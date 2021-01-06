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Больше не «шкаф» с деньгами: как мы создавали новые банкоматы Сбера — и зачем им «слух» и «зрение»

На СберКонфе мы показали новые банкоматы: теперь это умные устройства, а не привычные железные машины. Первый банкомат…