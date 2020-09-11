«Сбербанк» представит подписку на скидки и бонусы в сервисах из своей экосистемы — за 1399 рублей в год Материал редакции
Например, 15% скидки на мобильную связь в «СберМобайл» и доступ к онлайн-кинотеатру Okko.
«Сбербанк» представит единую подписку «СберПрайм», которая позволяет получить скидки и бонусы в сервисах из экосистемы банка, заметил источник vc.ru (на момент публикации заметки доступ к странице был закрыт). Подписка стоит 1399 рублей в год, так же есть пробный период на 30 дней.
Чтобы активировать подписку, нужно авторизоваться с помощью единой учётной записи «Сбербанк ID». Подписка даёт:
- Доступ к более 20 000 фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Okko.
- Скидку в 10% на 10 заказов каждый месяц в Delivery Club. Скидка не распространяется на стоимость доставки и продуктов.
- Бесплатную доставку продуктов в «СберМаркете».
- Скидка 10% на все поездки в «Ситимобиле», в том числе по тарифам повышенного комфорта. Скидка действует во всех городах, где работает такси-сервис.
- Дополнительные 15 ГБ для хранения файлов в облачном хранилище «СберДиск».
- Скидку в 15% на ежемесячную оплату мобильной связи по всем тарифам «СберМобайла».
Подписка действует в регионах присутствия сервисов, говорится на сайте проекта. Скидка «СберПрайм» может суммироваться с другими спецпредложениями и промокодами партнёров.
Для оформления пользователь должен привязать банковскую карту: деньги будут списываться автоматически в последнюю дату текущего периода подписки. Автопродление подписки можно отменить в личном кабинете.
В пресс-службе «Сбербанка» пока не ответили на запрос vc.ru.
- В экосистему «Сбербанка» входит больше 30 сервисов для бизнеса, учёбы, здоровья, финансовых сервисов, сервисов для досуга и покупок. Некоторые из них компания развивает в партнёрстве с Mail.ru Group (у компаний есть совместное предприятие в сфере транспорта и еды) и с Rambler Group.
- Подписка на скидки и бонусы в сервисах из экосистемы есть у Mail.ru Group и «Яндекса». В Combo, например, входят скидки на «Ситимобил», Delivery Club и другие сервисы. В «Яндекс.Плюсе» есть «Кинопоиск HD», кэшбек в баллах за поездки на «Такси», «Драйве» и другие.
СберДиск? Серьёзно? Или это я такой отсталый?
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Они подходят к этому серьезно, по факту там совсем не серьезно.
Окко, скидки в деливери, скидки в ситимобил - 1400 рублей в предложении от Сбера и 200р в в подписке комбо от мейла. Ммм. Спасибо, сбербанк, но нет.
У Сбера 1400 в год.
У Мейла 200 в месяц, то есть 2400 в год.
Ну это же за год и выходит, что по 117 в месяц против 200 за месяц, так что выгоднее выходит, но хз, каждый предлагает свои подписки, уже скоро перестанут продавать услуги и товары только подписки, которые будут заворачивать в другие подписки ради приобретения других подписок...
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Буду навязывать вам когда будете оформлять кредит в банке.
Все ясно, Яндекс.Плюс от Сбера
Скорее уж MailRU+
Не знаю предложения МэйлРу, но предложения Сбера очень походят на Я.Плюс
Чем они походят? Кинотеатром разве только в составе подписки. А вот Комбо дублирует практически полностью, кроме бума.
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Окей, буду первым: "Где подписку оформляли, туда и идите!"
Ох, Сбер) уже 404 выдает. Не выдержал наплыва желающих с VC
Может просто случайно открыли страницу с информацией о подписке раньше времени? Логичнее было бы это все презентовать как раз на своей конфе.
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Хоть бы написали как скидки суммируются или не суммируются со скидками Combo
Поможем Даше помочь жадному Сберу, чтобы быть больше, чем банк:
10 % скидка на 10 шт. мороженого в Перекрестке в зимний период
5% комиссия на перевод из ЯД на карту Сбер
7% скидка при подключении MMS сообщений в пакете СберМобайл
10% на столько меньше во временном выражении будет ждать ответа оператора на линии держатель карты Сбербанка и пользователь СберМобайл
Еще бы музыку какую и онлайн-консультации из "СберЗдоровья" и вообще огонь было бы по такой цене.
Т.е. скидки на все, кроме профильной деятельности (карты, страховки и т.д.)
Единственная подписка, которую я использую уже 22 года - называется "интернет", все остальное туда входит бесплатно и без всяких навязанных экосистем.
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Можно просто сделать чтобы оплачивать госуслуги через госбанк без комиссии?
С хрена ли это госбанк, если у половины целевой аудитории VC есть его акции на иис или брокерском счёте.
С одной стороны, интересное предложение и я бы на это подписался, но при условии, что такую подписку предлагал бы Яндекс дозашкварной эпохи.
Но это мейлосбер, никакая экономия не стоит того, чтобы попасть всеми своими ресурсами в их базы)
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