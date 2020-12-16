Google запустила облачный игровой сервис Stadia на iOS через браузер Материал редакции
Компания не разработала отдельное приложение для игр из-за строгих правил App Store.
Google запустила свой облачный игровой сервис Stadia на устройствах Apple через браузер Safari, пишет TechCrunch.
Пользователи iOS могут получить к нему доступ через сайт stadia.google.com. Каждую игру нужно покупать отдельно, но существует подписка Stadia Pro — она стоит $9,99 в месяц. Для того, чтобы играть, нужно обновить телефон до iOS 14.3, последней версии операционной системы.
- Сервис был запущен в ноябре 2019 года, но на протяжении года не мог работать на устройствах iOS из-за строгих правил App Store.
- Чтобы добавить приложение в магазин Apple, каждая игра в библиотеках Stadia должна быть одобрена и иметь собственную страницу в App Store, а также загружаться напрямую из магазина. Запуск веб-версии сервиса через Safari позволит обойти это правило.
Правильно ли я понял, что в рф не поиграть?)
Поиграть, через впн правда. Использую gameenable как раз заточенный для стриминга игр, вполне все играбельно:)
Жесть какая)))
яблочникам стоит лишь слегка изменить правила...
Да и забыть про 30% :)
Круто, мои поздравления Андрею Дороничеву!
Чуть меньше года назад было здорово с тобой познакомиться лично.
Надеюсь все придет к тому, что будут только вебаппы.
Неважно с какой платформы заходишь - хоть с телевизора/пылесоса/айфона/андроида - и вот у тебя в браузере все что хочешь. И игры, и фотошопы с Ableton. И кодеры одну базу кода держат без этой параши с поддержкой на 100500 платформ.
И пинг в несколько лет впридачу к вебаппам, ага.
Если в условном банкинге пинг не так важен, то в играх — очень.
Далеко не у всех. Если посмотрите топ зарабатывающих в сторах, то у 80% пинг может быть хоть 200.
Если мы говорим про какие-нибудь ААА-игры, вроде TLOU2, Demon's Souls, DOOM: Eternal, да тот же Cyberpunk 2077 — пинг важен, т.к. в некоторых напряженных сценах важна молниеносная реакция.
Я давеча попробовал GeForce NOW на айпаде через браузер. Срань невероятная, играть невозможно, клавиатуры не поддерживаются.
Не думаю, что у Stadia будет по-другому.
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