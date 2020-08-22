Основатель WordPress: Apple потребовала добавить в бесплатное приложение оплату функций, которые в нём не упоминаются Материал редакции
Apple объяснила это тем, что Wordpress платные функции на своём сайте.
Основатель Wordpress Мэтт Мулленвег заявил, что Apple ввела ограничения для приложения компании, которое позволяет iOS-пользователям создавать бесплатные сайты с мобильных устройств. На это обратило внимание The Verge.
На сайте WordPress можно купить дополнительные функции вроде короткого адреса или дополнительных тем, но к моменту ввода ограничений в iOS-приложении не было предложений приобрести платные опции — оно позволяло только создать бесплатный сайт, уточняет издание.
Apple сообщила The Verge, что требует добавить в приложение встроенные покупки через платёжную систему в App Store, если оно дайт пользователям доступ к контенту, подпискам или другим функциям, которые можно приобрести на другой платформе или на сайте разработчика.
Мулленвег заметил, что у Apple была техническая возможность узнать о платных функциях WordPress — например, они могли упоминаться в материалах с ответами на вопросы пользователей. По его словам, Apple отклонила его предложение ограничить доступ к таким страницам для iOS-пользователей.
WordPress и Мулленвег не станут бороться с Apple: в течение 30 дней в приложении появится возможность приобрести подписку на дополнительные функции.
А все из-за этого. Нельзя отправлять (и даже говорить) пользователя в интернет для оплаты. И да, это прописано в правилах
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