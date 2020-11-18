Пользователям теперь доступны контекстные команды и поиск по вкладкам.

В закладки

Google выпустила обновление для Chrome 87: теперь браузер запускается на 25% быстрее и на 7% быстрее загружает страницы.

С 18 ноября обновление доступно для всех пользователей Chrome. Компания сообщила, что браузер отдает приоритет активным вкладкам и пообещала «самый большой прирост в производительности Chrome в истории».

В новой версии нагрузка на процессор сократилась в пять раз, время работы батареи увеличилось на 1,25 часа. Страницы в версии браузера для Android теперь загружаются практически мгновенно, сообщают в компании.

Помимо этого, пользователи смогут не только закреплять или группировать вкладки, но и воспользоваться поиском, чтобы найти среди открытых страниц нужную.

Google

В поисковую строку Google добавила контекстные команды: с их помощью пользователь сможет, например, удалить историю браузера, не открывая при этом настройки.

Google

В будущем компания планирует добавить тематические карточки на странице новой вкладки браузера. Нажав на них, пользователь сможет перейти к ресурсам, которые посещал ранее или связанным с ними по тематике.