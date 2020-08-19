Сервис поможет большему количеству торговых точек подключить возможность безналичного приёма оплаты.

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Банковская группа «СКБ-банка» запустила пилотный проект, который позволяет принимать безналичную оплату через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью смартфона без модуля NFC, пишет «Коммерсантъ».

Технология SoftPOS позволяет использовать устройство как полноценный терминал оплаты: принимать безналичные платежи по QR-коду, формировать квитанции, возвращать средства покупателю, — рассказали изданию в группе.

Новый сервис доступен клиентам «Делобанка» (филиал «СКБ-банка»): чтобы его использовать, нужно только установить приложение, уточняет газета. Дополнительная техническая интеграция с банком или оборудование не нужны, подчеркнули в «СКБ-банке».

Аналогичное приложение планирует в скором времени запустить банк «Русский стандарт» — сервис позволяет принимать платежи по динамическим QR-кодам, рассказали изданию в компании.

SoftPOS позволит увеличить количество торговых точек с возможностью безналичной оплаты, рассказал изданию представитель Национальной системы платёжных карт. Для бизнеса технология может быть выгодной: эквайринговая комиссия при оплате картой составляет 1%, а при платежах через СБП — 04-0,7%, отмечает издание.