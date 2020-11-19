YouTube добавил рекламу в видео авторов, которые не подключены к партнёрской программе — но они не будут получать деньги Материал редакции
Пока что изменения затрагивают только пользователей из США.
YouTube обновил условия политики сервиса. С 18 ноября 2020 года сервис будет добавлять рекламу в некоторые видео, авторы которых не подключены к партнёрской программе YouTube.
При этом получать деньги от монетизации пользователи не смогут, так как для этого им нужно быть членами партнёрской программы. Пока что изменения затрагивают только пользователей из США. О том, когда они вступят в силу для других стран, YouTube сообщит в 2021 году.
YouTube отмечает, что создатели контента всё еще могут подать заявку на подключение к программе. Для этого нужно соответствовать правилам отбора сайта: у канала должно быть не меньше тысячи подписчиков и более 4000 часов просмотра за последние 12 месяцев.
Для добавления рекламы в видео, контент должен соответствовать правилам — независимо от того, является автор участником партнёрской программы или нет. Реклама не будет появляться в видео, которые содержат ненормативную лексику, насилие, наркотики, оружие или разжигают ненависть к людям из-за их пола, расы и других признаков.
На момент публикации заметки пост команды YouTube в Twitter насчёт изменений в политике сервиса собрал более 1,3 тысячи комментариев — большинство из них содержит критику изменений.
Но и юзеры не платят Ютубу за размещение, хранение и бесперебойную трансляцию контента.
Ничего, пока что, бесплатно не бывает.
Нет контента = нет ютуба
Курица и яйцо, ок. Но сервера и поддержка стоят денег. Размещая контент, вы согласны на трансляцию рекламы.
А пороги, низкие довольно, для того, чтобы для копеек не заморачиваться с контрактами.
Нет просмотров = нет контента = нет ютуба = нет просмотров = нет контента
Да примерно так и получается, хочешь поднять просмотров плати или видос будет пару месяцев обороты набирать )
Именно благодаря контенту Ютуб и существует. Ютуб же не даёт мне денег за то, что я создаю профессиональный контент и выкладываю потом на Ютуб, пополняя его контентом, что приведет ещё больше людей. Вот моя плата за то, что я бесплатно размещаюсь на Ютубе. А теперь я буду бесплатно для Ютуба делать контент, так ещё и на этом бесплатном контенте Ютуб будет зарабатывать себе деньги. А я что получу взамен?
Очень не хватает здоровой конкуренции Ютубу
Завтра придут рекламщики и повесят у вас в квартире баннер над телевизором. Это ведь многоквартирный дом не вы строили, а инвестор, вы просто заплатили деньги за неопределенный срок находиться в этом помещении. Если не хотите, то можете не жить тут.
Нет, квартира у меня в собственности и у меня есть на неё документы. С каналом на тытрубе чуть сложнее.
"Реклама не будет появляться в видео, которые содержат ненормативную лексику" - так вот почему Тёма заставляет себя ругаться матом
Как вариант кстати, начинающим авторам материться в своих видео. А когда достигнут тысячного порога перестать. Смекалочка..
Теперь монетизации не будет у многих,ютуб не захочет делиться
Рыночный Артем
Кстати да) Могут дофига мелких каналов набрить и ничего им за это не будет
Какая разница? Какой дурак в 2020 смотрит ютуб без блокировщиков рекламы?)) Без них вообще невозможно даже в инет зайти, не говоря уже о ютубе.
Кроме того, с момента выхода расширения спонсорблок для ютуба, теперь и интегрированная реклама от авторов блокируется, а то у некоторых она по 20-30 минут идет.
Платить за контент?)) Серьезно? 70-80% нынешних блогеров - это деграданты, аля дебила мелстроя и тому подобных. Наоборот, надо зажать заработки до такого максимума, чтобы контент у этих одноклеточных в жизни не окупался. Так что не только ни одну подписку не оформлю, но и всех знакомых перевожу на ютуб вансед и прочие блокировки, чтобы не платить в пустоту.
Граждан РФ эта проблема не коснется: Песков скоро заблокирует ютуб. С целью защиты наших пользователей. Так и сказал.
Реклама не будет появляться в видео, которые содержат ненормативную лексику
т.е. надо добавлять пару матерков в видео
Вк уже лет 10 назад такое сделала, только она вообще никому не платит, но рекламу показывает)
ебучий капитализм
почему то не хочет не может не пытается вовремя останавливаться
вот почему так
Купил премиум после того, когда рекламой тиктока засрали весь ютуб.
Премиум подписка оправдывает каждый рубль
«Создайте сайт вместе с wix сегодня» прям🤣🤣🤣
Я, конечно, понимаю, что это бизнесовый вопрос, желание вин-ту-вин (но это не вин-ту-вин по факту). Но прикиньте - вы решили что-то начать делать на ютубе, снимаете видосы, набираете аудиторию и тут бац с вашим видео всякие каршеринги начинают рекламироваться, викс тот же самый, и всё как бы - по факту ты ещё толком не заявил о себе, а ютуб уже отталкивает аудиторию от тебя. Ну не бред ли вот, а.
Не удивлюсь, если будет массовый отток на любые другие платформы, даже туда, где видосы не особо длинные - тикток тот же.
Это очень напоминает, когда пилишь сайт на фришном конструкторе, ты ничего не платишь, но реклама владельца платформы покрывает твой сайт. И фиг бы с ним, что это нельзя сравнивать по сути, но самый человечный подход у Тильды - просто powered by tilda в футере.
Кароч, Гугл переобувается налету прям: корпорация добра все дела. Просто таким посылом ну никак не чувствуется призыв к авторам подключаться к партнёрке, ну вот рили принуждающе выглядит.
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