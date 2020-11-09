Сейчас сервис работает в Москве и Санкт-Петербурге, компания набирает исполнителей и в регионах.

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«Сбер» запустил сервис по заказу услуг «СберУслуги», рассказал vc.ru представитель компании. На платформе представлены только исполнители, официально зарегистрированные в качестве самозанятых, утверждают в «Сбере».

По итогам сделки заказчик получает чек — компания называет это ключевым преимуществом сервиса. Сейчас «СберУслуги» доступен в Москве и Санкт-Петербурге, компания набирает исполнителей и для работы в регионах.

«Платформа обеспечит гарантию сделок для исполнителей и заказчиков за счёт использования страховых продуктов экосистемы "Сбера"», — отметил глава classified-индустрии «Сбера» Олег Голубцов.

Заказчики могут заранее посмотреть в профиле специалистов отзывы и цены на разные виды работ. В «СберУслугах» также будет рейтинг исполнителей: он формируется на основе оценок заказчиков, которые уже получили и оплатили услуги.

Исполнители проходят идентификацию через «Сбер ID» и платят комиссию с каждой совершённой сделки — 10% от суммы сделки, уточнили в «Сбере».