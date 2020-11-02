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Евгения Евсеева
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Глава Минцифры анонсировал проект цифровых аналогов паспорта, водительских прав и других документов в 2021 году Материал редакции

Технологию протестировали на пропусках с QR-кодами в Москве.

9 комментариев
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В России в 2021 году могут запустить проект по созданию цифровых аналогов основных документов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева. Документы россиян будут храниться в приложении, их можно будет использовать вместо оригиналов.

Цифровыми могут стать основные документы, например, паспорт, заграничный паспорт, свидетельство о рождении, а также водительское удостоверение, свидетельства о регистрации транспортного средства и другие документы, считает Шадаев.

По словам Шадаева, технологию создания цифровых аналогов документов опробовали в период пандемии Covid-19 на примере пропусков с QR-кодом.

Кроме того, новый подход позволит гражданам централизованно получить электронную подпись.

Мы централизованно отдадим всем гражданам электронную подпись и, соответственно, они все смогут стать полноценными участниками системы электронных коммуникаций, взаимодействия с бизнесом, между собой, смогут любой документ подписывать.

Максут Шадаев
министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

В мае Минцифры предложило запустить эксперимент по использованию в Москве мобильного приложения с QR-кодом вместо паспорта. Тогда Шадаев заявил, что приложение не заменит собой основной документ, удостоверяющий личность, но электронной версией можно будет воспользоваться «в девяти случаях из десяти».

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Евгения Евсеева
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9 комментариев
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Sergei Timofeyev

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Продавать чужие документы станет легче.

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Сергей Милосердов

Sergei
0

Я вот до сих пор боюсь фотать паспорт для госсервисов, например, при регистрации в "Моём налоге". Это нормально, доктор?

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Sergei Timofeyev

Сергей
2

Абсолютно нормально. Я наношу водяные знаки той организации, куда направляется документ. Так и пишу: фотография <документ> для <организации> <дата>.

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Сергей Милосердов

Sergei
0

А чем это поможет, если ваши фото (паспорта) попадут в нехорошие руки?

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Sergei Timofeyev

Сергей
0

Водяные знаки свести незаметно нельзя. Размытые области будут.

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Basil

0

А потом не продадут билет на поезд\самолёт :)
Ваш QR код не проходит - извините :)

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Sergei Timofeyev

Basil
0

В Мак в туалет не пустят

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Pavel Voronkov

0

Я не против, но главное, не сделайте все как обычно, через жопу!

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Василий Степанов

0

Какие широкие возможности открываются для "службы поддержки Сбербанка"

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