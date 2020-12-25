«Сбер» запустил бета-тест сервиса облачного гейминга SberPlay для владельцев приставки SberBox Материал редакции
На этапе тестирования он будет бесплатным.
SberDevices при поддержке технического партнёра запустил сервис облачного гейминга SberPlay — до 25 января 2021 года он будет работать бесплатно в бета-версии для владельцев «умной» медиаприставки SberBox. Партнёра компания не раскрывает, сообщили vc.ru в «Сбере».
После окончания пробного периода пользователи будут платить только за время использования сервиса. Вся информация о тарифах будет опубликована после окончания тестового периода, добавили в компании.
На этапе тестирования пользователям бесплатно доступны игры российской студии Gaijin Entertainment: War Thunder, CRSED: F.O.A.D. и Crossout. Кроме этого, пользователи SberPlay смогут играть в игры, которые они покупали в других магазинах.
Для управления играми можно использовать виртуальный геймпад в приложении «Сбер Салют», а также подсоединять Xbox-совместимые геймпады или геймпады для PlayStation 4 второй версии и выше. Компания планирует добавить возможность подключения второго геймпада к SberBox и дополнить SberPlay соревновательными играми.
В сентябре «Сбер» представил «умную» медиаприставку SberBox с поддержкой виртуальных ассистентов за 3490 рублей. Её можно будет подключить к телевизору, есть 185 каналов. В комплекте с приставкой SberBox есть также специальные накладки-джойстики на смартфон.
- В ноябре сервис облачного гейминга запустило игровое подразделение Mail.ru Group. Пользователям доступны игры от Ubisoft, Techland, Funcom, Riot Games и других разработчиков в бесплатном тарифе и за 999 рублей в месяц.
- Облачный гейминг развивают также российские операторы связи: у МТС есть маркетплейс сервисов облачного гейминга, который позволяет оформить подписку на Playkey, Loudplay, Drova.io или GFN.ru, Tele2 сотрудничает с GFN.ru, у «Билайн» — сервис Beeline Gaming. «Мегафон» в феврале 2020 года запустил проект с Loudplay.
Уж слишком часто они плодят новые сервисы, а качество как обычно
Партнёра компания не раскрывает, сообщили vc.ru в «Сбере».
Хм. заходим в облачном гейминге в сбербоксе в раздел "Пользовательское соглашение" и читаем имя партнера. Правда, если Сбер пошёл по полной агентской схеме, там будет Сбер. Одно из двух - или Playkey, или Loudplay.
https://sberdevices.ru/legal/eula
https://sberdevices.ru/legal/sberplay_terms
Так какое имя у партнера?)
В шутеры нормально не поиграешь, лаги джойстика обеспечены, вся прелесть от игры теряется, в Google Stadia кое как решили эту проблему только с нативной поддержкой своего джойстика
Блютуз даёт заметный лаг?
Блютуз это еще сильнее ухудшает, проблема в программной обработке сигнала с джойстика на клиентской приставке, передачу сигнала на сервера, затем обработка самой игрой, много прослоек получается, google боролись с этим и вроде джойстик их напрямую подключается к серверам гугла без всяких прослоек
Нравится, как слово «умная» берут в кавычки, когда говорят о приставке от Сбера.)
У меня лишь один вопрос, как они ****** разработчиков, чтобы создать такую кучу сервисов?!
Ну они одно время очень плотно пылесосили рынок, лично мне писали вообще везде, даже когда у меня была закрыта анкета на hh - находили в телеге, вк и т.д. Видимо, очень им хотелось делать "умные" продукты
Новость кратко:
Сбер, а точнее его подразделение Сбер.Девай, в котором работают лучшие Сбер.Умы Сбера в плане Сбер.Разработки, придумали уникальную идею нового Сбер.Сервиса для облачного гейминга под названием Сбер.Плей.
Данный сервис, Сбер.Девайс разработал специально для владельцев устройст Сбер.Бокс.
Для управления играми можно будет использовать униуальный виртуальный Сбер.Геймпад, который будет работать через не менее уникальное приложение Сбер.Салют.
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