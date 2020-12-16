Пользователи пожаловались на сбой у Telegram — не загружаются сообщения и каналы Материал редакции
Проблемы возникли у пользователей из России и Европы.
Днём 16 декабря пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram. На сервисе DownDetector на момент написания заметки 714 жалоб на сбои в работе. 90% пользователей жалуются на проблемы с подключением, 9% — с отправкой сообщений.
Проблемы возникли у пользователей из России и Европы.
В компании признали, что проблемы могут возникнуть в основном у пользователей из Европы и Среднего Востока. Telegram работает над их решением.
снова VC для меня в роли down detector. спасибо!
Все нормально, штатные репликации с базами МВД проводят.
Телеграм падает.
Вайбер:
Где-то диалог:
[клик]- таак это за гугл отвечает
[клик]- о смотри, а это за телегу
Типичный роском...роняли одно - упало другое
в какую-нибудь башню. Или в две
Ну упал и упал
Круто, отвлёкся от работы и наслаждаюсь реальным миром. (Он очень красивый, как оказалось.)
Тут трассировка лучей работает и без карт RTX. Но сюжет и геймплей говно
Это провал, конечно
Почему? Ну упало и упало, что такого?)
Так работа там. Заказчики, согласования, дедлайны :(
созвоны по электронной почте делать не очень удобно, например
А переписываться пробовали через неё?
ну и вы меня наверняка могли понять, что электронная почта, конечно, очень удобный инструмент, но далеко не для всего)
а если тебе надо принять или согласовать, а вообще у тебя разговор на это время назначен, и весь день расписан по звонкам кому с кем и как - всех переносить?
задачи бывают разные, понятно, что найти выход можно, но когда обычный ритм жизни и работы несколько меняется, причем внезапно - начинаются неудобства.
в случае с телегой мне написали в телеге текст, по итогу которого мы хотели созвон, ровно в момент, когда она упала, потом мне продублировали в почту, потом решили что я почту не читаю и написали в ватсапп. и в итоге я получил три раза одно и то же. А потом еще созвон был уже по скайпу.
Это все не беда, конечно, но это не то, что ожидаешь от сервиса в 2020-м. Приятно, в любом случае, что этот сервис не один
Я просто недоумеваю, как для современных людей падение сервисов становится чуть ли не трагедией ) Ну работа, ок. Да и х ты с ней, телега ж не на неделю упала)
А, я-то думал, дело во мне, а оно вот как...
У меня работает вот так только
заводы стоят, чините срочно!
Только я начинаю звонить провайдеру, потому что думаю, что упало ВАЩЕ ВСЁ, когда упал только телеграм?
Контора решила закрыть проект которую юзают РФ и Иран, а не все серые дельцы мира, как планировалось.
В компании признали, что проблемы могут возникнуть в основном у пользователей из Европы и Среднего Востока.
На русский язык "Middle East" переводится как "Ближний Восток" (а не "средний") - @Инспектор
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