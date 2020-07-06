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Сервисы
Татьяна Боброва
918

«Одноклассники» предложили бизнесу сервис для анализа текстов, фотографий, видео и GIF-анимации с помощью нейросетей Материал редакции

«Робби» распознаёт дубли фотографий, ссылки, телефонные номера на изображениях, находит спам и так далее.

9 комментариев
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Команда соцсети «Одноклассники» разработала автоматизированную платформу «Робби» для анализа материалов на сайте с помощью нейросетей и технологии big data. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Сервис распознаёт текст, объекты на фотографиях, видео и GIF-анимации и умеет находить дубли, ссылки, телефонные номера на изображениях, спам в текстах и так далее.

Платформа поможет выстроить процессы по обработке контента без привлечения дополнительного персонала, говорят в компании. Например, интернет-магазины могут с помощью «Робби» автоматически обрабатывать отзывы клиентов, а видеосервисы — определять в роликах и стримах запрещённые материалы и рекламу.

Пример работы «Робби» — распознавание текста

Благодаря архитектуре платформы её производительность составляет более 600 млн единиц материалов в сутки, утверждают в «Одноклассниках». Также возможна ручная модерация команды соцсети или краудсорсинг через приложение «Модератор ОК», пользователи которого размечают и классифицируют до 6 млн изображений в сутки.

«Робби» работает через API и подойдёт как для крупного бизнеса, так и для небольших компаний, отмечают в соцсети. Стоимость обработки контента с помощью платформы — от 10 тысяч рублей в месяц.

Платформу уже протестировали сами «Одноклассники» и другие проекты Mail.ru Group, в том числе «Юла» и «Ситимобил». Первым внешним клиентом сервиса стала экосистема недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ). «Робби» будет анализировать контент каталога недвижимости и убирать дубли объявлений, спам, запрещённые элементы на фотографиях.

Обычно у компаний недостаточно ресурсов и экспертизы для обработки информации с помощью алгоритмов машинного обучения. У «Робби» есть готовые решения, которые помогут сократить издержки и оптимизировать работу в части модерации и классификации любого контента.

Благодаря низкому порогу входа использовать платформу сможет малый и средний бизнес, а крупным клиентам «Робби» позволит оптимизировать многие бизнес-процессы.

Алексей Сенников
руководитель проекта «Робби»

#новость #нейросети #одноклассники

Татьяна Боброва
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9 комментариев
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Vadim Semenov ‏⚡☟

9

НУ ТЕПЕРЬ ЗАЖИВЕМ!

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Одноклассники

Vadim
2
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Антон Музеев

6

Решили свою проблему и теперь сделали из этого продукт. Круто, молодцы.
Был на AI конфе и они рассказывали о решении своей проблемы.

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Ruslan Fatikhov

1

Будут ставить классы за шакальные джипеги и переливающиеся поздравлявших с зайчиками.

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Andrew Koifman

1

Название не самое нейтральное :)  Можно прочитать как Рэбэ. :)

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Michael Tretyak

0

Robber

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Комментарий удален

Ivano Digital

0

Подстрекают...

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alex twit

0

Комитет, твой ход. Нейросетка "орлов", анализ порвавшихся в рилтайм

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Балкон.ру

0

Да уж, распознал так распознал

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