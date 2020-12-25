На этапе тестирования он будет бесплатным.

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SberDevices при поддержке технического партнёра запустил сервис облачного гейминга SberPlay — до 25 января 2021 года он будет работать бесплатно в бета-версии для владельцев «умной» медиаприставки SberBox. Партнёра компания не раскрывает, сообщили vc.ru в «Сбере».

После окончания пробного периода пользователи будут платить только за время использования сервиса. Вся информация о тарифах будет опубликована после окончания тестового периода, добавили в компании.

На этапе тестирования пользователям бесплатно доступны игры российской студии Gaijin Entertainment: War Thunder, CRSED: F.O.A.D. и Crossout. Кроме этого, пользователи SberPlay смогут играть в игры, которые они покупали в других магазинах.

Для управления играми можно использовать виртуальный геймпад в приложении «Сбер Салют», а также подсоединять Xbox-совместимые геймпады или геймпады для PlayStation 4 второй версии и выше. Компания планирует добавить возможность подключения второго геймпада к SberBox и дополнить SberPlay соревновательными играми.

В сентябре «Сбер» представил «умную» медиаприставку SberBox с поддержкой виртуальных ассистентов за 3490 рублей. Её можно будет подключить к телевизору, есть 185 каналов. В комплекте с приставкой SberBox есть также специальные накладки-джойстики на смартфон.