The Information: Zoom работает над корпоративной электронной почтой после успеха видеосервиса Материал редакции
На рынке компании придётся бороться с Microsoft и Google и сомнениями клиентов насчёт безопасности сервиса.
- Zoom начала разработку сервиса корпоративной электронной почты и может показать раннюю версию для тестов некоторым клиентам уже в 2021 году, рассказали источники The Information, знакомые с вопросом.
- По словам одного из собеседников, Zoom также изучает возможность создания календаря. Проекты всё ещё находятся на ранней стадии. Компания отказалсь от комментариев.
- Гендиректор Zoom Эрик Юань планирует сделать из сервиса видеоконференций полноценную платформу для работы команд, утверждает издание. Его цель — выяснить, как будет выглядеть электронная почта «следующего поколения», а не создать копию уже существующих продуктов, добавил источник.
- С новыми сервисами Zoom выйдет на рынок, на котором уже доминируют Microsoft и Google, отмечает издание. Компания также может столкнуться с опасениями корпоративных клиентов по поводу безопасности сервиса.
- Zoom выиграл от пандемии Covid-19: за третий квартал прибыль сервиса выросла практически в 100 раз — с $2,2 млн до $198,4 млн. Квартальная выручка стала рекордной — $777,3 млн (рост на 367%), год к году она выросла почти в пять раз.
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7 комментариев
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4
Очень сомнительная затея, учитывая ублюдошный UX зума как сервиса видеосвязи.
Мне просто страшно от мысли, что же они там собираются нах*евертить, переосмысляя почту.
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0
test@example.com == 2:5020/77.10 с авторизацией по паспорту и СНИЛС. :)
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2
Его цель — выяснить, как будет выглядеть электронная почта «следующего поколения», а не создать копию уже существующих продуктов, добавил источник.
Ура, очередной убийца электронной почты!
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