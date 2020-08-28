На платформе будут концерты живых исполнителей и нейросеть, генерирующая характеры неигровых персонажей. За два года Прохоров и другие неназванные инвесторы из ИТ-сферы вложили в Sensorium $100 млн.

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Подводная часть вселенной Sensorium

В августе 2020 года стало известно, что российский миллиардер Михаил Прохоров два года назад инвестировал в развлекательную VR-платформу с игровыми механиками Sensorium.

Идея проекта появилась у самого предпринимателя, рассказал vc.ru представитель Sensorium. Прохоров также выступает основателем, визионером и главным инвестором проекта, утверждает он.

Согласно данным «Контур.Фокуса», Sensorium находится в том же здании, что и офис инвестиционного фонда «Онэксим», принадлежащего миллиардеру. Чем Прохоров занимается в Sensorium помимо визионерства, в компании не раскрывают.

По словам директора по продукту Ивана Никитина, к 2020 году у Sensorium открыто три офиса: в Монреале, Лос-Анджелесе и Москве. Над проектом работает около 100 человек, из которых 60 занимаются контентом, большая часть из них находится не в России.

Никитин рассказал vc.ru, как должна работать и на чём собирается зарабатывать платформа Sensorium, которую компания называет «виртуальной вселенной».

Виртуальный мир с концертами музыкантов и танцами

Sensorium представляет свою платформу как место для открытого общения, в котором пользователи могут выражать себя и общаться друг с другом. Предполагается, что люди будут создавать «аватаров», управлять ими с помощью VR-очков и посещать «миры» с разными возможностями, которые входят во «вселенную».

Sensorium Galaxy будет состоять из 15 «миров», каждый на свою тему. В них могут быть свои мероприятия и задания: например, пользователю предложат восстановить фреску, для чего придётся найти и поставить на место отколовшиеся детали, приводит пример Никитин. Награды — предметы для кастомизации аватара или рассказы о возникновении миров и его обитателях.

К запуску в начале 2021 года компания готовит подводный мир Motion. В нём пользователи будут создавать танцевальные постановки — для этого нужно «сплавать» в библиотеку и составить из предложенных движений композицию. Сейчас Sensorium оцифровывает движения профессиональных танцоров, чтобы накопить базу для игроков.

Мир Motion и вход в библиотеку движений

Следующим миром станет Prism — «планета» для концертов реальных диджеев и музыкантов. По задумке авторов, она будет меняться во время выступлений. Для известных исполнителей разработчики смогут заранее придумать особенные изменения, а для небольших концертов подойдёт стандартный набор.

Сцена в мире Prism

Prism меняется, когда начинается выступление

Для перемещения между мирами есть два способа: телепорт и космический корабль Sensorium. У каждого пользователя будет своя каюта, её можно украсить или устроить там вечеринку с друзьями.

Архитектура корабля повторяет другой проект Прохорова — концертный зал Sensorium Hall в Москве. Его тоже планируют открыть в 2021 году.

Внутреннее устройство корабля — можно собраться с друзьями у виртуальной сцены или на диванах

Чтобы пообщаться с друзьями или сходить на концерт, будет достаточно версии для телефона или ПК. Но все функции, такие как создание танца в мире Motion, доступны только в VR-шлемах HTC Vive, Oculus Rift S и Valve Index.

Чтобы распределить нагрузку, платформа будет работать на разных серверах — по 64 игрока на каждом. Они смогут перемещаться с одного на другой, чтобы встречаться с друзьями.

Разрабатывается платформа на движке Unreal Engine 4. На устройство будет загружаться только клиент, а сами миры — подгружаться по ходу игры.

Sensorium планирует использовать ИИ

Чтобы оживить виртуальный мир, в Sensorium решили использовать нейросети — по словам Никитина, они используются для обработки движений, генерации персонажей и автономной работы «аватара».

Неигровые персонажи будут танцевать в такт музыке. Для этого нейросеть в реальном времени проанализирует композицию по ритму, жанру и другим критериям. Просмотрев реальные танцы людей под музыку разных жанров, ИИ научится подбирать собственные движения в соответствии с играющей мелодией.

У персонажей будут характеры: к примеру, один предпочтёт людные места и пользователей, которым нравятся танцы, другой — укромные уголки и игроков, предпочитающих смотреть концерты. В будущем персонажи смогут знакомиться и общаться с игроками, приглашать их на концерты, поделился Никитин.

Когда пользователь будет вне сети, управлять аватаром тоже будет нейросеть. Алгоритм анализирует движения и реакции игрока и копирует поведенческие паттерны. Аватары смогут знакомиться между собой, пока их владельцы заняты другим. Когда игроки вернутся в мир, платформа предложит им пообщаться.

Мир Prism

Как рассказал Никитин, компания для тренировки нейросети в одной архитектуре использует комбинацию из генетических алгоритмов и обучения с подкреплением. Генетический ИИ до сих пор не применялся за пределами академических и исследовательских работ, говорит Никитин.

Разрабатывая алгоритм, Sensorium сотрудничает с чикагской студией Temporal Games. Никитин упомянул, что Temporal применяет похожую технологию в играх последние пять лет — но в каких именно и как работают такие системы, не говорит.

Мир Prism

Монетизация Sensorium

Экономика платформы будет строиться на блокчейне — со своими токенами Senso. Никитин считает, что это позволит пользователям обмениваться подарками и не бояться, что на серверах произойдёт сбой и часть игровых предметов потеряется.

Платформу будут распространять бесплатно, а зарабатывать Sensorium планирует на кастомизации аватаров и корабельных кают, продаже билетов на концерты и другие мероприятия. Никитин рассказал, что к проекту подключился владелец крупных клубов на Ибице Ян Писсенем, который привлекает в мир Prism известных диджеев.

В августе 2020 года Sensorium объявила о партнёрстве с музыкальной платформой Tidal, которой владеют Jay-Z, Рианна, Кельвин Харрис, Daft Punk и другие музыканты. Предполагается, что Tidal будет проводить в Sensorium концерты своих артистов.

Страница магазина в Sensorium

Также Sensorium рассчитывает запустить подписку на дополнительные материалы. С ней игрок, к примеру, сумеет пообщаться с исполнителем до концерта, на встрече с фанатами. Точную цену подписки компания не называет, но в презентации для инвесторов указано, что она обойдётся в $9.