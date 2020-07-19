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Alexander Gornyi
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Стартапы недели: процессор для задач ИИ, автоматизация госучреждений и электронные билеты в музеи для туристов

А также обзор проектов из прошлого выпуска.

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20 июля стартует курс об инвестициях в проекты вокруг искусственного интеллекта, по этому поводу на неделе в обзор попадали только стартапы об ИИ.

  • SparkCognition по очереди применяет искусственный интеллект для разных отраслей и выпускает разные B2B продукты с оптимизациями разных направлений. Флагманский проект SparkPredict предсказывает поломки оборудования по показаниям датчиков.
  • Nuro изобрел ещё одну альтернативу живым курьерам: специальный беспилотный автомобиль для сервисов доставки.
  • SambaNova обещает сделать новый процессор для задач ИИ и стоит уже больше $2 млрд.
  • People.ai применяет ИИ для заполнения данными CRM и подсказок продажникам на их основе.
  • На площадке United Investors произошел выход: продался Infocourt, телеграм-бот для слежения за судебными делами.
  • Самый популярный пост в инстаграм — о том, почему в кризис все будет хорошо у приложений виртуальных товаров.

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. Creative Live, Zola, Sportules, RedPoints и Simplesurance без новостей, Readly и fluent.express без новостей растут, Bumped без новостей и это плохие новости, Capture – новостей не видно, но основатель говорит, что скоро будет о-го-го объявление.

OpenGov

Американский OpenGov автоматизирует государственные учреждения: мэрии, министерства, образовательные заведения. Сотрудникам стартап дает удобный веб-инструмент бюджетирования, заметно более красивый, чем традиционный SAP.

Для налогоплательщиков стартап делает порталы открытых данных, которые умеют интегрироваться с разными источниками и выводить их содержимое в машинно-читаемом виде и стандартизованном интерфейсе.

В сентябре компания привлекла очередные $51 млн инвестиций.

Tile

Tile продает небольшие электронные карточки с Bluetooth-чипом, которые пользователи кладут в кошелек, вешают на брелок с ключами, прикрепляют к ошейнику собаки или как-то иначе соединяют с тем, что они боятся потерять.

Теперь, если страхи сбудутся, достаточно нажать кнопку в мобильном приложении, Tile зазвенит и вещь найдется.

В прошлом июле стартап объявил о раунде в $45 млн. Продуктовая новость года – Tile начал встраиваться в гаджеты прямо на этапе производства, HP и Intel уже делают ноутбуки сразу с Tile. Кроме того, нельзя не упомянуть о признании со стороны Apple – те запустили свой очень похожий продукт, Apple Tag.

Tiqets

Tiqets продает электронные билеты в музеи – эдакий музейный «Киноход», но не запертый в одной стране, а нацеленный на международный рынок и в первую очередь на туристов.

До вируса у стартапа всё было хорошо, в октябре он привлек $60 млн инвестиций, причем в инвесторах Airbnb. Билетов Tiqets за год продал почти столько же, сколько за всю предыдущую историю.

Eat Club

Американский Eat Club возит еду из ресторанов в офисы. Изначально он работал с большим количеством поставщиков и позволял сотрудникам заказывать обеды в разных ресторанах.

Логистика была кардинально сложнее, каждый бутерброд нужно привезти в какой-то сортировочный центр, переложить в новый пакет и только потом везти в офис. Зато масштабирование проще, инвесторам такое нравилось.

В какой-то момент стартап решил, что самые маржинальные блюда лучше делать самому, а в итоге превратился в обычный кейтеринг без партнерских ресторанов. Позитивных новостей за год у Eat Club не было, а после COVID он пока не открылся.

Cera

Английский Cera улучшает жизнь старым, беспомощным или полубеспомощным людям. Главный питч проекта – чатбот для домашних сиделок.

Она через приложение рассказывает системе всё, что происходит с пациентом: уснул, проснулся, впал в агрессию. «Умные Алгоритмы» набирают статистику, а потом в трудных ситуациях советуют, что и как делать.

Таблетки робот, конечно, не прописывает, но выбор между покормить сейчас или перед сном и легален, и технически возможен. В итоге, в теории качество жизни пациента растет, он сам или родственники довольны, Cera получает хорошие рекомендации и новых клиентов.

К сиделке стартап допродает умный дом. Видеокамеры помогут смотреть за родным человеком, если никого нет дома. Умные сенсоры предупредят о разрушениях, вызванных неадекватным поведением. Датчики движения становятся полезнее, если дотянуться до выключателя – проблема.

В феврале компания привлекла огромный раунд в $70 млн.

Полностью #стартапдня можно читать в Facebook, Telegram, Дзене, ВКонтакте или на сайте. Посты о бизнесе без привязки к конкретным стартапам попадают в Instagram.

#стартапдня #годспустя #стартапы

Alexander Gornyi
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