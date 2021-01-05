Прогноз издания Ars Technica.

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Ars Technica каждый год составляет прогнозы, какие компании могут оказаться под угрозой закрытия. Так, к примеру, список выглядел в прошлом году — издание пророчило смерть сервису для онлайн-занятий фитнесом Peloton, стартапам по производству и аренде электросамокатов, подразделению Verizon Media и другим.

В этот раз журналисты выделили проекты, которые выстояли пандемию, но могут не пережить следующий год. Некоторые оказались переоценены, другие давно убыточны.

Все сети кинотеатров

Кассовые сборы в США составили около $11,4 млрд в 2019 году, при этом посещаемость кинотеатров падает уже более десяти лет. Пик посещаемости был в 2002 году — тогда в кинотеатры за год пришли 1,6 млрд человек, затем это число сократилось до 1,24 млрд в 2017-м.

Из-за пандемии кинотеатры во многих странах были закрыты несколько месяцев подряд, сейчас сети открыты примерно наполовину. Крупнейшая сеть кинотеатров США AMC сообщила, что её залы в третьем квартале были заполнены всего на 10%.

Выручка AMC сократилась более чем на 90% — и нет признаков восстановления в ближайшее время. Компания остаётся на плаву только благодаря реструктуризации долга, считает Ars Technica. Также AMC показала план выхода из кризиса — сеть хочет привлечь средства путём продажи своих акций, компания рассматривает и вариант банкротства.

Regal, вторая по величине сеть кинотеатров в США, тоже под угрозой закрытия. Её материнская компания Cineworld реструктурировала долг в ноябре, чтобы избежать банкротства. На один из кинотеатров Regal подали иск в более чем $1,3 млн за неуплату аренды помещения в апреле.

Кинотеатр Regal Рой Рохлин, Getty Images

Ещё большая проблема — в конкуренции с онлайн-сервисами. Например, Warner Brothers планирует выпустить все свои фильмы 2021 года на HBO Max одновременно с прокатом в кинотеатрах. Disney тоже отложила несколько фильмов или выпускает их на Disney+ вместо проката в офлайне.

Кинопроизводство в 2020 году сильно замедлилось, что усложнило выпуск фильмов в ближайшие годы. «Всё это говорит о том, что кинотеатрам потребуются серьёзная реструктуризация и денежные вливания, чтобы пережить 2021 год», — пишет Ars Technica.

Zoom

Компания не умрёт в ближайшие годы, считает издание, но её бизнес столкнётся со многими проблемами. В этом году у Zoom был огромный успех, её акции выросли вчетверо за последние два квартала. У компании был сильный рост, который «не может и не будет продолжаться» в следующем году.

Ars Technica утверждает, что после создания вакцины против Covid-19 люди будут возвращаться в офисы и чаще встречаться с близкими в офлайне, соответственно, интерес к сервису упадёт. Уже сейчас стоимость акций компании падает на фоне положительных новостей о вакцинах.

Но Zoom уже слишком популярен, чтобы просто так сдать позиции, он по-прежнему будет ценным активом — и это делает компанию привлекательной для поглощения. Издание предполагает, что в следующем году сервис может купить Salesforce — Zoom отлично подошёл бы к недавней сделке между Salesforce и Slack.

Nikola

У производителя электрогрузовиков Nikola был год «американских горок»:

Сперва акции компании взлетели после её выхода на IPO.

После Nikola получила ещё один толчок, когда General Motors заключила с производителем сделку и получила 11% в компании.

Но потом производителя обвинили в мошенничестве: грузовик Nikola One в рекламе на самом деле не может ехать самостоятельно, его спустили с холма. После этого основатель Тревор Милтон покинул совет директоров, а сделка с GM отчасти провалилась — компании хотели совместно выпустить пикап Badger. После обвинений разработку отменили.

Подробнее о проблемах Nikola — в сентябрьском материале.

Грузовик Nikola One Nikola Motor

При этом Nikola сможет продержаться ещё «пару лет» благодаря финансированию в сотни миллионов долларов, но неясно, хватит ли ей этого, чтобы вывести на рынок готовый продукт. Также непонятно, отмечает Ars Technica, есть ли вообще у компании жизнеспособная стратегия создания прибыльного бизнеса.

Nikola, возможно, больше не занимается таким откровенным мошенничеством, как в свои первые годы. Но и не показывает особого прогресса в проектировании или строительстве водородных грузовиков. Во многом стратегия Nikola заключается в том, чтобы нанимать компании вроде Iveco и Bosch для проектирования и сборки грузовиков от её имени. Но если кто-то хочет инвестировать в технологию водородных грузовиков, почему бы ему просто не вложиться в одну из этих компаний?

Стартапы-производители электрокаров, которые получили финансирование с помощью SPAC

Издание считает сомнительным активное финансирование компаний вроде Nikola, Fisker, Lordstown и других с помощью SPAC — альтернативы IPO. Стартапы Canoo, Arrival и Lion Electric Company тоже хотят слиться со SPAC.

Это способ провести листинг не путём выпуска новых акций, а с помощью слияния со специально созданной компанией. Такой метод позволяет компаниям избежать трудностей и юридических хлопот, которые возникают при проведении IPO. SPAC упрощает привлечение средств, но делает актив более рискованным.

Подробнее этот способ привлечения финансирования разобрал юрист Роман Бузько из Buzko.Legal.

HTC Vive

Ars Technica уже который год «хоронит» HTC — в этот раз издание пророчит смерть её дочерней компании, которая разрабатывает VR- и AR-устройства. Журналисты считают, что очки компании стоят слишком дорого (например, её шлем VIVE Cosmos стоит $699, тогда как Oculus Quest 2 от Facebook — $299), а качество хуже, чем у конкурентов.

Huawei

Так как Huawei поддерживает китайское правительство, компания вряд ли вскоре уйдёт с рынка, но если давление США продолжится, ей будет трудно работать вне Китая, считает издание. Администрация Трампа начала блокировать экспорт в Huawei ещё в мае 2019 года, а в 2020 году начались ещё более жёсткие ограничения.

Huawei запретили не только использовать комплектующие от американских поставщиков, но и любое сотрудничество с компаниями США. Чтобы поставлять товары, например, в Европу, Huawei придётся освободить всю цепочку поставок от американских компаний.

Huawei не может использовать чипы ARM, покупать чипы RAM или NAND, производить свои собственные в TSMC. Компания заблокирована на большей части рынка OLED и не может купить датчики камеры у Sony или Samsung. А также не может использовать экосистему Google Play.

И только в третьем квартале 2020 года компания ощутила экономические потери — Canalys пишет, что Huawei «впервые с первого квартала 2014 года увидела снижение объёма продаж в Китае в годовом исчислении». Сейчас Huawei разрабатывает собственную ОС для смартфонов, чтобы не зависеть от Google.

Промо собственного магазина приложений Huawei

Разработка ПО может стать сложнее, если Oracle выиграет суд у Google

Здесь Ars Technica дублирует свой прошлогодний прогноз. Речь о том, что между Google и Oracle с 2010 года идёт разбирательство по поводу авторских прав на ПО: Oracle считает, что Google скопировала 11 500 тысяч строк кода Java для разработки собственной ОС Android, однако Google настаивает, что самостоятельно разработала альтернативу Java.

В основе разбирательства — положение о добросовестном использовании разработок, предусмотренное законодательством об авторском праве. Добросовестное использование позволяет компании не платить автору API (программных интерфейсов, с помощью которых программы взаимодействуют друг с другом).

В издании отмечают, что компании-разработчики ПО могут не спрашивать разрешения у конкурентов, чтобы создавать совместимые приложения.

Если суд примет сторону Oracle, это может привести к серьёзным изменениям в разработке ПО. Компании будут вынуждены намеренно создавать несовместимые с отраслевыми стандартами приложения, чтобы избежать исков об авторском праве, считает Ars Technica.

Суд должен был вынести решение по делу в 2020 году, но из-за пандемии всё затянулось — и решение отложили на 2021-й. Журналисты отмечают, что на последнем заседании судьи были настроены против Google.

Bloomberg, Getty Images

GameStop

У розничной сети магазинов игр, приставок и аксессуаров начали падать продажи ещё в прошлом году, компания планировала закрыть 200 точек и изменить их формат. GameStop заявляла, что проблема низких продаж в типичном снижении спроса на игры в конце поколения консолей.

Но дело в переходе от физических носителей к загрузкам игр из онлайн-магазинов и в растущей популярности стриминговых сервисов игр, считает Ars Technica.

Затем началась пандемия — и GameStop закрыла большинство своих магазинов в США и Европе. Sony и Microsoft выпустили свои новые консоли и заявили, что будут предлагать более дешёвые варианты приставок без дисковода. Это снизило спрос на физические диски, на доход с которых во многом полагается GameStop.

Однако у компании есть план: она хочет трансформировать магазины в развлекательные центы. Также GameStop начала сотрудничать с Microsoft — компания будет получать долю от продаж цифровых игр и подписок на консолях Xbox, проданных в их магазинах.

Сервис спутникового теле- и радиовещания DirecTV

AT&T купила спутникового провайдера DirecTV в 2015 году за $49 млрд. Этот проект оказался убыточным, за последние три года компания потеряла почти 8 млн клиентов своих телевизионных сервисов.

Сейчас AT&T ищет покупателя для DirecTV, инвестиционные компании предлагали купить провайдера за $15 млрд — это менее трети от суммы покупки. Продажа может состояться уже в начале 2021 года.