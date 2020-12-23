Сервисы
Таня Боброва

The Information: Zoom работает над корпоративной электронной почтой после успеха видеосервиса Материал редакции

На рынке компании придётся бороться с Microsoft и Google и сомнениями клиентов насчёт безопасности сервиса.

  • Zoom начала разработку сервиса корпоративной электронной почты и может показать раннюю версию для тестов некоторым клиентам уже в 2021 году, рассказали источники The Information, знакомые с вопросом.
  • По словам одного из собеседников, Zoom также изучает возможность создания календаря. Проекты всё ещё находятся на ранней стадии. Компания отказалсь от комментариев.
  • Гендиректор Zoom Эрик Юань планирует сделать из сервиса видеоконференций полноценную платформу для работы команд, утверждает издание. Его цель — выяснить, как будет выглядеть электронная почта «следующего поколения», а не создать копию уже существующих продуктов, добавил источник.
  • С новыми сервисами Zoom выйдет на рынок, на котором уже доминируют Microsoft и Google, отмечает издание. Компания также может столкнуться с опасениями корпоративных клиентов по поводу безопасности сервиса.
  • Zoom выиграл от пандемии Covid-19: за третий квартал прибыль сервиса выросла практически в 100 раз — с $2,2 млн до $198,4 млн. Квартальная выручка стала рекордной — $777,3 млн (рост на 367%), год к году она выросла почти в пять раз.
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#новость #zoom

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7 комментариев
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Александр Кондратенко

4

Очень сомнительная затея, учитывая ублюдошный UX зума как сервиса видеосвязи.

Мне просто страшно от мысли, что же они там собираются нах*евертить, переосмысляя почту.

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Sergei Timofeyev

Александр
0

test@example.com == 2:5020/77.10 с авторизацией по паспорту и СНИЛС. :)

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Mandor Sawall

Александр
0

Охуенный же UX, чо не так то? 

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irmr

2

Его цель — выяснить, как будет выглядеть электронная почта «следующего поколения», а не создать копию уже существующих продуктов, добавил источник.

Ура, очередной убийца электронной почты!

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Sergei Timofeyev

irmr
1

Кто-то не хочет читать RFC 5321...

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Alexey Alekseev

0

Спасибо не надо 

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Artem Ilchenko

0

Еще велосипед неплохо было переосмыслить...

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