Технологию протестировали на пропусках с QR-кодами в Москве.

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В России в 2021 году могут запустить проект по созданию цифровых аналогов основных документов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева. Документы россиян будут храниться в приложении, их можно будет использовать вместо оригиналов.

Цифровыми могут стать основные документы, например, паспорт, заграничный паспорт, свидетельство о рождении, а также водительское удостоверение, свидетельства о регистрации транспортного средства и другие документы, считает Шадаев.

По словам Шадаева, технологию создания цифровых аналогов документов опробовали в период пандемии Covid-19 на примере пропусков с QR-кодом.

Кроме того, новый подход позволит гражданам централизованно получить электронную подпись.

Мы централизованно отдадим всем гражданам электронную подпись и, соответственно, они все смогут стать полноценными участниками системы электронных коммуникаций, взаимодействия с бизнесом, между собой, смогут любой документ подписывать. Максут Шадаев министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций