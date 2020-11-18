Google выпустила обновление Chrome с запуском на 25% быстрее и пониженной в пять раз нагрузкой на процессор Материал редакции
Пользователям теперь доступны контекстные команды и поиск по вкладкам.
Google выпустила обновление для Chrome 87: теперь браузер запускается на 25% быстрее и на 7% быстрее загружает страницы.
С 18 ноября обновление доступно для всех пользователей Chrome. Компания сообщила, что браузер отдает приоритет активным вкладкам и пообещала «самый большой прирост в производительности Chrome в истории».
В новой версии нагрузка на процессор сократилась в пять раз, время работы батареи увеличилось на 1,25 часа. Страницы в версии браузера для Android теперь загружаются практически мгновенно, сообщают в компании.
Помимо этого, пользователи смогут не только закреплять или группировать вкладки, но и воспользоваться поиском, чтобы найти среди открытых страниц нужную.
В поисковую строку Google добавила контекстные команды: с их помощью пользователь сможет, например, удалить историю браузера, не открывая при этом настройки.
В будущем компания планирует добавить тематические карточки на странице новой вкладки браузера. Нажав на них, пользователь сможет перейти к ресурсам, которые посещал ранее или связанным с ними по тематике.
а есть инфа за счет чего такой прогресс? "нагрузка на процессор сократилась в пять раз" нейросети подключили?
Теперь телеметрия отправляется на сервера Google раз 2 секунды, а не каждую. ))
Спутник браузер! За миллиард рублей! Вот это прогресс!
Я думаю Гугл тратит больше денег на каждый апдейт.
Во всех командах, связанных с хромом, вряд ли работает меньше 100 очень высококлассных инженеров. Средний оклад на крутого C++ разработчика в долине можно консервативно взять за $200-300k, но если разделить стоимость компенсации всем сотрудникам за 2019 фискальный год (26 миллиардов, https://abc.xyz/investor/static/pdf/2019_alphabet_annual_report.pdf?cache=c3a4858) на 120 тысяч сотрудников, получится $200k в год средней компенсации. С 200-300 сотрудниками в целом (учитывая QA) получаем $40-60m в год.
Теперь про обновления. Текущая версия браузера — 89, первая версия вышла в 2008 году, 12 лет назад. В среднем 7,5 обновлений в год, то есть около $6,5m на обновление, то есть 500 с лишним миллионов рублей по курсу 80.
До миллиарда всё-таки не дотягивает. Но всего в два раза.
Макс, хорошо раскидал по цифрам.
Но нужно еще учесть менеджмент всех уровней и админ оверхеды.
Думаю, там легко x2 получится, если не x3...
Во всех командах, связанных с хромом, вряд ли работает меньше 100 очень высококлассных инженеров
Боюсь, что вы очень, очень сильно заблуждаетесь.
Сейчас не вспомню где именно, но пару-тройку лет назад где-то встретил хороший список разработчиков Хромиума (основа хрома, которую по сути уже экспроприировал гугл).
В нём были практически одни индусы. Ужаснулся, ещё раз утвердился в мысли, что "Только Firefox, только хардкор".
Хотя это можно понять и без списка, посмотрев в диспетчере задач объём памяти, потребляемый хромом.
где то был рассказ про хром что он специально использует больше памяти (если она свободна) чтобы быть быстрее, помнить больше вкладок и тд. но это было не про новые версии.
Нагрузка уменьшилась за счёт уменьшения тикания таймеров в фоновых вкладках до раза в минуту - это уже очень давно обсуждали и наконец выкатили
Скорость загрузки увеличили за счёт кэширования кнопки "назад"
фоновые вкладки очень мешают на ноутбуках, жрут батарейку. если они реально наконец это сделали то круто, надо пробовать.
мне бы еще очень хотелось чтобы можно было руками указать приоритетные вкладки чтобы они в фоне работали на 100% как будто активные а остальные бы не работали вовсе. идеально было бы.
а то когда работаешь от батарейки вкладки приходится лишние закрывать а это неудобно. но при этом некоторые вкладки типа мессенжеров хотелось бы чтобы работали как и работали.
Наконец выкатить то, что есть в Firefox уже почти три года - это прогресс, да. Когда-нибудь и до уровня WebRender смогут подняться.
Либо вы пишите быструю программу и она жрет много памяти.
Либо вы пишите нетребовательное к памяти приложение, но оно медленное.
Видимо за счет того что "Сафари работает на 50% быстрее", нам все это время дурили головы!
Вижу визуально, действительно прям ровно на 7% быстрее загружает страницы. Лепота.
У меня визуально на 6.5%
Предположу что Сергей Ермилов воспользовался округлением.
он же написал - визуально
как можно визуально округлить?
Легко. Сильная близорукость неплохо сглаживает углы.
А если ещё астигматизм использовать....)
6.25 я замерял )))
Ребят. Ситуация с хромом приводит нас к повторению истории с ie6.
Чисто из-за борьбы с монополией, установите и попробуйте поработать через FireFox.
Если не понравится - ни чего страшного, удалите.
Кстати у firefox на мобилках есть ublock.
Блин, опять бороться
Firefox наше все. Очень долго его не воспринимала и как оказалось зря
Чисто из-за борьбы с монополией
Сразу мотивация пропала.
А ещё Хром и Гугл срали на приватность
Она даже блокировку рекламы нормальную намеренно убрали. Я не понимаю, как все умудрились забыть об этом.
У меня в Firefox не работает сайт Икеи. Казалось бы, просто интернет магазин, ничего навороченного, просто ссылка показать детали заказа. Где тут можно накосячить?
Сайт Икеи это отдельный мир, приводить который в пример не стоит. Во всяком случае в данный исторический период. Он в хроме вроде и работает, но вот в последний раз, буквально 4 дня назад, оформление заказа из 27 позиций всякой мелочевки заняло у меня около часа. Потому что:
1. Разработчики не догадались добавить отметки товарам, которые доставляются только курьерами. Например стальная миска для смешивания была недоступна для доставки ТК и почтой, но была доступна для курьерской доставки. И дело не в объёме, поскольку пластиковые миски большего объёма они взяли в обработку.
2. Разработчики не догадались добавить отметки товарам, которые доставляются только ТК. Так произошло с одной из форм для духовки.
3. Даже если товар доступен для доставки почтой, он может отсутствовать на складе для доставки почтой, что выяснится только на последнем этапе. Это случилось с пластиковым контейнером, который "отвалился" уже после выбора конкретного почтового отделения.
В итоге, из 27 позиций я заказал 15 просто потому что проверять статусы остальных товаров у меня уже не было желания. Про заваленную жалобами на отсутствие треков группу Икея в ВК, где админы отправляют треки вручную в обмен на номер заказа, тоже опустим. И ещё промолчим про юзабилити текущего сайта на десктопе, когда для просмотра характеристик приходится зачем-то делать иной раз по 2 дополнительных клика.
Так что нежелание работать в ФФ это мелочь на фоне общего треща и содомии, творящихся на сайте Икеи последний месяц.
Икеа это кромешный ад. Но я, когда увидел логистику, понял причины. Они тупо из разных магазинов отправляют разными способами доставки. Это, конечно, их не оправдывает. В почту россии они вбрасывают из химок, а в курьерскую службу (для воронежа) из ростова. так что по этим складам и нужно смотреть наличие.
Это многое объясняет. Но могли бы как-то это на сайте обозначить, наверное, чтобы не заниматься этими экспериментами с корзиной. Причем, еще летом этой проблемы не было - интернет-магазин был отдельным "магазином" в списке и там было хотя бы сразу видно, что есть в наличии, а чего нет. Теперь же там два состояния "есть в наличии" и "недоступно для через интернет".
А самое ужасное, что через пару дней будет уже месяц, как они выкатили новую версию сайта и практически сразу повесили плашку "идет обновление сайта, служба ТП перегружена, отнеситесь с пониманием". Миллиардный бизнес во время локдаунов то тут, то там, выкатывает сырую версию сайта на прод и предлагает отнестись с пониманием? Серьезно?
P.S. А вообще, мой любимый баг это не какие-то там товары или отсутствующая в некоторых местах локализация, а невозможность выйти из системы. После перехода на https://www.ikea.com/ru/ru/profile/logout/ она будет висеть бесконечно долго с текстом "Выход из ...". Отличная работа не только программистов, но и QA!
Да там полная жопа и за товар который забыли положить мне ничего не компенсировали тупо потому что я даже не дозвонился до них чтобы оставить претензию, а другими каналами они не отвечают. Два ожидания по часу на линии отбили все желание у них покупать. В германии то же самое было, но хорошо что платил там пейпалом и деньги через пейпал вернулись, а по факту никто даже не отвечал на емейлы ни мне, ни пейпалу.
Вы в болгарской Икее ничего не покупали, по сравнению с ней у вас всё идеально, поверьте.
Оформлял в начале самоизоляции заказ. Самовывозом.
Пришлось два раза (два, Карл, раза) указывать свой адрес с точностью до квартиры. Самовывоз, из магазина, ага
Это просто фигня: я заказал кухню, комплектовали 2 месяца, забыли кучу элементов, мастеров на сборку ждал ещё два месяца, около 150 звонков (это не шутка) и десяток походов к ним в офис, чтобы пришли и собрали.
У меня работает. В файрфоксе. Что я делаю не так?
Речь как раз об этом, что разработчики вместо того, чтобы делать всё под все браузеры (а 99% стандартов они поддерживают одинаково хорошо), они затачиваются под конкретные движки, так было с IE и конкретно IE6, так сейчас происходит и с Хромом (вебкит/блинк)
Я это понимаю, но мне-то надо свой заказ посмотреть, а не восстанавливать мировую конкуренцию браузеров.
Это скорее о том, что виноват не FF, а сама Икея
Ну у меня тоже всё работает, раз уж на то пошло :) Тут надо смотреть последняя ли у вас версия и не стоят ли у вас какие-нибудь плагины, которые это портят
FF не виноват конечно и я его не обвиняю. Но боюсь у него выбор не очень большой или они делают режим совместимости с Хромом (так или иначе) или будут терять долю рынка и кончат как Опера.
Да все отключал, но я пользуюсь не российским магазином Икея. Они все в одном домене, но есть подозрение что код там разрабатывается разными командами.
делают режим совместимости с Хромом
Это уже пройденный этап, такого больше не повторится
зря
Нет, не зря.
Майн кампф
Мозила порезала плагины что бы больше походить на хром, пайплайн пропал, UI сделали отвратительным.
Пускай эта контора закрывается.
Мозила порезала плагины что бы больше походить на хром
Если под «походить на хром» вы имеете в виду более хорошую производительность и бОльшую безопасность, то да, ради этого они их и порезали и судя по популярности того же Хрома — всем это ок
UI сделали отвратительным
Это классика, конечно :) UI — дело привычки всегда
Vivaldi очень хорошая альтернатива не совсем удобному на мобильных Firefox. Разработчики из старой команды Оперы ставят во главу угла конфиденциальность, отсутствие слежки и рекламы. Мне лично очень нравится и десктоп и андроид-приложение. Движок Chromium.
Синхронизация, расширения хрома, виджеты, жесты, настроек полно. Можно добавить Ublock Origin. Попробуйте в общем, маст хэв.
Не согласен, это "шкурка" для хромиума (не хрома), движка, который опенсорсный. С надстройками безопасности, да и кучей функционала. Всё же разработка форков идёт дальше смены дизайна и тем.
До тех пор пока разработчики сайтов видят высокий процент Blink у посетителей и пилят сайты в-первую очередь под него, а не под Blink И Gecko - не имеет значения, насколько далеко идёт разработка форков.
Для борьбы с этим использовать необходимо именно Firefox, а не любой браузер на базе Blink.
на big sur перестал работать
Согласен. Так же и с виндой! Зачем он там если есть edge. 🥴
вам что, не интересно?
Кстати, на Хроме я этими новостями регулярно пользуюсь. Там просто фигню надо всякую сказать, что не нравится, а то что нравится он и сам подпихнет из того, что знает обо мне.
В итоге я теперь Google News пользуюсь вместо RSS.
То есть на пустой вкладке в хроме показывается как раз ленте из Google News раздел For You.
Edge (который на хромиуме) интересный: в начале пандемии перешёл и всё пока устраивает. Жаль, перевод на русский в консоли разработчика сделали (там можно встретить "водопад") и кастрированная синхронизация с мобильной версией.
А каково англоязычным разработчикам? Они там Waterfall видят :)
Ну, waterfall-то давно прижившийся термин. А "водопад" - нет. Вроде былинного отказа вместо epic fail.
Без шуток, хромиум эдж хорош даже под мак.
Дык нет вопросов в этом. Обзоры с тестами многие видели, но экосистема другая и это создает ряд сложностей.
К примеру, когда работаешь на разных устройствах с разными операционными системами, а нужна синхронизация информации на одном браузере
Например, для работы, где есть нужны расширения браузера.
Например, там засинканы пароли.
Например, там все сайты есть в истории и саджестами регулярно пользуемся.
Например, смартфон на Андроиде и надо удобно синкать инфу между устройствами.
Например, что-то не работает или зависает в других браузера, ибо хром считается браузером по умолчанию при разработке.
Например, что в Ютьюбе не поддерживается разрешение больше, чем Full HD в сафари.
Со всем согласен, кроме последнего пункта. С Big Sur завезли поддержку 4к
Мою первую Ретину они решили не обновлять до Big Sur.
Всегда грустно, когда отрезают от обновлений. Но, насколько читал/смотрел, — не лучшее обновление оси
Очень хорошее обновление ОСи. На моём эйре 2015 года Биг Сур летает, сравнивая с Каталиной.
Чую, это временно. Как только научатся опознавать Сафарик на Сюре - так сразу же откусят, как они несколько лет ломали режим «картинка в картинке».
а ещё расширения для усиленных электронных подписей от Крипто про (простигосподи), для госуслуг и налоговой.
Не маковод, но, вроде, из-за расширений многие держат хром)
На некоторых сайтах Сафари тупит с куками, рекомендуем пользователям своим Хром🤷♀️
К сожалению не все оптимизируют свои веб приложения под сафари. Почти все мои корпоративные приложения и тяжелые сайты работают под сафари как говно, а под хромом идеально...
Хром, что это?
Элемент 6-й группы 4-го периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 24. Обозначается символом Cr. Простое вещество хром — твёрдый металл голубовато-белого цвета. Хром иногда относят к чёрным металлам.
Еще бы иметь возможность автоматически визуально выделять последние три активные вкладки. Часто сталкиваюсь с тем, когда открываю множество вкладок, потом долго искать ту, с которой я начал открывать новые вкладки, переходя по ссылка, к примеру.
На firefox есть дополнение Tree Style Tab. Подходит под описание, если я правильно вас понял.
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/tree-style-tab/?utm_content=addons-manager-reviews-link&utm_medium=firefox-browser&utm_source=firefox-browser
Спасибо, визуально чуть не так, как я себе представлял в идеальном мире, но явно удобнее, чем обычные.
нажимайте "закрепить" на таких вкладках
Опера сейчас тоже на движке Хромиум
Акционерный блик
Я сижу на Opera с 6-й версии (2003 год) и знаю, какой там движок и т.п. ). Мой коммент про удобство, работа с вкладками, блокировка рекламы из коробки, виджет погоды и т.д.
Так вот чего мне не хватало в браузере! Виджета погоды прямо в браузере!
После того как опера отказалась от престо, даже не выложив в опенсурс - грош цена и компании и ее кривому поделию.
Opensource это прям фетиш какой-то. Кому нужен OS без поддержки крупной компании? Никому, потому что сейчас веб очень динамично развивается и надо постоянно вбухивать кучу сил, чтобы просто успевать за лидерами. Одно комьюнити не вытянет разработку браузера.
Из примеров тот же нетскейп - его выложили в OS, но код пришлось выбросить, такого плохого качества он был. Из недавнего Майкрософт открыли свой ChakraCore - и что? Кто-то стал его использовать? Последний коммит в мастер 22 дня назад. Майкрософт перешла на V8 и на свой движок забила, ну может баги правит и все.
вот где реальная монополия
куда смотрит ФАС?
здесь же поле непаханое для рубки штрафного бабла
Акционерный блик
Ну дело вкусов, согласись. Виджет - только лишь один из многих (а не главный, lol) плюсов лично для меня. Никого не агитирую пользоваться этим браузером, мне удобно и достаточно. Да, в свое время было обидно за presto, но уже столько воды утекло.
Там есть одна клевая фишка - встроенный VPN
Остальное, ИМХО, баловство
Встроенный "антивирус" гугл хром теперь отправляет содержимое ваших документов и сорцы ваших проектов на сервера гугла в два раза быстрее! Команда разработчиков Win10 приняла вызов и обещает в ближайшее время также ускорить эту функцию. Прогресс не остановить!
А, что лучше Хром или Яндекс. Какие различия?
У Яндекса есть встроенный "Дзен" на стартовой пустой странице. Конечно, Яндекс!
Яндекс лучше заточен под российские реалии. Например, заполнение форм знает про фамилии и другие «мелочи». Но лично у меня он тупит в сравнении с хромом, сафари и лисой, так что я сижу на сафари и лисе.
Ваш ход, Яндекс.Браузер.
Спасибо, я знаю, что Яндекс.Браузер это хромиум;) Но мне Яндекс всем (почти) больше нравится, да полетят в меня минусы🙂
Но вот после такого заявления снова хром хочется попробовать.
А на Андройдах починили? А то пару недель уже Хром не пашет.
Мог криво обновиться, такое бывает. Он ничего не сообщает, поэтому со стороны непонятно почему отваливается как хром, так и другие приложения, которые каким-то образом его движок используют.
В таком случае помогает сброс до версии, которая в комплекте с прошивкой (О приложении > Три точки сверху > Удалить обновления), потом обновление до актуальной вручную через Play Market. Перед обновлением стоит убедиться, что достаточно свободного места для скачивания и установки.
А вообще немного странно видеть такой комментарий с жалобами на Андроид с такой отметкой.
чот я успел от него отказаться в пользу оперы именно из за того, как он к ресурсам относится...
Оперу делают из хрома
Акционерный блик
Оперу делают из Blink (как и Хром), это движок, а надстройки и "нескучные обои" у каждого свои
я настолько глубоко не умею.
работала полгода назад она точно побыстрее
но буду знать, спасибо
Обновился только что, оперативки на тех же открытых вкладках теперь жрет на 25 проц меньше
А вы смотрели до обновления просто переоткрыв браузер с теми же вкладками?
Обычного перезапуска достаточно для получения такого результата как у вас.
Я только комп обновил! сколько он теперь оперативы будет есть?
Когда уже сделают разные контейнеры, как у Firefox....
Что за контейнеры?
В FF можно настроить контейнеры, которые будут изолировать данные каких-либо нужных сайтов внутри контейнера. Например есть официальный готовый контейнер для Фейсбука и их аффилированных сервисов, так что ФБ не знает о ваших действиях за пределами ФБ ничего. Есть такой же готовый неофициальный готовый для сервисов Гугла. Ну и можно делать свои, например изолировать рабочие дела от домашних
Звучит как маркетинг.
Сайты и так не должны знать что ты посещаешь, а отслеживают только специальными печеньками обычно для рекламы.
Приватной вкладки должно быть достаточно, или на худой конец отдельную папку для --user-data-dir= (в хроме)
Нет, звучит как приватность + удобство. Можно считать это приватными вкладками, которые тебя помнят и работают всегда :)