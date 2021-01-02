Apple ошибочно обвинила создателя утилиты Amphetamine в нарушении правил App Store — она не даёт Mac уйти в режим сна Статьи редакции
Приложение находится в магазине с 2014 года — компания хотела удалить его из-за логотипа и названия, хотя оно не имеет ничего общего с наркотиками, пишет The Verge.
В конце декабря 2020 года Apple предупредила создателя Amphetamine Уильяма Густафсона, что удалит приложение из App Store через две недели, если он не уберёт слово «амфетамин» из названия и изображение таблетки с логотипа.
По версии Apple, разработчик нарушил правило, по которому приложениям запрещено поощрять употребление табака, электронных сигарет, запрещенных наркотиков или чрезмерное количество алкоголя.
На самом деле Amphetamine лишь предотвращает переход Mac в спящий режим, находится в App Store с 2014 года и было загружено более 432 тысяч раз.
Более того, ранее Apple упомянула приложение в истории App Store, а сотрудники компании множество раз общались с Густафсоном для обновления Amphetamine и ни разу не возражали насчет названия и логотипа сервиса.
О своей проблеме разработчик рассказал на GitHub и Reddit 1 января, а также подал апелляцию в App Store. По его мнению, смена названия повлияла бы на узнаваемость бренда и потенциально затруднило бы пользователям поиск будущих обновлений.
Вскоре после того, как издание The Verge обратилось в Apple за комментарием, компания отменила своё решение и удовлетворила апелляцию Густафсона.
По его словам, ему позвонили из Apple, чтобы сообщить о решении, но компания не объяснила, почему возникли проблемы с приложением. «Я специально спросил Apple, было ли обвинение связано с жалобами клиентов, но представитель компании ответил "Я так не думаю"», — рассказал он The Verge.
Он не ожидал, что Apple отменит удаление, так как компания строго придерживается правил и не прощает ошибок, пишет издание.
Например, летом 2020 года против Apple выступил сооснователь Basecamp Дэвид Хэнссон: компания угрожала удалить почтовый клиент Hey, в котором не было оплаты подписки через Apple Pay. А Epic Games, Spotify и Tile образовали коалицию против правил Apple, которые, по мнению компаний, создают неравные условия для разработчиков приложений.
Блоги компаний
Показать еще