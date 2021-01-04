Slack и Notion рассказали о сбоях в работе Статьи редакции
4 января — первый рабочий день в 2021 году для многих, но из-за падения двух сервисов он может стать выходным, шутят пользователи.
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Notion недоступен около часа, в компании обещают решить проблему.
Slack тоже пока не удалось полностью решить проблему. Компания объявила о сбое около семи часов вечера.
Сколько пользователей затронули проблемы сервисов, пока неизвестно.
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