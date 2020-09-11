Например, 15% скидки на мобильную связь в «СберМобайл» и доступ к онлайн-кинотеатру Okko.

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«Сбербанк» представит единую подписку «СберПрайм», которая позволяет получить скидки и бонусы в сервисах из экосистемы банка, заметил источник vc.ru (на момент публикации заметки доступ к странице был закрыт). Подписка стоит 1399 рублей в год, так же есть пробный период на 30 дней.

Чтобы активировать подписку, нужно авторизоваться с помощью единой учётной записи «Сбербанк ID». Подписка даёт:

Доступ к более 20 000 фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Okko.

Скидку в 10% на 10 заказов каждый месяц в Delivery Club. Скидка не распространяется на стоимость доставки и продуктов.

Бесплатную доставку продуктов в «СберМаркете».

Скидка 10% на все поездки в «Ситимобиле», в том числе по тарифам повышенного комфорта. Скидка действует во всех городах, где работает такси-сервис.

Дополнительные 15 ГБ для хранения файлов в облачном хранилище «СберДиск».

Скидку в 15% на ежемесячную оплату мобильной связи по всем тарифам «СберМобайла».

Подписка действует в регионах присутствия сервисов, говорится на сайте проекта. Скидка «СберПрайм» может суммироваться с другими спецпредложениями и промокодами партнёров.

Для оформления пользователь должен привязать банковскую карту: деньги будут списываться автоматически в последнюю дату текущего периода подписки. Автопродление подписки можно отменить в личном кабинете.

В пресс-службе «Сбербанка» пока не ответили на запрос vc.ru.