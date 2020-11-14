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Лера Михайлова
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Образовательная платформа Udemy привлечёт $100 млн при оценке в $3,3 млрд Материал редакции

Раунд ещё не завершился, имена инвесторов неизвестны.

  • Udemy — онлайн-платформа, которая предлагает около 130 тысяч образовательных курсов на 65 языках.
  • В очередном инвестиционном раунде компания планирует привлечь $100 млн при оценке в $3,3 млрд, пишет TechCrunch со ссылкой на документы компании. Ранее о планах Udemy привлечь $100 млн со ссылкой на неназванные источники писал Reuters.
  • Пока неизвестно, завершился ли раунд, отмечает TechCrunch. В феврале 2020 года компания привлекла $50 млн при оценке в $2 млрд. Тогда, по собственным данным, сервисом пользовались 50 млн человек.
Online learning marketplace Udemy is raising up…
Online education has been one of the hotspots in the tech world this year, as people turn to…
techcrunch.com

#новости #udemy #инвестиции

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3 комментария
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Ol Ka

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Т.е. процесс привлечения мало того, что сам по себе участился, так ещё и стал по сути бесконечным?

Объясните, пожалуйста, что мешает им ещё через полгода привлечь ещё $150млн.? И что с этого имеют те, кто вкладывался в них до этого?

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Александр Антонов

Ol
0

Для каких-то бесконечный, для других нет. Ничего не мешает им привлекать еще, но доля не резиновая. При каждом привлечении так или иначе страдает контроль над компании основателями, их доля становится меньше чаще всего. Те кто ранее владывались могут выйти по более высокой оценке компании (т.е. заработать при раунде). И так до выхода на IPO. Дальше уже механизмов привлечения денег становится значительно больше.

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Денис Кулагин

0

Udemy суперкрутые, сам с удовольствием пользуюсь их платформой. А сейчас, с бумом онлайн-образования, они вообще попадают в очень мощный тренд с готовым и отлаженным продуктом. Не удивительно, что инвесторы готовы давать им всё новые деньги.

И не сказать, что парни изобрели адронный коллайдер. Это просто платформа, где понятно, как оценить будущий курс, материалы курса удобно смотреть на всех типах устройств и, судя по всему, у хороших авторов есть мотивация поддерживать удачные курсы в актуальном состоянии и делать новые.

П.С. В платформе изначально заложена возможность публиковать курсы на языках, отличных от английского, и качественные курсы на русском там тоже есть (хотя не так много, как хотелось бы).

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