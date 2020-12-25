Сервисы
Рая Хачатрян

«Сбер» запустил бета-тест сервиса облачного гейминга SberPlay для владельцев приставки SberBox Материал редакции

На этапе тестирования он будет бесплатным.

14 комментариев
Деньги в мандаринах
1666 просмотров

SberDevices при поддержке технического партнёра запустил сервис облачного гейминга SberPlay — до 25 января 2021 года он будет работать бесплатно в бета-версии для владельцев «умной» медиаприставки SberBox. Партнёра компания не раскрывает, сообщили vc.ru в «Сбере».

После окончания пробного периода пользователи будут платить только за время использования сервиса. Вся информация о тарифах будет опубликована после окончания тестового периода, добавили в компании.

На этапе тестирования пользователям бесплатно доступны игры российской студии Gaijin Entertainment: War Thunder, CRSED: F.O.A.D. и Crossout. Кроме этого, пользователи SberPlay смогут играть в игры, которые они покупали в других магазинах.

Для управления играми можно использовать виртуальный геймпад в приложении «Сбер Салют», а также подсоединять Xbox-совместимые геймпады или геймпады для PlayStation 4 второй версии и выше. Компания планирует добавить возможность подключения второго геймпада к SberBox и дополнить SberPlay соревновательными играми.

В сентябре «Сбер» представил «умную» медиаприставку SberBox с поддержкой виртуальных ассистентов за 3490 рублей. Её можно будет подключить к телевизору, есть 185 каналов. В комплекте с приставкой SberBox есть также специальные накладки-джойстики на смартфон.

  • В ноябре сервис облачного гейминга запустило игровое подразделение Mail.ru Group. Пользователям доступны игры от Ubisoft, Techland, Funcom, Riot Games и других разработчиков в бесплатном тарифе и за 999 рублей в месяц.
  • Облачный гейминг развивают также российские операторы связи: у МТС есть маркетплейс сервисов облачного гейминга, который позволяет оформить подписку на Playkey, Loudplay, Drova.io или GFN.ru, Tele2 сотрудничает с GFN.ru, у «Билайн» — сервис Beeline Gaming. «Мегафон» в феврале 2020 года запустил проект с Loudplay.

#новость #sberbox

14 комментариев
5
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","sberbox"], "comments": 14, "likes": 5, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 191156, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 25 Dec 2020 15:39:58 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Деньги в мандаринах
Написать комментарий...

Deniss Karpak

6

Ждём SberPorn

Ответить

one you follow

6

Голда в кредит не за горами!

Ответить

Михаил Кузин

3

Уж слишком часто они плодят новые сервисы, а качество как обычно

Ответить

Tlen Chik

Михаил
0

конечно. деньги есть у них, комиссию по 450 рублей списывать, еще и за моб.банк +90

Ответить

Dmitry Martemyanov

0

 Партнёра компания не раскрывает, сообщили vc.ru в «Сбере».

Хм. заходим в облачном гейминге в сбербоксе в раздел "Пользовательское соглашение" и читаем имя партнера. Правда, если Сбер пошёл по полной агентской схеме, там будет Сбер. Одно из двух - или Playkey, или Loudplay.

Ответить

РосСпам

Dmitry
0

https://sberdevices.ru/legal/eula
https://sberdevices.ru/legal/sberplay_terms

Так какое имя у партнера?)

Ответить

Анатолий Новосельцев

0

В шутеры нормально не поиграешь, лаги джойстика обеспечены, вся прелесть от игры теряется, в Google Stadia кое как решили эту проблему только с нативной поддержкой своего джойстика

Ответить

Денис Пихаров

Анатолий
0

Блютуз даёт заметный лаг?

Ответить

Анатолий Новосельцев

Денис
0

Блютуз это еще сильнее ухудшает, проблема в программной обработке сигнала с джойстика на клиентской приставке, передачу сигнала на сервера, затем обработка самой игрой, много прослоек получается, google боролись с этим и вроде джойстик их напрямую подключается к серверам гугла без всяких прослоек

Ответить

Руслан Баночкин

0

Нравится, как слово «умная» берут в кавычки, когда говорят о приставке от Сбера.)

Ответить

Leonid Bitkin

0

У меня лишь один вопрос, как они ****** разработчиков, чтобы создать такую кучу сервисов?!

Ответить

Марк Фиш

Leonid
0

Для того, чтобы сделать кучу дырявых сервисов скопировав архитектуры и идеи у конкурентов, много ума не надо.

Ответить

Sam Beckett

Leonid
0

Ну они одно время очень плотно пылесосили рынок, лично мне писали вообще везде, даже когда у меня была закрыта анкета на hh - находили в телеге, вк и т.д. Видимо, очень им хотелось делать "умные" продукты

Ответить

Марк Фиш

0

Новость кратко:

Сбер, а точнее его подразделение Сбер.Девай, в котором работают лучшие Сбер.Умы Сбера в плане Сбер.Разработки, придумали уникальную идею нового Сбер.Сервиса для облачного гейминга под названием Сбер.Плей.

Данный сервис, Сбер.Девайс разработал специально для владельцев устройст Сбер.Бокс.

Для управления играми можно будет использовать униуальный виртуальный Сбер.Геймпад, который будет работать через не менее уникальное приложение Сбер.Салют.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем #23: Пицунда, Стамбул, Чефалу и другие меcта для изучения мозаики, а также секрет впечатляющих супераппов
В предпраздничном дайджесте от Futura by Redmadrobot.
6
Делобанк
Подписан
Отписаться
Какой должна быть онлайн-касса, чтобы к ней не придралась ФНС
Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Ставка на зеленое: самые интересные экологические проекты 2020 года
В декабре стали известны победители Премии Правительства Москвы в области охраны окружающей среды. 86 экологических про…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Марк Фиш
за день
Власти Петербурга разрешили ресторанам ставить столики и зонты на улице на новогодних праздниках
Чистые Трусы
за неделю
Сейчас прочитал третью часть на "vc.ru +7", поржал ))
«Доооооом-2»: как я заработал $1 млн на шоу. Часть вторая — солнце теперь вставало только для меня

Комментарии

Ivan Vishnyakov

Как с нуля открыть…

Александр Буньков

Споры по космическому праву

Дмитрий Дамарнацкий

Продвижение новых сайтов: как…

Alexey Sorokin

Есть ли деньги в…

Ilya Z

Олег Тиньков подарил автомобили…

Sam Beckett

«Сбер» запустил бета-тест…

NYC GUIDED

Вы не готовы к инвестициям

Юлия Левицкая

Извинение Михаила Фадеева (АМР…

Yuri Istomin

Власти Петербурга разрешили…

Борис Васильев

Цифровая платформа для создания…

Sam Beckett

Олег Тиньков подарил автомобили…

Месье Никита

Критика: стоит ли сдавать…

Sam Beckett

Олег Тиньков подарил автомобили…

Yuri Istomin

Власти Петербурга разрешили…

Flowwow

Shopstat.ru – сервис аналитики…

Михаил Фадееы

Извинение Михаила Фадеева (АМР…

Денис Пихаров

«Сбер» запустил бета-тест…

Вадим Кондратьев

Как с нуля открыть…

Месье Никита

Критика: стоит ли сдавать…

Борис Васильев

Как с нуля открыть…
null