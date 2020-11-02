Глава Минцифры анонсировал проект цифровых аналогов паспорта, водительских прав и других документов в 2021 году Материал редакции
Технологию протестировали на пропусках с QR-кодами в Москве.
В России в 2021 году могут запустить проект по созданию цифровых аналогов основных документов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева. Документы россиян будут храниться в приложении, их можно будет использовать вместо оригиналов.
Цифровыми могут стать основные документы, например, паспорт, заграничный паспорт, свидетельство о рождении, а также водительское удостоверение, свидетельства о регистрации транспортного средства и другие документы, считает Шадаев.
По словам Шадаева, технологию создания цифровых аналогов документов опробовали в период пандемии Covid-19 на примере пропусков с QR-кодом.
Кроме того, новый подход позволит гражданам централизованно получить электронную подпись.
В мае Минцифры предложило запустить эксперимент по использованию в Москве мобильного приложения с QR-кодом вместо паспорта. Тогда Шадаев заявил, что приложение не заменит собой основной документ, удостоверяющий личность, но электронной версией можно будет воспользоваться «в девяти случаях из десяти».
Продавать чужие документы станет легче.
Я вот до сих пор боюсь фотать паспорт для госсервисов, например, при регистрации в "Моём налоге". Это нормально, доктор?
Абсолютно нормально. Я наношу водяные знаки той организации, куда направляется документ. Так и пишу: фотография <документ> для <организации> <дата>.
А чем это поможет, если ваши фото (паспорта) попадут в нехорошие руки?
А потом не продадут билет на поезд\самолёт :)
Ваш QR код не проходит - извините :)
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