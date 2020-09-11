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Татьяна Боброва
2535

«Сбербанк» представит подписку на скидки и бонусы в сервисах из своей экосистемы — за 1399 рублей в год Материал редакции

Например, 15% скидки на мобильную связь в «СберМобайл» и доступ к онлайн-кинотеатру Okko.

34 комментария
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«Сбербанк» представит единую подписку «СберПрайм», которая позволяет получить скидки и бонусы в сервисах из экосистемы банка, заметил источник vc.ru (на момент публикации заметки доступ к странице был закрыт). Подписка стоит 1399 рублей в год, так же есть пробный период на 30 дней.

Чтобы активировать подписку, нужно авторизоваться с помощью единой учётной записи «Сбербанк ID». Подписка даёт:

  • Доступ к более 20 000 фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Okko.
  • Скидку в 10% на 10 заказов каждый месяц в Delivery Club. Скидка не распространяется на стоимость доставки и продуктов.
  • Бесплатную доставку продуктов в «СберМаркете».
  • Скидка 10% на все поездки в «Ситимобиле», в том числе по тарифам повышенного комфорта. Скидка действует во всех городах, где работает такси-сервис.
  • Дополнительные 15 ГБ для хранения файлов в облачном хранилище «СберДиск».
  • Скидку в 15% на ежемесячную оплату мобильной связи по всем тарифам «СберМобайла».

Подписка действует в регионах присутствия сервисов, говорится на сайте проекта. Скидка «СберПрайм» может суммироваться с другими спецпредложениями и промокодами партнёров.

Для оформления пользователь должен привязать банковскую карту: деньги будут списываться автоматически в последнюю дату текущего периода подписки. Автопродление подписки можно отменить в личном кабинете.

В пресс-службе «Сбербанка» пока не ответили на запрос vc.ru.

  • В экосистему «Сбербанка» входит больше 30 сервисов для бизнеса, учёбы, здоровья, финансовых сервисов, сервисов для досуга и покупок. Некоторые из них компания развивает в партнёрстве с Mail.ru Group (у компаний есть совместное предприятие в сфере транспорта и еды) и с Rambler Group.
  • Подписка на скидки и бонусы в сервисах из экосистемы есть у Mail.ru Group и «Яндекса». В Combo, например, входят скидки на «Ситимобил», Delivery Club и другие сервисы. В «Яндекс.Плюсе» есть «Кинопоиск HD», кэшбек в баллах за поездки на «Такси», «Драйве» и другие.

#новость #сбербанк

Татьяна Боброва
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34 комментария
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Максим Ерохин

13

СберДиск? Серьёзно? Или это я такой отсталый?

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НечеловеческаяЛогика

Максим
0

Они подходят к этому серьезно, по факту там совсем не серьезно.

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Дмитрий

2

Окко, скидки в деливери, скидки в ситимобил - 1400 рублей в предложении от Сбера и 200р в в подписке комбо от мейла. Ммм. Спасибо, сбербанк, но нет.

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Евгений Трифонов

Дмитрий
8

У Сбера 1400 в год.
У Мейла 200 в месяц, то есть 2400 в год.

Ответить

Дмитрий

Евгений
2

Эх, действительно не правильно прочёл. Спасибо за исправления.

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Эдуард Чистяков

Дмитрий
0

Ну это же за год и выходит, что по 117 в месяц против 200 за месяц, так что выгоднее выходит, но хз, каждый предлагает свои подписки, уже скоро перестанут продавать услуги и товары только подписки, которые будут заворачивать в другие подписки ради приобретения других подписок...

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Антон Гранд

Эдуард
0

Отличная идея. Пилим.

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Ruslan Fatikhov

5

Буду навязывать вам когда будете оформлять кредит в банке.

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M Bot

Ruslan
2

Это ещё не страшно. Вот если начнут навязывать как Яндекс, развесив весь этот хлам на полэкрана в приложении, без возможности убрать, станет действительно грустно.

Ответить

Максим Ерёменко

4

Все ясно, Яндекс.Плюс от Сбера

Ответить

Viktor Mann

Максим
0

Скорее уж MailRU+

Ответить

Максим Ерёменко

Viktor
0

Не знаю предложения МэйлРу, но предложения Сбера очень походят на Я.Плюс

Ответить

Nikolay Safronov

Максим
0

Чем они походят? Кинотеатром разве только в составе подписки. А вот Комбо дублирует практически полностью, кроме бума.

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ave ego

Максим
0

плюс от яндекса можно полностью бесплатно получать.. а тут у сбера платить надо ))

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one you follow

0

Окей, буду первым: "Где подписку оформляли, туда и идите!"

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Nikolay Safronov

one
6

Сори, но эта шутка заеб@ла

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Aleksey Bobkov

2

Какая щедрось

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Viktor Mann

1

Ох, Сбер) уже 404 выдает. Не выдержал наплыва желающих с VC

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Nikolay Safronov

Viktor
1

Может просто случайно открыли страницу с информацией о подписке раньше времени? Логичнее было бы это все презентовать как раз на своей конфе.

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Dmitry Salatov

1

Хоть бы написали как скидки суммируются или не суммируются со скидками Combo

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Viktor Mann

1

Поможем Даше помочь жадному Сберу, чтобы быть больше, чем банк:

10 % скидка на 10 шт. мороженого в Перекрестке в зимний период
5% комиссия на перевод из ЯД на карту Сбер
7% скидка при подключении MMS сообщений в пакете СберМобайл
10% на столько меньше во временном выражении будет ждать ответа оператора на линии держатель карты Сбербанка и пользователь СберМобайл

Ответить

ilia

1

Еще бы музыку какую и онлайн-консультации из "СберЗдоровья" и вообще огонь было бы по такой цене.

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Антон Штадлер

–1

Т.е. скидки на все, кроме профильной деятельности (карты, страховки и т.д.)

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Andreas Kraut

–1

Единственная подписка, которую я использую уже 22 года - называется "интернет", все остальное туда входит бесплатно и без всяких навязанных экосистем. 

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Nikolay Safronov

Andreas
2

А на VC из Яндекс.Района вы как попали?

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Viktor Mann

Andreas
0

Коммент года, однозначно.

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ivan krapivin

0

А скидка на платежи между клиентами Сбера будет?

Ответить

Ракобилли

0

Можно просто сделать чтобы оплачивать госуслуги через госбанк без комиссии?

Ответить

Nikolay Safronov

Ракобилли
–1

С хрена ли это госбанк, если у половины целевой аудитории VC есть его акции на иис или брокерском счёте.

Ответить

Denis Denis

0

С одной стороны, интересное предложение и я бы на это подписался, но при условии, что такую подписку предлагал бы Яндекс дозашкварной эпохи.
Но это мейлосбер, никакая экономия не стоит того, чтобы попасть всеми своими ресурсами в их базы)

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Ольга Попова

0
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ave ego

Ольга
–1

ждите 24 сентября когда официально объявят, а не через слив

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Антон Гранд

0

То есть ради этого все скупали? И так торопились купить «Кухню» ?

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Леонид Лобов

–1

Это же прорыв года!

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