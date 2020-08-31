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Татьяна Боброва
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Apple обновила правила App Store: теперь не будет задерживать обновления приложений из-за мелких нарушений Материал редакции

Компания столкнулась с новой волной критики разработчиков из-за магазина летом 2020 года и сейчас судится с Epic Games.

  • Apple обновила процесс проверки приложений в App Store, рассказали в компании. Для приложений, которые уже есть в магазине, компания не будет откладывать обновления из-за мелких нарушений — разработчики смогут внести исправления при следующем обновлении.
  • Также теперь, помимо обжалования решений из-за нарушений правил, разработчики смогут предлагать изменения в сами правила App Store. Apple анонсировала эти изменения в июне 2020 года.
  • Компания столкнулась с новой волной критики разработчиков из-за магазина летом 2020 года: тогда Apple не пропускала обновление Hey, поскольку почтовый сервис «не работал» после скачивания.
  • С августа Apple судится с Epic Games, поскольку разработчик добавил в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store в знак протеста против высокой комиссии магазина. В ответ компания удалила игру из App Store, а Epic Games подала в суд.

#новость #apple #appstore

Татьяна Боброва
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5 комментариев
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Роман Александров

6
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Павел

Роман
3

Эти изменения были анонсированы ещё в июне, до суда с Epic.

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Ann Lukashenko

Роман
2

Пока нет.

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Влад Ижевский

Ann
–4

WIN WIN. Вот и Apple идут на уступки, понимая, что рынок все же меняется.

Были и идиоты, которые говорили, что Apple все ни по чем и она будет стоять на своем. То ли еще будет :)

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НечеловеческаяЛогика

Влад
0

Слышал звон, но не знал где он.

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