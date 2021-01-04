4 января — первый рабочий день в 2021 году для многих, но из-за падения двух сервисов он может стать выходным, шутят пользователи.

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Notion недоступен около часа, в компании обещают решить проблему.

Notion Status @NotionStatus Notion is currently experiencing an outage. We are investigating and will share further updates by 9:30 AM PST.

Slack тоже пока не удалось полностью решить проблему. Компания объявила о сбое около семи часов вечера.

Slack @SlackHQ @hgenterprisess Apologies for the disruption! Our team is on it and we'll have things all resolved ASAP.

Сколько пользователей затронули проблемы сервисов, пока неизвестно.