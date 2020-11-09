Сервисы
Лиана Липанова
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«Сбер» запустил сервис по заказу услуг у самозанятых с выставлением чека и страховкой участников сделки Материал редакции

Сейчас сервис работает в Москве и Санкт-Петербурге, компания набирает исполнителей и в регионах.

25 комментариев
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«Сбер» запустил сервис по заказу услуг «СберУслуги», рассказал vc.ru представитель компании. На платформе представлены только исполнители, официально зарегистрированные в качестве самозанятых, утверждают в «Сбере».

По итогам сделки заказчик получает чек — компания называет это ключевым преимуществом сервиса. Сейчас «СберУслуги» доступен в Москве и Санкт-Петербурге, компания набирает исполнителей и для работы в регионах.

«Платформа обеспечит гарантию сделок для исполнителей и заказчиков за счёт использования страховых продуктов экосистемы "Сбера"», — отметил глава classified-индустрии «Сбера» Олег Голубцов.

Заказчики могут заранее посмотреть в профиле специалистов отзывы и цены на разные виды работ. В «СберУслугах» также будет рейтинг исполнителей: он формируется на основе оценок заказчиков, которые уже получили и оплатили услуги.

Исполнители проходят идентификацию через «Сбер ID» и платят комиссию с каждой совершённой сделки — 10% от суммы сделки, уточнили в «Сбере».

Похожие услуги в России предлагают, например, сервисы YouDo, Profi.ru, Remontnik.ru.

#новость #сбер

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25 комментариев
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ivan krapivin

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Андрей Пятин

ivan
1

БРАВО!

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Andrei Smirnovsky

5

Как обычно, идея классная. Но если реализация и комиссия будет как обычно у этих ребят, то будет так себе)

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Daria Podgornaya

Andrei
2

А в чем идея собственно? )) Юду, профи уже сто лет в обед существуют

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Andrei Smirnovsky

Daria
5

Я так понял в том, что там будут только те кто зареган как самозанятый (т.е. по идее должно отсеeться много непрофессионалов), плюс выдача чека, как подтверждение оказания услуги.

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Андрей Пятин

Andrei
0

самозанятый как показатель профессиональности? скорее, как фильтр для работодателей для удобной оплаты

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Andrei Smirnovsky

Андрей
1

Ну скорее как косвенный, если человек заморочился с получением статуса, скорее всего он не первый день работает 

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Папа Римский

Andrei
0

Хрень идея. Таких сервисов и так было дохуя, зачем ещё один?

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Олег Волков

Папа
8

1. Четкая идентификация всех исполнителей
2. Официальные отношения, где чек выступает подтверждением

Таким образом меньше левых акков, кидал и прочего.

В остальном тоже самое.

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Папа Римский

Олег
0

Много фрилансеров кидал встречали? Как правило оплата по факту производится. А для признания расходов юрлица для оплаты самозанятым не обязателен чек.

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Алексис Второй

Andrei
1

 4.1. Стоимость Услуг (размер вознаграждения) Компании определяется по каждому Результативному заказу и составляет 5 (Пять) процентов от стоимости каждого Результативного заказа и включает НДС 20%. — https://sberuslugi.ru/agreement#договор-оферта-для-исполнителей

Ответить

Andrei Smirnovsky

Алексис
0

Не знаю как в других сервисах, но чето дохера...

Ответить

Алексис Второй

Andrei
0

Может я не проснулся, но не понимаю, почему в материале про 10% говорится. 

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Семён Бочкарёв

4

Скоро будет СберРоссия - государство имени Сбера. 

Ответить

Vladislav Stan

Семён
0

Сберсия - где рождались, туда и идите

Ответить

ivan krapivin

Vladislav
1

Где родился, там и пригодился.

Ответить

El'murza Alchakov

1

Достаточно прочитать отзывы в магазинах приложений чтобы понять всю тормознутость этой системы.

Ответить

Pavel Prokhorov

1

Уже есь пул компаний, которые предоставляют рабочую платформу и комиссия везде до 6%. Естественно, по масштабу и узнаваемости они не чета Сберу, однако 10% это ту мач. Сам налог 6% и комиссия Сбера больше почти в 2 конца... Ну такое

Ответить

Уоррен Баффет

1

А где тарифы? Какая комиссия у сервиса?

Ответить

Глеб Хардеев

1

Уже есть сервисы аналоги с большими пулами самозанятых и рейтинговой системой. Как они с такой комиссией собираются конкурировать, не ясно. Комиссия 0%, я бы еще понял.

Ответить

Nikolay Pomeschenko

1

10% 🤪
Только хотел похвалить, но десять процентов! И это с потенциальным эффектом масштаба!

Ответить

ave ego

0

sberID это же просто SSO его можно пачками регистрировать на любые номера телефонов. 

Ответить

IO

ave
1

Это разные Сбер ID, как ни парадоксально)

Ответить

Victor Rocka

0

Как по мне очередная возможность сбера заработать на народе :) я не встречал кидал фрилансеров , оплата всегда по факту , разве что результат может не удовлетворить , но так от этого и Сбербанк не застрахует , зато процент возьмёт

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Михаил Рыжов

Victor
0

Ояень много некомпетентных фрилансеров последнее время развелось

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