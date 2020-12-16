Пользователи iOS могут получить к нему доступ через сайт stadia.google.com. Каждую игру нужно покупать отдельно, но существует подписка Stadia Pro — она стоит $9,99 в месяц. Для того, чтобы играть, нужно обновить телефон до iOS 14.3, последней версии операционной системы.