Виртуальная реальность Михаила Прохорова: чем занимается VR-проект Sensorium Материал редакции
На платформе будут концерты живых исполнителей и нейросеть, генерирующая характеры неигровых персонажей. За два года Прохоров и другие неназванные инвесторы из ИТ-сферы вложили в Sensorium $100 млн.
В августе 2020 года стало известно, что российский миллиардер Михаил Прохоров два года назад инвестировал в развлекательную VR-платформу с игровыми механиками Sensorium.
Идея проекта появилась у самого предпринимателя, рассказал vc.ru представитель Sensorium. Прохоров также выступает основателем, визионером и главным инвестором проекта, утверждает он.
Согласно данным «Контур.Фокуса», Sensorium находится в том же здании, что и офис инвестиционного фонда «Онэксим», принадлежащего миллиардеру. Чем Прохоров занимается в Sensorium помимо визионерства, в компании не раскрывают.
По словам директора по продукту Ивана Никитина, к 2020 году у Sensorium открыто три офиса: в Монреале, Лос-Анджелесе и Москве. Над проектом работает около 100 человек, из которых 60 занимаются контентом, большая часть из них находится не в России.
Никитин рассказал vc.ru, как должна работать и на чём собирается зарабатывать платформа Sensorium, которую компания называет «виртуальной вселенной».
Виртуальный мир с концертами музыкантов и танцами
Sensorium представляет свою платформу как место для открытого общения, в котором пользователи могут выражать себя и общаться друг с другом. Предполагается, что люди будут создавать «аватаров», управлять ими с помощью VR-очков и посещать «миры» с разными возможностями, которые входят во «вселенную».
Sensorium Galaxy будет состоять из 15 «миров», каждый на свою тему. В них могут быть свои мероприятия и задания: например, пользователю предложат восстановить фреску, для чего придётся найти и поставить на место отколовшиеся детали, приводит пример Никитин. Награды — предметы для кастомизации аватара или рассказы о возникновении миров и его обитателях.
К запуску в начале 2021 года компания готовит подводный мир Motion. В нём пользователи будут создавать танцевальные постановки — для этого нужно «сплавать» в библиотеку и составить из предложенных движений композицию. Сейчас Sensorium оцифровывает движения профессиональных танцоров, чтобы накопить базу для игроков.
Следующим миром станет Prism — «планета» для концертов реальных диджеев и музыкантов. По задумке авторов, она будет меняться во время выступлений. Для известных исполнителей разработчики смогут заранее придумать особенные изменения, а для небольших концертов подойдёт стандартный набор.
Для перемещения между мирами есть два способа: телепорт и космический корабль Sensorium. У каждого пользователя будет своя каюта, её можно украсить или устроить там вечеринку с друзьями.
Архитектура корабля повторяет другой проект Прохорова — концертный зал Sensorium Hall в Москве. Его тоже планируют открыть в 2021 году.
Чтобы пообщаться с друзьями или сходить на концерт, будет достаточно версии для телефона или ПК. Но все функции, такие как создание танца в мире Motion, доступны только в VR-шлемах HTC Vive, Oculus Rift S и Valve Index.
Чтобы распределить нагрузку, платформа будет работать на разных серверах — по 64 игрока на каждом. Они смогут перемещаться с одного на другой, чтобы встречаться с друзьями.
Разрабатывается платформа на движке Unreal Engine 4. На устройство будет загружаться только клиент, а сами миры — подгружаться по ходу игры.
Sensorium планирует использовать ИИ
Чтобы оживить виртуальный мир, в Sensorium решили использовать нейросети — по словам Никитина, они используются для обработки движений, генерации персонажей и автономной работы «аватара».
- Неигровые персонажи будут танцевать в такт музыке. Для этого нейросеть в реальном времени проанализирует композицию по ритму, жанру и другим критериям. Просмотрев реальные танцы людей под музыку разных жанров, ИИ научится подбирать собственные движения в соответствии с играющей мелодией.
- У персонажей будут характеры: к примеру, один предпочтёт людные места и пользователей, которым нравятся танцы, другой — укромные уголки и игроков, предпочитающих смотреть концерты. В будущем персонажи смогут знакомиться и общаться с игроками, приглашать их на концерты, поделился Никитин.
- Когда пользователь будет вне сети, управлять аватаром тоже будет нейросеть. Алгоритм анализирует движения и реакции игрока и копирует поведенческие паттерны. Аватары смогут знакомиться между собой, пока их владельцы заняты другим. Когда игроки вернутся в мир, платформа предложит им пообщаться.
Как рассказал Никитин, компания для тренировки нейросети в одной архитектуре использует комбинацию из генетических алгоритмов и обучения с подкреплением.
Генетический ИИ до сих пор не применялся за пределами академических и исследовательских работ, говорит Никитин.
Разрабатывая алгоритм, Sensorium сотрудничает с чикагской студией Temporal Games. Никитин упомянул, что Temporal применяет похожую технологию в играх последние пять лет — но в каких именно и как работают такие системы, не говорит.
Монетизация Sensorium
Экономика платформы будет строиться на блокчейне — со своими токенами Senso. Никитин считает, что это позволит пользователям обмениваться подарками и не бояться, что на серверах произойдёт сбой и часть игровых предметов потеряется.
Платформу будут распространять бесплатно, а зарабатывать Sensorium планирует на кастомизации аватаров и корабельных кают, продаже билетов на концерты и другие мероприятия. Никитин рассказал, что к проекту подключился владелец крупных клубов на Ибице Ян Писсенем, который привлекает в мир Prism известных диджеев.
В августе 2020 года Sensorium объявила о партнёрстве с музыкальной платформой Tidal, которой владеют Jay-Z, Рианна, Кельвин Харрис, Daft Punk и другие музыканты. Предполагается, что Tidal будет проводить в Sensorium концерты своих артистов.
Также Sensorium рассчитывает запустить подписку на дополнительные материалы. С ней игрок, к примеру, сумеет пообщаться с исполнителем до концерта, на встрече с фанатами. Точную цену подписки компания не называет, но в презентации для инвесторов указано, что она обойдётся в $9.
Публичный запуск Sensorium запланирован на первый квартал 2021 года, к концу 2022 года стартап планирует получить 1,8 млн постоянных пользователей. Планы по выручке компания не раскрывает.
Потрясающий проект. Прохоров не перестает удивлять.
Этот проект сильно напомнил эпизоды из мультика "ВаллИ", где люди сидели на креслах перед мониторами.
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