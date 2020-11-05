В августе Apple удалила Fortnite из App Store, а для Epic Games iOS — крупнейшая платформа.

В закладки

Nvidia разработала версию своего облачного игрового сервиса GeForce, работающую в Safari, пишет BBC. С его помощью владельцы устройств Apple смогут получить доступ к игре Fortnite.

Nvidia еще официально не объявила о выходе GeForce на iOS, но BBC пишет, что это произойдет до середины декабря. Услуга уже доступна для Mac. Nvidia отказалась от комментариев, сообщило издание.

В августе Apple удалила Fortnite из App Store после того, как разработчик Epic Games анонсировал возможность оплаты покупок в обход магазина приложений. С тех пор владельцы устройств Apple не могут загрузить игру. Epic Games подала иск и попросила суд запретить Apple неконкурентное поведение.

Владельцы устройств Apple смогут играть в Fortnite бесплатно через GeForce, однако время игры ограничено одним часом. Так как доступ к игре осуществляется через облачный сервис, в игре возможны задержки, пишет BBC.

У других облачных сервисов, например, Google Stadia, Microsoftx Cloud и Amazon Luna, также есть версии для Safari. Однако ни одна из платформ не поддерживает Fortnite, поэтому GeForce — единственный способ играть в игру на устройствах Apple, пишет издание.