Сервисы
Лера Михайлова

Slack и Notion рассказали о сбоях в работе Статьи редакции

4 января — первый рабочий день в 2021 году для многих, но из-за падения двух сервисов он может стать выходным, шутят пользователи.

0 Обсудить
27 просмотров

Notion недоступен около часа, в компании обещают решить проблему.

Notion Status @NotionStatus
Notion is currently experiencing an outage. We are investigating and will share further updates by 9:30 AM PST.

Slack тоже пока не удалось полностью решить проблему. Компания объявила о сбое около семи часов вечера.

Slack @SlackHQ
@hgenterprisess Apologies for the disruption! Our team is on it and we'll have things all resolved ASAP.

Сколько пользователей затронули проблемы сервисов, пока неизвестно.

JH Scherck @JHTScherck
Great day back in the office, first Slack, now Notion: https://t.co/Tdn43HIFq3
«Отличный день, чтобы вернуться в офис: сначала Slack, теперь Notion»
Josh Gonsalves @joshgonsalves_
Slack and Notion being down is the 2021 version of being locked out of the office.

#slackdown #notiondown
Gibson Johns @gibsonoma
Slack going down an hour into the first major work day of 2021 https://t.co/ckKAfowyzq

#notion

0 Обсудить
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Лера Михайлова", "author_type": "editor", "tags": ["notion"], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 193859, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 04 Jan 2021 21:42:06 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

SberDevices
Подписан
Отписаться
Сыграть в любимый шутер, не вставая с дивана. Рассказываем про новый сервис облачного гейминга SberPlay
Мы любим игры, следим за новинками и стараемся находить время на гейминг. А последние несколько месяцев 2020 года коман…
13
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Вымахал, не узнать: акции каких компаний выросли в пандемию и почему
«Тинькофф Инвестиции» отобрали 11 штук — от ритейлеров и доставки до онлайн-игр и велотренажёров.
10
СберМаркет
Подписан
Отписаться
116 новых городов, рост в 14 раз и более 1 млн кг доставленных бананов
Предварительные итоги года в цифрах и три корпоративных урока от СберМаркета.
7

Показать еще

Лучшие комментарии
Eugene Danilov
за день
> Нужно носить 18-килограммовые ловушки для краба из одного конца палубы в другой. За смену стоговщик пробегает около 16 километров и переносит от 400 до 600 ловушек пфф, тоже мне проблемы, вот у меня за неделю три…
«В месяц уходит пять пар перчаток, потому что крабы кусаются»: чем занимается и сколько зарабатывает моряк-краболов
Marina Dv
за неделю
Можно ещё Яндекс.дзен закрыть?))
«Яндекс» закроет гиперлокальный сервис о районных событиях «Яндекс.Район»

Комментарии

Ахундов Эмиль

Одноразовые кофейные стаканчики…

Sergei Timofeyev

Проблемы с доставкой продуктов…

Victor Mazin

Как запустить продукт в b2b…

Дмитрий Гужов

Крупные ритейлеры попросили…

Владислав Егоров

Mail.ru Group стала…

Lights Market

Более 10 лет ставлю цели на…

Шувалов Константин

Как запустить продукт в b2b…

Павел

В 2020 году наличных в России…

dima krugloff

Сотрудники Google, Waymo и…

Igor Chimbur

В 2020 году наличных в России…

GREAKLY

СБП усилила требования к защите…

Ирина Арамян

Как Озон обманывает покупателей

Вадим Клюев

В 2020 году наличных в России…

Anton Reut

«В месяц уходит пять пар…

dima krugloff

Сотрудники Google, Waymo и…

Лев Щенин

Почему не стоит пользоваться…

Вадим Клюев

6 заблуждений о похудении

dima krugloff

Сотрудники Google, Waymo и…

Вася Пражкин

Одноразовые кофейные стаканчики…

malleyaa

Одноразовые кофейные стаканчики…
null