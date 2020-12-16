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Рая Хачатрян

Пользователи пожаловались на сбой у Telegram — не загружаются сообщения и каналы Материал редакции

Проблемы возникли у пользователей из России и Европы.

64 комментария
4795 просмотров

Днём 16 декабря пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram. На сервисе DownDetector на момент написания заметки 714 жалоб на сбои в работе. 90% пользователей жалуются на проблемы с подключением, 9% — с отправкой сообщений.

Проблемы возникли у пользователей из России и Европы.

Alex @Dndz_men
Пишу сюда чо бы понят что не только у меня упал #Telegram
hakhagmon @hakhagmon
Полез в твитер, узнать почему упал телеграм

#Telegram
Инсаф @BasirovInsaf
Телеграм упал, а мне срочно нужно поделиться преколом #Telegram https://t.co/x6am8ZFRII
Алик Пухаев @rajdianos
Итак, теперь у нас упал @telegram
Кто следующий?

В компании признали, что проблемы могут возникнуть в основном у пользователей из Европы и Среднего Востока. Telegram работает над их решением.

Telegram Messenger @telegram
Some of our users, primarily in Europe and the Middle East are currently experiencing connection issues. We're working to bring them back online. 🤠 Please hang on, and sorry for the inconvenience!

Обновленно в 17:22. Telegram сообщил о восстановлении доступа примерно у половины столкнувшихся с проблемами пользователей — в основном в Восточной Европе.

#новость #telegram #сбои

64 комментария
24
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64 комментария Накачай стартап
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Dimitri Salov

35

снова VC для меня в роли down detector. спасибо!

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Dmitry Semenikhin

Dimitri
1

#вкживи

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Andrew Podolsky

Dimitri
0

+++

Ответить

Шизоидная обезьяна

26

Все нормально, штатные репликации с базами МВД проводят.

Ответить

Killer

Шизоидная
1

Дуров же поллюционер!

Ответить

I S

19

Телеграм падает. 
Вайбер:

Ответить

Константин Глядяев

I
9

Бомжур

Ответить

Vados SPB

14

Где-то диалог:
[клик]- таак это за гугл отвечает
[клик]- о смотри, а это за телегу

Ответить

Михаил Бакаев

Vados
0

Типичный роском...роняли одно - упало другое

Ответить

Killer

Михаил
0

Ты запусти самолетик.

Ответить

Ник Лежневич

Killer
0

в какую-нибудь башню. Или в две

Ответить

Killer

Ник
0

Лучше в Пентагон.

Ответить

Ник Лежневич

Михаил
0

Я ронял Google Auth.... Как telegram в руке...

Ответить

#essaysketch

6

Ну упал и упал

Ответить

#essaysketch

#essaysketch
3

Че бубнить-то

Ответить

Denis Komutkov

6

Круто, отвлёкся от работы и наслаждаюсь реальным миром. (Он очень красивый, как оказалось.)

Ответить

Ник Лежневич

Denis
4

Тут трассировка лучей работает и без карт RTX. Но сюжет и геймплей говно

Ответить

Артур Старк

6

Что-то часто они падать начали.

Ответить

Михаил Подивилов

2

Отличный повод пойти прогуляться. Так и поступлю.

Ответить

I S

2

Дуров, верни (стену) телеграм

Ответить

Дмитрий Шошин

2
Ответить

Алексей из Loading,express

2

Всё уже сделали.
Проверяйте.

Ответить

Мария Завьялова

0

Это провал, конечно

Ответить

Нервный холод

Мария
4

Почему? Ну упало и упало, что такого?)

Ответить

Мария Завьялова

Нервный
3

Так работа там. Заказчики, согласования, дедлайны :(

Ответить

Шизоидная

Мария
3

Так электронной почтой пользуйтесь, для работы.

Ответить

Артём Глебов

Шизоидн…
0

созвоны по электронной почте делать не очень удобно, например

Ответить

Егор Тарасов

Артём
11

А переписываться пробовали через неё? 

Ответить

Шизоидная

Егор
0

👍

Ответить

Шизоидная

Артём
0

Вы же поняли, я имел ввиду в контексте возможности вести переписку. Звонок и личную встречу не заменит. 

Ответить

Артём Глебов

Шизоидн…
0

ну и вы меня наверняка могли понять, что электронная почта, конечно, очень удобный инструмент, но далеко не для всего)

Ответить

Шизоидная

Артём
0

Принимать или согласовать правки в режиме диалога как минимум странно, а плановый созвон можно и перенести, если уж так нравится телеграм.

Ответить

Артём Глебов

Шизоидн…
0

а если тебе надо принять или согласовать, а вообще у тебя разговор на это время назначен, и весь день расписан по звонкам кому с кем и как - всех переносить?
задачи бывают разные, понятно, что найти выход можно, но когда обычный ритм жизни и работы несколько меняется, причем внезапно - начинаются неудобства.
в случае с телегой мне написали в телеге текст, по итогу которого мы хотели созвон, ровно в момент, когда она упала, потом мне продублировали в почту, потом решили что я почту не читаю и написали в ватсапп. и в итоге я получил три раза одно и то же. А потом еще созвон был уже по скайпу.
Это все не беда, конечно, но это не то, что ожидаешь от сервиса в 2020-м. Приятно, в любом случае, что этот сервис не один

Ответить

I S

Шизоидн…
2

Можно и голубем отправить, если очень надо)

Ответить

Шизоидная

I
0

Когда очень нужно любые средства подойдут 😏

Ответить

Нервный холод

Мария
0

Я просто недоумеваю, как для современных людей падение сервисов становится чуть ли не трагедией ) Ну работа, ок. Да и х ты с ней, телега ж не на неделю упала)

Ответить

Андрей

Нервный
2

Я тогда пойду с вашего позволения пивка дёрну, пока из-за телеги работа стоит 😉👍🏻

Ответить

Нервный холод

Андрей
2

Я могу поддержать, хотя телегой и не пользуюсь ))

Ответить

Шизоидная

Андрей
0

Не расслабляйтесь Андрей, отложите все коммуникации через телеграм, согласования, подтверждения и продолжайте задачи, которые запланировали на завтра.

Ответить

Dmitry Myachin

Мария
0

Ну так вы заслужили, значит.

Ответить

Анатолий Новосельцев

1

Пример с google берут

Ответить

Sergey Romanichev

1

А, я-то думал, дело во мне, а оно вот как... 

Ответить

Denis Smirnov

Sergey
0

Начните с себя...

Ответить

Дмитрий Разломов

1

А в Питере снег пошёл...)

Ответить

Nail Sharipov

1

Такое ощущение, что наступила дико громкая тишина

Ответить

МИТЬКА ПЕТИКАНТРОП

1

У меня работает вот так только  

It's better than Tinder!
It's better than Tinder!
clck.ru
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Dmitry Morkovkin

1

Ребят, спокойно, сейчас все поправим))

Ответить

Georgy Agafonov

1

Кто-то тестит на проде

Ответить

Илья Турукин

0

Всякое бывает)

Ответить

Чувствительный кофе

0

Думал снова Ростелеком виноват. А нет, все страдают.

Ответить

Дмитрий

0

Чтобы начали ценить, организовывают плановый шатдаун

Ответить

Глеб Варганов

0

Павел, верни чаты!

Ответить

toFlash Vit

0

заводы стоят, чините срочно!

Ответить

Vitold Sedyshev

toFlash
0

Зря шутите. Исключения в нотисах могут уронить ченить ...

Ответить

Artyom

0

Неприятненько

Ответить

Killer

0

Телеграм лежит. Это нормально.

Ответить

Sergey Kretsu

0

Лёг на 30 мин уже в Москве

Ответить

Vitold Sedyshev

0

Децентрализируйтесь и не будет проблем авайлабилити

Ответить

Alexey Akimychev

0

Таймвеб наносит ответный удар! 

Ответить

Maria Chmir

0

Только я начинаю звонить провайдеру, потому что думаю, что упало ВАЩЕ ВСЁ, когда упал только телеграм?

Ответить

Шизоидная обезьяна

Maria
0

Не проще открыть страницу в браузере? 

Ответить

Никита Сила

0

Починили

Ответить

Oleg Dergilev

0

Контора решила закрыть проект которую юзают РФ и Иран, а не все серые дельцы мира, как планировалось.

Ответить

Eugene Danilov

0

В компании признали, что проблемы могут возникнуть в основном у пользователей из Европы и Среднего Востока. 

На русский язык "Middle East" переводится как "Ближний Восток" (а не "средний") - @Инспектор 

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