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Apple обновила правила App Store: теперь не будет задерживать обновления приложений из-за мелких нарушений Материал редакции
Компания столкнулась с новой волной критики разработчиков из-за магазина летом 2020 года и сейчас судится с Epic Games.
- Apple обновила процесс проверки приложений в App Store, рассказали в компании. Для приложений, которые уже есть в магазине, компания не будет откладывать обновления из-за мелких нарушений — разработчики смогут внести исправления при следующем обновлении.
- Также теперь, помимо обжалования решений из-за нарушений правил, разработчики смогут предлагать изменения в сами правила App Store. Apple анонсировала эти изменения в июне 2020 года.
- Компания столкнулась с новой волной критики разработчиков из-за магазина летом 2020 года: тогда Apple не пропускала обновление Hey, поскольку почтовый сервис «не работал» после скачивания.
- С августа Apple судится с Epic Games, поскольку разработчик добавил в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store в знак протеста против высокой комиссии магазина. В ответ компания удалила игру из App Store, а Epic Games подала в суд.
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Роман Александров
ПавелРоман
Эти изменения были анонсированы ещё в июне, до суда с Epic.
Ann LukashenkoРоман
Пока нет.
Влад ИжевскийAnn
WIN WIN. Вот и Apple идут на уступки, понимая, что рынок все же меняется.
Были и идиоты, которые говорили, что Apple все ни по чем и она будет стоять на своем. То ли еще будет :)
НечеловеческаяЛогикаВлад
Слышал звон, но не знал где он.
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