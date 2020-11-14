Чтобы найти идею на $1 трлн, смотрите на десять лет назад

Скорее всего, такой проект объединит сразу несколько прежних трендов, считает директор по развитию Winstrike и автор рассылки The Scope.

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Раз в десять лет интернет повторяет себя, и это возможность создать компанию ценой в триллион

Бенедикт Эванс однажды заметил в рассылке, что технологии устроены так, что раз в 10 лет можно делать все заново. Особенно это касается массовых сервисов, почти каждый из них подходит под эту логику:

Telegram (2013) — переосмысление новыми средствами того, что делал Facebook (2004) и Classmates (первые в мире «Одноклассники», 1995).

Toutiao и «Яндекс.Дзен» — новая итерация сервисов социальных закладок Digg и del.icio.us из нулевых.

Musical.ly (2014 год), превратившийся в TikTok, вырос благодаря любви школьников к музыке, как и MySpace (2003 год).

Snapchat (2011 год) основан на том же желании подростков делиться своей жизнью, что и LiveJournal (1999 год).

Причем воспроизводить можно не только удачные проекты, но и неудачные: модели стартапов эпохи краха доткомов, продававших в интернете все вплоть до собачьей еды, стали заново востребованы в конце нулевых. А учитывая, что киберспорт оформился как глобальное явление как раз в 2011-м, у меня большие планы на следующий год.

Скорее всего, это следствие каких-то других циклов: технологических, экономических или социальных. 10 лет — это и путь стартапа от запуска до IPO, и время от переходного возраста до первой работы. Но даже если это просто несколько совпадений, интересно посмотреть, что запускалось около 10 лет назад.

Главный тренд проектов 2008-2011 годов — применение социальных механик в новых контекстах:

Соцсети второй волны по-новому работали с картинками (Imgur, Instagram, Pinterest, Snapchat) и видео (ChatRoulette, Twitch).

Расцвели сервисы для коллективного знания (Formspring, Quora, Stack Overflow, Genius) и коллективного созидания (Kickstarter, GoFundMe).

Начали появляться соцсети для отдельных тематик — особенно почему-то это зашло в России («Хабрахабр», новый Sports.ru, «Доктор на работе» ).

Ближе к концу периода стали запускаться сервисы для онлайн-образования: Udemy, Skillshare, Coursera.

Появилось сразу несколько известных технологических медиа: The Next Web, VentureBeat, The Verge, да и снова «Хабр». Связываю это с тем, что накопилась критическая масса IT-специалистов, и технологии стали не просто достаточно большой нишей для создания отдельных медиа, но и частью мейнстрима. Интересно, какие профессии, занятия и направления готовы к этому сейчас?

Любопытнее всего эксперименты, явно опередившие время. Это точно сервисы для коллективной работы и общения Google Wave и Google Buzz, а также несколько альтернативных поисковиков (Aardvark, DuckDuckGo, Wolphram Alpha).

Что из этого стоит повторить?

Скорее всего, проект нового поколения может объединить сразу несколько прежних трендов — сейчас время универсальных решений, и у пользователей большие ожидания. Например, онлайн-обучение и онлайн-коллаборация — уже очень яркие тренды, но пока что они не очень хорошо дружат между собой.

Социальными механиками нового времени могут стать уже не взаимодействия человек-сервис-человек, а взаимодействия человек-нейросеть и сервис-сервис. То есть люди, алгоритмы и сервисы в таких проектах должны работать сообща. Примитивную версию мы видим, например, в Slack, но это только начало.

Вижу большой потенциал в социализации средств для работы с информацией (вроде Google Docs, Notion или Miro). Используя термины из игр, из multiplayer (для закрытых групп) они должны превратиться в massive multiplayer (для больших, открытых групп), что-то вроде соцсетей, но про созидание, работу и обучение, не только про потребление (хотя и про него тоже).

При этом не факт, что это будет создаваться изначально именно как универсальная штука для всех. В последние годы делается много разных нишевых стартапов для совместной работы, пробуется множество продуктовых механик, и какой-то из этих проектов может эволюционно дорасти до того, чтобы стать по-настоящему массовым. На горизонте лет пяти я вижу такой потенциал у Roam, например.