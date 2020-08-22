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Андрей Фролов
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Основатель WordPress: Apple потребовала добавить в бесплатное приложение оплату функций, которые в нём не упоминаются Материал редакции

Apple объяснила это тем, что Wordpress платные функции на своём сайте.

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Основатель Wordpress Мэтт Мулленвег заявил, что Apple ввела ограничения для приложения компании, которое позволяет iOS-пользователям создавать бесплатные сайты с мобильных устройств. На это обратило внимание The Verge.

Matt Mullenweg @photomatt
Heads up on why @WordPressiOS updates have been absent... we were locked by App Store. To be able to ship updates and bug fixes again we had to commit to support in-app purchases for .com plans. I know why this is problematic, open to suggestions. Allow others IAP? New name?

На сайте WordPress можно купить дополнительные функции вроде короткого адреса или дополнительных тем, но к моменту ввода ограничений в iOS-приложении не было предложений приобрести платные опции — оно позволяло только создать бесплатный сайт, уточняет издание.

Ben Thompson @benthompson
To be clear, the app doesn’t sell anything, and why would it? It’s an open source project. Apple is requiring the addition of functionality that has no plausible reason to exist.

Apple сообщила The Verge, что требует добавить в приложение встроенные покупки через платёжную систему в App Store, если оно дайт пользователям доступ к контенту, подпискам или другим функциям, которые можно приобрести на другой платформе или на сайте разработчика.

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Мулленвег заметил, что у Apple была техническая возможность узнать о платных функциях WordPress — например, они могли упоминаться в материалах с ответами на вопросы пользователей. По его словам, Apple отклонила его предложение ограничить доступ к таким страницам для iOS-пользователей.

WordPress и Мулленвег не станут бороться с Apple: в течение 30 дней в приложении появится возможность приобрести подписку на дополнительные функции.

#новость #appstore #apple #wordpress

Андрей Фролов
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Григорий Иоффе

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А все из-за этого. Нельзя отправлять (и даже говорить) пользователя в интернет для оплаты. И да, это прописано в правилах

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