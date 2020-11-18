«Просчитанный ход, чтобы выйти сухой из воды»: Epic Games ответила на снижение комиссии Apple для части разработчиков Материал редакции
Новые правила Apple прокомментировала и Spotify.
18 ноября Apple объявила, что снизит комиссию в App Store с 30% до 15% для разработчиков с выручкой меньше $1 млн в год. Глава Epic Games Тим Суини через пресс-службу прокомментировал vc.ru снижение комиссии Apple в App Store.
Как пишет The Verge, снижение коснётся 98% разработчиков приложений для iOS, но их доля в выручке компании, по данным Sensor Tower, в 2019 году составила лишь 5%.
Новые правила Apple прокомментировала и Spotify, передаёт издание.
Эпики также добавили:
- ЭТО НЕ ЧЕСТНО !!! ПОНИЖАТЬ КОМИССИЮ ДОЛЖНЫ ЛИБО ВСЕМ ЛИБО НИКОМУ !!!
к справедливому рынку приложений
Никакой паники! Рынок же сам отрегулируется, если есть нужда в СПРАВЕДЛИВОЙ платформе - она появится по запросу потребителя!
А вообще уже забыли как эпиков все ненавидели за эксклюзивы в их магазине. Честно и справедливо было бы продавать игры во всех магазинах.
«Как пишет The Verge, снижение коснётся 98% разработчиков приложений для iOS, но их доля в выручке компании, по данным Sensor Tower, в 2019 году составила лишь 5%.»
Слабо верится что 2% приносят 95% выручки
Apple красиво вышли из под шквала критики
А на проблемы крупных корпораций людям насра...!
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