Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Компания уже перезапустила сайт, чтобы привлечь к сервису пользователей из других сообществ.
Сервис для видео- и голосовых чатов Discord привлёк $100 млн при оценке $3,5 млрд, сообщает TechCrunch. Компания привлекла инвестиции от группы инвесторов во главе с соучредителем Index Ventures Дэнни Римером (Danny Rimer).
Кроме того, Discord решил выйти за рамки игрового сообщества, рассказал в блоге компании сооснователь Джейсон Цитрон (Jason Citron). Сервис уже стал больше похож на инструмент для ежедневного общения, отметил он. С момента запуска в 2015 году аудитория сервиса превысила 100 млн активных пользователей в месяц, они ежедневно тратят суммарно около 4 млрд минут на общение, добавил Цитрон.
Компания перезапустила сайт — на нём появился подзаголовок «Ваше место для общения», заметилo The Verge. Discord на нём описывается как «простейший способ ежедневного общения для любых компаний: школьных кружков, игровых групп, международных сообществ художников или просто друзей».
Также Discord запланировал увеличить пропускную способность сервиса и сделать интерфейс менее специфичным. Кроме того, компания создала «Центр безопасности Discord» с правилами, советами по безопасности, описанием методов работы с данными и инструкциями для учителей и родителей, передаёт издание.
С момента запуска в 2015 году аудитория сервиса превысила 100 млн активных пользователей в месяц
Вот как людям удается создавать единорогов за пару тройку лет, с ума сойти. У них была куча денег на старте на маркетинг или какая-то другая магия есть?
Вы полагаете, у них был четкий план как заработать млрд? Вероятно, у них был план как делать качественный и нужный продукт, а дальше дело случая и удачи. Вероятность создать проект на млрд примерно равна вероятности создать поп-песню, которая возглавит чарты на многие недели и войдёт в историю, имхо.
В дискорде во всех деталях чувствуется любовь к продукту и к юзерам. <3 На его фоне Слак — безликий и скучный корпоративный продукт
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