап привлек $18 млн инвестиций.

Главная страница сайта RubiconMD

True Balance

Индийский True Balance изначально показывал состояние счёта на телефоне, сколько на нём осталось денег, минут и гигабайтов, а когда пользователи «подсели» на красивый интерфейс, приучил их платить через приложение за всё, что угодно, превратился в эдакий мобильный Qiwi.

В октябре стартап привлек очередные $23 млн инвестиций.

Главная страница сайта True Balance