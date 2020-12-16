Сервисы
Рая Хачатрян

Google запустила облачный игровой сервис Stadia на iOS через браузер Материал редакции

Компания не разработала отдельное приложение для игр из-за строгих правил App Store.

  • Google запустила свой облачный игровой сервис Stadia на устройствах Apple через браузер Safari, пишет TechCrunch.

  • Пользователи iOS могут получить к нему доступ через сайт stadia.google.com. Каждую игру нужно покупать отдельно, но существует подписка Stadia Pro — она стоит $9,99 в месяц. Для того, чтобы играть, нужно обновить телефон до iOS 14.3, последней версии операционной системы.

  • Сервис был запущен в ноябре 2019 года, но на протяжении года не мог работать на устройствах iOS из-за строгих правил App Store.
  • Чтобы добавить приложение в магазин Apple, каждая игра в библиотеках Stadia должна быть одобрена и иметь собственную страницу в App Store, а также загружаться напрямую из магазина. Запуск веб-версии сервиса через Safari позволит обойти это правило.

#новость #stadia #google

1461 просмотр
21 комментарий
2
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","stadia","google"], "comments": 21, "likes": 2, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 188094, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 16 Dec 2020 21:08:38 +0300", "is_special": false }
Объявления на vc.ru Отключить рекламу
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
21 комментарий Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Макар Брельгин

1

Правильно ли я понял, что в рф не поиграть?)

Ответить

Tvg Gaminz

Макар
6

В симулятор рф очень просто играть - выйти на улицу

Ответить

Andrey Godin

Макар
0

Поиграть, через впн правда. Использую gameenable как раз заточенный для стриминга игр, вполне все играбельно:) 

Ответить

Иван Вундермахер

1

Жесть какая)))

Ответить

max smirnoff

Иван
0

яблочникам стоит лишь слегка изменить правила...

Ответить

Andrey Starchenko

max
0

Да и забыть про 30% :)

Ответить

Владислав

Andrey
0

Уже забыли. /https://vc.ru/services/178304/

Apple снизит комиссию в App Store до 15% для…
Новые правила вступят в силу с 1 января.
vc.ru
Ответить

Andrey

Владисл…
0

Это для кого, для тех, кто ничего не зарабатывает? Ну и тоже придется забыть.

Ответить

Dmitry Chudinovskikh

0

Дороничев поди доволен

Ответить

Артем Баранов

0

Ага только мне предлагает аппку установить )

Ответить

Soviet Pooh

0

Кто сможет запустить – молодец

Ответить

Юрий Белоножкин

0

Что там с Фортнайт?

Ответить

Nick

0

“Типичный комментарий игро-дрочера про задержку в Stadia”

Ответить

Александр Астров

0

Круто, мои поздравления Андрею Дороничеву!
Чуть меньше года назад было здорово с тобой познакомиться лично. 

Ответить

Οлег Κотов

–1

Надеюсь все придет к тому, что будут только вебаппы.
Неважно с какой платформы заходишь - хоть с телевизора/пылесоса/айфона/андроида - и вот у тебя в браузере все что хочешь. И игры, и фотошопы с Ableton. И кодеры одну базу кода держат без этой параши с поддержкой на 100500 платформ.

Ответить

Paul

Οлег
0

Вместо операционок будут браузеры просто. И учитывая, что главный игрок на браузерном рынке принадлежит Гуглу – не удивлюсь если через н-лет там тоже появится свой стор (уже есть,  но корявый) с 30% )) 

Ответить

Roman Trifonov

Οлег
0

И пинг в несколько лет впридачу к вебаппам, ага.
Если в условном банкинге пинг не так важен, то в играх — очень.

Ответить

Andrey Starchenko

Roman
0

Далеко не у всех. Если посмотрите топ зарабатывающих в сторах, то у 80% пинг может быть хоть 200.

Ответить

Roman Trifonov

Andrey
0

Если мы говорим про какие-нибудь ААА-игры, вроде TLOU2, Demon's Souls, DOOM: Eternal, да тот же Cyberpunk 2077 — пинг важен, т.к. в некоторых напряженных сценах важна молниеносная реакция.

Ответить

Andrey

Roman
0

Да это все понятно. Но в такие игры не на мобилках же играют. Они созданы для телека. В посте же речь про иос, браузеры и мобилки.

Ответить

Roman Trifonov

Andrey
0

Я давеча попробовал GeForce NOW на айпаде через браузер. Срань невероятная, играть невозможно, клавиатуры не поддерживаются. 

Не думаю, что у Stadia будет по-другому. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
На Creative Global Talks представили возможности цифровых сервисов для управления интеллектуальной собственностью
11 декабря 2020 года Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) организовала интернет-дискуссию «Цифрова…
0
Яндекс.Дзен
Подписан
Отписаться
«Настоящая битва за внимание пользователей только началась». Что ждёт контент-маркетинг в 2021
2020 год изменил поведение людей в онлайне и ускорил появление некоторых трендов. Конкуренция за внимание пользователей…
0
IVI
Подписан
Отписаться
16 декабря на IVI премьера нового ток-шоу «Мужская тема»
Ревность, ссоры, онлайн-интим, френдзона – эти и другие темы поднимут участники нового шоу IVI «Мужская тема». 16 декаб…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Valentin Dombrovsky
за день
А по-моему, нормально сделано — в удобном формате собраны разные варианты жалоб и описан процесс их подачи так, что удобно подать жалобу самому. Ну а если не хочешь заморачиваться, заплати монетку. Не понимаю хейта к…
«Школа редакторов бюро Горбунова» создала сервис «Накатал» с шаблонами жалоб и претензий
Vlad Limbo
за неделю
А я смотрю, вы эксперт по страданиям.
Защита покупателей на Алиэкспресс больше не работает. Как меня нагло обманули на Алиэкспресс

Комментарии

Maxim Syabro

Microsoft выпустила менеджер…

Arthur Niazyan

Стартап-разработчик водородных…

Александр Астров

Google запустила облачный…

Arthur Niazyan

Стартап-разработчик водородных…

Bobo Momo

Стартап-разработчик водородных…

Roman Trifonov

Google запустила облачный…

Андрей Крамарь

Стартап-разработчик водородных…

Bobo Momo

Стартап-разработчик водородных…

András Huszti

Как мы автоматизировали бизнес…

Андрей Крамарь

Стартап-разработчик водородных…

Николай Западный

Компания Asia Pacific обманула…

Andrey Starchenko

Google запустила облачный…

Kelerius

Пользователи пожаловались на…

passer2003

«Тинькофф Мобайл» запустил…

Алексей Медведев

Core Web Vitals: новый ориентир…

Arthur Niazyan

Стартап-разработчик водородных…

Роман Сиваков

Купил наушники в…

Roman Trifonov

Google запустила облачный…

Nikita Spivak

Ускорение сайта или вред для…

Bobo Momo

Стартап-разработчик водородных…
null