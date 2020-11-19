Пока что изменения затрагивают только пользователей из США.

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YouTube обновил условия политики сервиса. С 18 ноября 2020 года сервис будет добавлять рекламу в некоторые видео, авторы которых не подключены к партнёрской программе YouTube.

При этом получать деньги от монетизации пользователи не смогут, так как для этого им нужно быть членами партнёрской программы. Пока что изменения затрагивают только пользователей из США. О том, когда они вступят в силу для других стран, YouTube сообщит в 2021 году.

YouTube отмечает, что создатели контента всё еще могут подать заявку на подключение к программе. Для этого нужно соответствовать правилам отбора сайта: у канала должно быть не меньше тысячи подписчиков и более 4000 часов просмотра за последние 12 месяцев.

Для добавления рекламы в видео, контент должен соответствовать правилам — независимо от того, является автор участником партнёрской программы или нет. Реклама не будет появляться в видео, которые содержат ненормативную лексику, насилие, наркотики, оружие или разжигают ненависть к людям из-за их пола, расы и других признаков.

На момент публикации заметки пост команды YouTube в Twitter насчёт изменений в политике сервиса собрал более 1,3 тысячи комментариев — большинство из них содержит критику изменений.

Scott 💜 @ScottNiswander @TeamYouTube So you’re okay with making money off of creators’ labor while not paying them anything until they meet a fairly arbitrary threshold that you made up? Sorry, just a little confused because that sounds extremely exploitative. Just double checking. «Значит, вы согласны зарабатывать деньги на труде авторов, ничего не платя им взамен, пока они не достигнут произвольного порога, который вы установили? Извините, я немного запутался, потому что это звучит крайне эксплуататорски. Просто уточняю».