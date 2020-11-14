Сервисы
Mikhail Kalashnikov
552

Чтобы найти идею на $1 трлн, смотрите на десять лет назад

Скорее всего, такой проект объединит сразу несколько прежних трендов, считает директор по развитию Winstrike и автор рассылки The Scope.

3 комментария
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Раз в десять лет интернет повторяет себя, и это возможность создать компанию ценой в триллион

Бенедикт Эванс однажды заметил в рассылке, что технологии устроены так, что раз в 10 лет можно делать все заново. Особенно это касается массовых сервисов, почти каждый из них подходит под эту логику:

  • Telegram (2013) — переосмысление новыми средствами того, что делал Facebook (2004) и Classmates (первые в мире «Одноклассники», 1995).
  • Toutiao и «Яндекс.Дзен» — новая итерация сервисов социальных закладок Digg и del.icio.us из нулевых.
  • Musical.ly (2014 год), превратившийся в TikTok, вырос благодаря любви школьников к музыке, как и MySpace (2003 год).
  • Snapchat (2011 год) основан на том же желании подростков делиться своей жизнью, что и LiveJournal (1999 год).

Причем воспроизводить можно не только удачные проекты, но и неудачные: модели стартапов эпохи краха доткомов, продававших в интернете все вплоть до собачьей еды, стали заново востребованы в конце нулевых. А учитывая, что киберспорт оформился как глобальное явление как раз в 2011-м, у меня большие планы на следующий год.

Скорее всего, это следствие каких-то других циклов: технологических, экономических или социальных. 10 лет — это и путь стартапа от запуска до IPO, и время от переходного возраста до первой работы. Но даже если это просто несколько совпадений, интересно посмотреть, что запускалось около 10 лет назад.

Главный тренд проектов 2008-2011 годов — применение социальных механик в новых контекстах:

  • Соцсети второй волны по-новому работали с картинками (Imgur, Instagram, Pinterest, Snapchat) и видео (ChatRoulette, Twitch).
  • Расцвели сервисы для коллективного знания (Formspring, Quora, Stack Overflow, Genius) и коллективного созидания (Kickstarter, GoFundMe).
  • Начали появляться соцсети для отдельных тематик — особенно почему-то это зашло в России («Хабрахабр», новый Sports.ru, «Доктор на работе» ).

Ближе к концу периода стали запускаться сервисы для онлайн-образования: Udemy, Skillshare, Coursera.

Появилось сразу несколько известных технологических медиа: The Next Web, VentureBeat, The Verge, да и снова «Хабр». Связываю это с тем, что накопилась критическая масса IT-специалистов, и технологии стали не просто достаточно большой нишей для создания отдельных медиа, но и частью мейнстрима. Интересно, какие профессии, занятия и направления готовы к этому сейчас?

Любопытнее всего эксперименты, явно опередившие время. Это точно сервисы для коллективной работы и общения Google Wave и Google Buzz, а также несколько альтернативных поисковиков (Aardvark, DuckDuckGo, Wolphram Alpha).

Что из этого стоит повторить?

Скорее всего, проект нового поколения может объединить сразу несколько прежних трендов — сейчас время универсальных решений, и у пользователей большие ожидания. Например, онлайн-обучение и онлайн-коллаборация — уже очень яркие тренды, но пока что они не очень хорошо дружат между собой.

Социальными механиками нового времени могут стать уже не взаимодействия человек-сервис-человек, а взаимодействия человек-нейросеть и сервис-сервис. То есть люди, алгоритмы и сервисы в таких проектах должны работать сообща. Примитивную версию мы видим, например, в Slack, но это только начало.

Вижу большой потенциал в социализации средств для работы с информацией (вроде Google Docs, Notion или Miro). Используя термины из игр, из multiplayer (для закрытых групп) они должны превратиться в massive multiplayer (для больших, открытых групп), что-то вроде соцсетей, но про созидание, работу и обучение, не только про потребление (хотя и про него тоже).

При этом не факт, что это будет создаваться изначально именно как универсальная штука для всех. В последние годы делается много разных нишевых стартапов для совместной работы, пробуется множество продуктовых механик, и какой-то из этих проектов может эволюционно дорасти до того, чтобы стать по-настоящему массовым. На горизонте лет пяти я вижу такой потенциал у Roam, например.

Возможно, новый массовый социальный сервис станет еще и двойным переосмыслением «Википедии»: с января 2001 прошло почти 20 лет, и упоминавшиеся выше сервисы коллективного знания не то что бы доросли до нее по значимости. И судя по всему, он же может стать заодно и новым поисковиком. Похоже, что ставки очень велики — если такая платформа сможет сохранить свою независимость, в мире появится еще одна компания стоимостью в триллион.

Mikhail Kalashnikov
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Ol Ka

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Telegram (2013) — переосмысление новыми средствами того, что делал Facebook (2004) и Classmates (первые в мире «Одноклассники», 1995).

Telegram прекрасен, спору нет, но когда его вот так, грубо схватив за уши, начинают бесцеремонно натягивать на глобус, и выдумывать ему новые регалии — это вызывает отторжение.

Это даже хуже той регулярной рекламы Telegram по федеральным каналам, завуалированной под новости о его запрете на территории РФ, реально 🙂

Сразу лучше пишите, что Telegram задумывался как убийца Windows, не стесняйтесь хвалить 🤗

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ilia

0

Telegram сравнивать с Facebook и "Одноклассниками", Дзен с закладками, TikTok с MySpace, Snapchat с ЖЖ...Ясно-понятно..

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badResistor

0

Реально рабочему интернету в текущем его виде 15 лет. (веб 2.0)
Раз в десять лет интернет повторяет себя, и это возможность создать компанию ценой в триллион

выборка не репрезентативна от и до.

еще и сравнения не разумные
Snapchat (2011 год) основан на том же желании подростков делиться своей жизнью, что и LiveJournal (1999 год).

ЖЖ скорее прородитель соц сети, а снэпчата.

Очень сомнительные рассуждения.

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