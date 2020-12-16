Проблемы возникли у пользователей из России и Европы.

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Днём 16 декабря пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram. На сервисе DownDetector на момент написания заметки 714 жалоб на сбои в работе. 90% пользователей жалуются на проблемы с подключением, 9% — с отправкой сообщений.

Проблемы возникли у пользователей из России и Европы.

Alex @Dndz_men Пишу сюда чо бы понят что не только у меня упал #Telegram

hakhagmon @hakhagmon



#Telegram Полез в твитер, узнать почему упал телеграм

В компании признали, что проблемы могут возникнуть в основном у пользователей из Европы и Среднего Востока. Telegram работает над их решением.

Telegram Messenger @telegram Some of our users, primarily in Europe and the Middle East are currently experiencing connection issues. We're working to bring them back online. 🤠 Please hang on, and sorry for the inconvenience!