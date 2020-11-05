BBC: Fortnite вернётся на устройства Apple в обход App Store — через облачный сервис Nvidia Материал редакции
В августе Apple удалила Fortnite из App Store, а для Epic Games iOS — крупнейшая платформа.
Nvidia разработала версию своего облачного игрового сервиса GeForce, работающую в Safari, пишет BBC. С его помощью владельцы устройств Apple смогут получить доступ к игре Fortnite.
Nvidia еще официально не объявила о выходе GeForce на iOS, но BBC пишет, что это произойдет до середины декабря. Услуга уже доступна для Mac. Nvidia отказалась от комментариев, сообщило издание.
В августе Apple удалила Fortnite из App Store после того, как разработчик Epic Games анонсировал возможность оплаты покупок в обход магазина приложений. С тех пор владельцы устройств Apple не могут загрузить игру. Epic Games подала иск и попросила суд запретить Apple неконкурентное поведение.
Владельцы устройств Apple смогут играть в Fortnite бесплатно через GeForce, однако время игры ограничено одним часом. Так как доступ к игре осуществляется через облачный сервис, в игре возможны задержки, пишет BBC.
У других облачных сервисов, например, Google Stadia, Microsoftx Cloud и Amazon Luna, также есть версии для Safari. Однако ни одна из платформ не поддерживает Fortnite, поэтому GeForce — единственный способ играть в игру на устройствах Apple, пишет издание.
В сентябре Epic Games рассказала, что с момента удаления Fortnite из App Store количество ежедневных активных пользователей iOS-версии приложения снизилось более чем на 60%. Для Fortnite iOS — крупнейшая платформа: на ней зарегистрированы 116 млн пользователей, или около трети всех игроков.
Так снова удалят, что изменит то?
А можно читать не только заголовок ? GFN работает через браузер.
А какое право они имеют то, если в продаже на офф площадках Apple она не выставлена?
Все что в обход - ерунда. Apple найдёт способ не пропустить игру. Думаю это будет вопросом принципа! Жаль конечно, что пока нет возможности бороться с монополистами.
Шах и Мат одна Жаба поставила другой Гадюке, следим за дальнейшей партией.
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