«Робби» распознаёт дубли фотографий, ссылки, телефонные номера на изображениях, находит спам и так далее.

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Команда соцсети «Одноклассники» разработала автоматизированную платформу «Робби» для анализа материалов на сайте с помощью нейросетей и технологии big data. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Сервис распознаёт текст, объекты на фотографиях, видео и GIF-анимации и умеет находить дубли, ссылки, телефонные номера на изображениях, спам в текстах и так далее.

Платформа поможет выстроить процессы по обработке контента без привлечения дополнительного персонала, говорят в компании. Например, интернет-магазины могут с помощью «Робби» автоматически обрабатывать отзывы клиентов, а видеосервисы — определять в роликах и стримах запрещённые материалы и рекламу.

Пример работы «Робби» — распознавание текста

Благодаря архитектуре платформы её производительность составляет более 600 млн единиц материалов в сутки, утверждают в «Одноклассниках». Также возможна ручная модерация команды соцсети или краудсорсинг через приложение «Модератор ОК», пользователи которого размечают и классифицируют до 6 млн изображений в сутки.

«Робби» работает через API и подойдёт как для крупного бизнеса, так и для небольших компаний, отмечают в соцсети. Стоимость обработки контента с помощью платформы — от 10 тысяч рублей в месяц.

Платформу уже протестировали сами «Одноклассники» и другие проекты Mail.ru Group, в том числе «Юла» и «Ситимобил». Первым внешним клиентом сервиса стала экосистема недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ). «Робби» будет анализировать контент каталога недвижимости и убирать дубли объявлений, спам, запрещённые элементы на фотографиях.