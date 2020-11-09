«Сбер» запустил сервис по заказу услуг у самозанятых с выставлением чека и страховкой участников сделки Материал редакции
Сейчас сервис работает в Москве и Санкт-Петербурге, компания набирает исполнителей и в регионах.
«Сбер» запустил сервис по заказу услуг «СберУслуги», рассказал vc.ru представитель компании. На платформе представлены только исполнители, официально зарегистрированные в качестве самозанятых, утверждают в «Сбере».
По итогам сделки заказчик получает чек — компания называет это ключевым преимуществом сервиса. Сейчас «СберУслуги» доступен в Москве и Санкт-Петербурге, компания набирает исполнителей и для работы в регионах.
«Платформа обеспечит гарантию сделок для исполнителей и заказчиков за счёт использования страховых продуктов экосистемы "Сбера"», — отметил глава classified-индустрии «Сбера» Олег Голубцов.
Заказчики могут заранее посмотреть в профиле специалистов отзывы и цены на разные виды работ. В «СберУслугах» также будет рейтинг исполнителей: он формируется на основе оценок заказчиков, которые уже получили и оплатили услуги.
Исполнители проходят идентификацию через «Сбер ID» и платят комиссию с каждой совершённой сделки — 10% от суммы сделки, уточнили в «Сбере».
Похожие услуги в России предлагают, например, сервисы YouDo, Profi.ru, Remontnik.ru.
Как обычно, идея классная. Но если реализация и комиссия будет как обычно у этих ребят, то будет так себе)
А в чем идея собственно? )) Юду, профи уже сто лет в обед существуют
Я так понял в том, что там будут только те кто зареган как самозанятый (т.е. по идее должно отсеeться много непрофессионалов), плюс выдача чека, как подтверждение оказания услуги.
самозанятый как показатель профессиональности? скорее, как фильтр для работодателей для удобной оплаты
Ну скорее как косвенный, если человек заморочился с получением статуса, скорее всего он не первый день работает
Хрень идея. Таких сервисов и так было дохуя, зачем ещё один?
1. Четкая идентификация всех исполнителей
2. Официальные отношения, где чек выступает подтверждением
Таким образом меньше левых акков, кидал и прочего.
В остальном тоже самое.
Много фрилансеров кидал встречали? Как правило оплата по факту производится. А для признания расходов юрлица для оплаты самозанятым не обязателен чек.
4.1. Стоимость Услуг (размер вознаграждения) Компании определяется по каждому Результативному заказу и составляет 5 (Пять) процентов от стоимости каждого Результативного заказа и включает НДС 20%. — https://sberuslugi.ru/agreement#договор-оферта-для-исполнителей
Не знаю как в других сервисах, но чето дохера...
Может я не проснулся, но не понимаю, почему в материале про 10% говорится.
Скоро будет СберРоссия - государство имени Сбера.
Сберсия - где рождались, туда и идите
Достаточно прочитать отзывы в магазинах приложений чтобы понять всю тормознутость этой системы.
Уже есь пул компаний, которые предоставляют рабочую платформу и комиссия везде до 6%. Естественно, по масштабу и узнаваемости они не чета Сберу, однако 10% это ту мач. Сам налог 6% и комиссия Сбера больше почти в 2 конца... Ну такое
Уже есть сервисы аналоги с большими пулами самозанятых и рейтинговой системой. Как они с такой комиссией собираются конкурировать, не ясно. Комиссия 0%, я бы еще понял.
10% 🤪
Только хотел похвалить, но десять процентов! И это с потенциальным эффектом масштаба!
sberID это же просто SSO его можно пачками регистрировать на любые номера телефонов.
Как по мне очередная возможность сбера заработать на народе :) я не встречал кидал фрилансеров , оплата всегда по факту , разве что результат может не удовлетворить , но так от этого и Сбербанк не застрахует , зато процент возьмёт
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