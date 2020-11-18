Сервисы
Лиана Липанова
485

«Просчитанный ход, чтобы выйти сухой из воды»: Epic Games ответила на снижение комиссии Apple для части разработчиков Материал редакции

Новые правила Apple прокомментировала и Spotify.

6 комментариев
В закладки

18 ноября Apple объявила, что снизит комиссию в App Store с 30% до 15% для разработчиков с выручкой меньше $1 млн в год. Глава Epic Games Тим Суини через пресс-службу прокомментировал vc.ru снижение комиссии Apple в App Store.

Это могло бы быть поводом для праздника, если бы не просчитанный ход Apple, чтобы разделить создателей приложений и сохранить собственную монополию в магазинах и платежах. Компания нарушила обещание относиться ко всем разработчикам одинаково.

Apple предоставляет специальные условия в виде комиссии в 15% отдельным «баронам-разбойникам» вроде Amazon, а теперь и инди-разработчикам, чтобы избавиться от части критиков и выйти сухими из воды, сохранив 30% комиссии и отсутствие конкуренции. Потребители в итоге всё равно будут переплачивать.

iOS и Android должны быть полностью открыты для конкуренции с действительно равными возможностями для создателей приложений и поставщиков услуг. Это единственным путь к справедливому рынку приложений.

Тим Суини
глава Epic Games

Как пишет The Verge, снижение коснётся 98% разработчиков приложений для iOS, но их доля в выручке компании, по данным Sensor Tower, в 2019 году составила лишь 5%.

Новые правила Apple прокомментировала и Spotify, передаёт издание.

Антиконкурентное поведение Apple угрожает всем разработчикам iOS, и это последнее изменение ещё раз доказывает, что политика App Store произвольна и капризна. Мы считаем комиссию чрезмерной и дискриминационной, Apple привязывает свою собственную систему к App Store и ограничивает платежи для тех разработчиков, которые решили не использовать её.

Обеспечение конкурентоспособности рынка — критически важная задача. Мы надеемся, что регулирующие органы проигнорируют «показные» изменения правил Apple и будут действовать в срочном порядке, чтобы защитить потребителей, обеспечить честную конкуренцию и создать равные условия для всех.

Spotify
Epic Games рассказала суду о сокращении суточной…
Ранее компания просила наложить временный запрет на санкции Apple.
vc.ru

#новость #epicgames #apple

Лиана Липанова PLUS
+32 929
5
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","epicgames","apple"], "comments": 6, "likes": 3, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 178408, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 18 Nov 2020 18:40:26 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Трибуна
ApiX-Drive — онлайн-коннектор разных сервисов и приложений между собой без программистов
Рассказываем, как запустили аналог Zapier за три месяца.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Кирилл Качалов

2

Эпики также добавили:
- ЭТО НЕ ЧЕСТНО !!! ПОНИЖАТЬ КОМИССИЮ ДОЛЖНЫ ЛИБО ВСЕМ ЛИБО НИКОМУ !!!

Ответить

Igor Filippov

0

 к справедливому рынку приложений

Никакой паники! Рынок же сам отрегулируется, если есть нужда в СПРАВЕДЛИВОЙ платформе - она появится по запросу потребителя!

А вообще уже забыли как эпиков все ненавидели за эксклюзивы в их магазине. Честно и справедливо было бы продавать игры во всех магазинах.

Ответить

Павел

0

Мы считаем комиссию чрезмерной и дискриминационной

Так Spotify же её не платит 🤔

Ответить

BearStrikesBack

0

И как только Суини догадался, что это просчитанный ход?

Ответить

A.A. Rayskiy

0

«Как пишет The Verge, снижение коснётся 98% разработчиков приложений для iOS, но их доля в выручке компании, по данным Sensor Tower, в 2019 году составила лишь 5%.»

Слабо верится что 2% приносят 95% выручки

Ответить

Montana

0

Apple красиво вышли из под шквала критики
А  на проблемы крупных корпораций  людям насра...!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

S4 Consulting
Подписан
Отписаться
Правительство с 1 июля 2021 года начинает подготовку бизнеса к плавному переезду на обязательный ЭДО
С 1 июля 2021 года вносятся изменения в НК РФ (№-371 ФЗ от 9 ноября 2020 года). Организациям и ИП потребуется дополните…
0
Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Как работает мониторинг экологии в Москве
Какие устройства используют, как измеряют показатели и что делают с полученными результатами.
6
NTA
Подписан
Отписаться
Как ускорить поиск элемента данных по ключу с помощью VBA?
Довольно часто, чтобы связать две таблицы Excel по уникальному значению (ключу) в одном из столбцов, мы применяем прост…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Лучезарный Смех
за день
Давайте разработчики, снижайте теперь цены на ваши приложения, вы же ради пользователей этого добивались.
Apple снизит комиссию в App Store до 15% для разработчиков с выручкой меньше $1 млн в год
Zaba Zuza
за неделю
Сделать бизнес на одном товаре и продавать его 60 лет: история универсальной смазки WD-40

Комментарии

Павел

Apple снизит комиссию в App…

Anton Vlasov

Google выпустила обновление…

Lev Klebanov

«Умный» помощник по поиску…

Андрей Фролов

«Меня раздражает, когда перед…

A.A. Rayskiy

«Просчитанный ход, чтобы выйти…

Юрий Иванов

«Прямой убыток в 13 млрд…

BearStrikesBack

«Просчитанный ход, чтобы выйти…

Юрий Иванов

«Прямой убыток в 13 млрд…

Павел

Apple снизит комиссию в App…

Георгий Беглорян

Основатель «Цукерберг позвонит…

Павел

«Просчитанный ход, чтобы выйти…

Igor Filippov

«Просчитанный ход, чтобы выйти…

Кирилл Качалов

«Просчитанный ход, чтобы выйти…

Павел

Apple снизит комиссию в App…

Гордон Фримэн

Схема мошенничества, на которую…

Пластиковое Окно

Купил телевизор LG, он оказался…

Hexen Sage

UGC с примерами:‌ ‌как…

Илья

«Меня раздражает, когда перед…

Elena Sh

Почему 99,9% стартапов в России…

Георгий Беглорян

Основатель «Цукерберг позвонит…
null