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Евгения Евсеева

Правительство утвердило список сервисов для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры Статьи редакции

Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России вступит в силу 1 апреля.

63 63 комментария
2730 просмотров

Правительство России утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры поддержкой Smart TV, пишет РИА «Новости». Список опубликован 31 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Программы для предустановки на смартфоны и планшеты на платформе Android и iOS:

  • «Яндекс.Браузер»
  • Поисковая система «Яндекса»
  • «Яндекс.Диск»
  • «Яндекс.Карты»
  • «Почта Mail.ru»
  • ICQ
  • Голосовой ассистент «Маруся»
  • «Новости Mail.ru»
  • OK Live
  • «ВКонтакте»
  • «Одноклассники»
  • MirPay (только Android)
  • «Госуслуги»
  • «МойОфис Документы»
  • Kaspersky Internet Security (только Android)
  • Applist.ru
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Список сервисов для предустановки на телевизоры с поддержкой Smart TV. Его одобрили в декабре 2020 года.

  • Wink
  • ivi
  • «Первый»
  • «Кинопоиск»
  • Оkkо
  • Morе.tv
  • Premier
  • «Смотрим»
  • НТВ
  • Start
  • Поисковая система «Яндекса»

Закон о предустановке российский приложений на устройства перед продажей в России должен был вступить в силу с 1 января 2021 года, но сроки перенесли до 1 апреля 2021 года.

#новость #законороссийскомпо

63 63 комментария
9
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Вася Пражкин

29

ICQ возвращается! Сука, отрыли-таки стюардессу.

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Сергей

Вася
1

В Вики написано, кому она теперь принадлежит. Могло ли быть иначе?))

Ответить

Николай Свидэрский

Вася
–1

Ну кстати норм мессенджер, уж точно не хуже вотцапов и о боже вайбера.

Но к закону и перечню ПО вопросов конечного много.

Ответить

Timur Kuzmin

20

Госсподи... спасибо, что не обязательно вытирать жопу бумагой "54 метра"...

Ответить

Вася Пражкин

Timur
6

Подождите 11-е января, они еще от праздников не отошли.

Ответить

KSA

Timur
0

В каждую новую квартиру обязательно устанавливать биде "Ключевская сопка"

Ответить

Земельный цветок

13

Ну да, чего бы и не помочь монополиям, ежели они наши, родные ;)
Идиотизм, впрочем, как и многое другое. Уж Яндекс и его сервисы в подобном точно не нуждаются... а ну да, я забыл, Яндексоиды же пи... ы, они на гугл жаловались в свое время, а тут вот оно как, не возражают стало быть. Конкретно Яндекс опускается все ниже и ниже. В моих глазах.

Ответить

Алексей Че

Земельный
1

зачем помогать чужим, если можно помочь своим?
плюс сознательно отсутствует требование ВШИВАТЬ в систему это ПО. оно просто "должно" быть при продаже. ПО можно будет удалять сразу после покупки. в отличии от гуглей и прочей херни

Ответить

And Ron

Алексей
2

Помогать чужим? На нашу родную православную iOS ставить басурманские приложения? 

Ответить

Земельный цветок

Алексей
0

Зачем помогать тем, кому помощь не нужна?

Ответить

Природный франт

13

— голосового ассистента «Маруся»?
— да
— на iOS?
— да
……

Ответить

Последний химик

9

Ебаный пиздец!
Надеюсь все можно будет сразу удалить!

Ответить

work tasks

Последний
1

Да просто выбираете правильный регион при первичной настройке и проблем нет, как таковых) 

Ответить

Денис Пешехонов

work
9

Просто выбираете правильную страну для жизни...

Ответить

Ivan Zenkov

Денис
–3

и в какой же стране нет предустановленного левого ПО?

Ответить

Денис Пешехонов

Ivan
2

Левое ПО левому ПО рознь. Одно дело гугл встроенный и совсем другое ICQ. Но я скорее так, в порядке шутки.

Ответить

Хороший

Последний
0

Проще серый телефон купить, который не Ростест или как там его.

Ответить

KSA

Последний
–1

Можно, но могут остановить менты на улице и конфисковать как серый импорт

Ответить

Alex Illarionov

9

Не понимаю, почему эти программы будут предустанавливаться на бесплатной основе. Считаю, что приложения должны ежемесячно платить владельцу устройства за использование памяти его телефона. Они пользуются моими ресурсами, за которые я заплатил. Мне похуй, я установлю арендную плату 5 000 рублей в сутки и в суд подам на все эти приложения. Давайте закидаем их судебными исками. 

Ответить

Василий Филиппов

Alex
5

Классная идея. Я даже готов поучаствовать. Свисти если перейдешь к реализации.

Ответить

Alex Illarionov

Василий
1

Дог. Как только куплю новый телефон и увижу эти проги, сразу займусь.

Ответить

Petr Vasiliev

Alex
0

Сейчас прочитают ваше первое предложение и подумают «И правда, почему бесплатно? Труд разработчиков должен быть оплачен». И введут абонплату за пользование этими приложениями. И чтоб удалить их нельзя было 😂

Ответить

Валик Торсионный

5

и каждое приложение получит доступ к камере, контактам и микрофону

даже спрашивать тебя не будет

и каждый пук записывать и куратору в ФСБ отсылать в режиме реального времени

Ответить

Candy Blue

Валик
0

Не будет, если сами не разрешите

Ответить

Валик Торсионный

Candy
3

чоза наивняк?

Ответить

Роман Петерсон

Валик
0

Доступы к API контролирует андроид. Никакой (даже предустановленный) софт не может ничего делать в обход андроида, наивняк.

Ответить

⛄️ Игорь

1

Охуели что-ли 🤯

Ответить

Валик Торсионный

⛄️
7
Ответить

Максим Абдрахманов

3

Особенно порадовал ICQ)))

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

Максим
0

Оно так оживет, что 6 знак снова за 100$ можно будет продать

Ответить

Виктор Налейкин

2

applist.ru - что за неведомая зверюшка? 

Ответить

ave ego

Виктор
2

кстати apple вроде запретила каталоги софта на своей платформе как и альтернативные магазины :)

Ответить

Я Бро

2

icq? кажется, те, кто это принимал застряли в 20-м веке!
точно не 1 апреля?)

Ответить

Vasya Stark

Я
2

Его всякие продажники до сих пор используют.

Ответить

Алексей Че

Vasya
0

причем очень интенсивно. пытался бороться, но когда понял что там "все", бросил это дело )

Ответить

Роман Манаев

2

Теперь будем рутовать телефоны ради выпиливания предустановленного говно-софта😒

Ответить

Алексей Че

Роман
1

его можно удалять сразу. иди тему изучи

Ответить

Murat Oshroev

2

Спасибо! Очень удобно сразу всю эту шнягу удалить 

Ответить

ave ego

2

да нет в списке никакой "поисковой системы яндекса")) есть его суперапп "ЯНДЕКС" но в нем тоже есть карты.. и диск..и яндекс браузер.. вот зачем дублировать софт.. спасибо что нет Яндекс GO )) может яндекс наконец его закроет и сосредоточится только на одном супераппе )) чтобы более ничего не было лишнего

Ответить

Candy Blue

1

На что идут деньги налогоплательщиков...

Ответить

Paavo Ulmanis

Candy
0

Распил, откат, занос... Ничего нового.

Ответить

Максим Абдрахманов

1

"Applist.ru" - это что вообще?
И не увидел в списке программ для просмотра видео и прослушивания аудио.

Ответить

Oleg Garvin

Максим
0

Эта дичь вообще не гуглится😂

Ответить

Alexander Kopeikin

Oleg
2

Если открыть оригинальный документ, то выдается следующее

Ответить

Alex Illarionov

Alexand…
1

Диджитал.Говно.ру какое-то?

Ответить

Paavo Ulmanis

1

Субсидии для отечественного ПО надо чем-то оправдывать. Ведь им должны пользоваться. :)

Ответить

Zuko Yuppi

0

Надеюсь эпл просто молча уйдут с рынка РФ как и другие нормальные вендоры, вроде асуса, чтобы у нас одно говно с рекламой и Марусей осталось. 
Ещё пошлин надо накрутить, по принципу как автопроизводителей вытесняют с рынка и запретить с Китая смартфоны покупать. 
Ну а там и йотафон 3 или яндекс.телефон может выйдет с Эльбрусом на борту 

Ответить

Pavel Ivanov

0

ICQ и "Маруся" на iOS – это, конечно, трэшак лютый =) кто-то хорошо подсуетился, чтобы пропихнуть это в список 

Ответить

Oleg Makarov

0

Норм. Битвой с Телеграмом и идиотскими блокировками они научили всю страну пользоваться VPN.
Пришло время учить ширнармассы делать рут и джелбрейк

Ответить

Сергей

0

Пока рано рвать на груди тельняшку, нужно почитать нормативку внимательно или комментарий тех, кто хорошо её изучил. На сайте Минцифры, например, написано: "При этом пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору". Иными словами, да, это дополнительный гемор для тех, кто хочет свое ПО, т.к. надо будет переустанавливать вручную, но не принудиловка. Возможно, появятся сервисы у дистрибьюторов, которые предполагают кастомизацию софта после продажи, т.е., по сути, установка иного ПО и т.д. P.S. Те, кто удивляется ICQ, зайдите в Википедию и посмотрите, кто её купил :-)

Ответить

Николай Петров

0

Надеюсь, этот хлам можно будет удалить? 
В телефоне пользуюсь только картами Яндекса, остальное нахрен не нужно.

Ответить

К Х

0

спасибо, конечно, за асю, но без дискет и IE браузера по умолчанию задачу считаю не выполненной!
з.ы. ну мс дос не вернули и то хорошо.

Ответить

Ярослав Шенцов

0

Г-н Джаба,  пролоббировал свое.....г-но...
Не хватает Rutube  и опции подписок YouTube Premium  для канала RT и СоловьиногоПомета))😁😁
Исходя из списка говноСофта, если его НЕЛЬЗЯ будет удалить без рута  => ios немного интереснее выглядит )
Ну, или рут м потеря всех плюшек от того же Samsung (Pay/Knox).....

Ответить

Дон Карлионе

0

Ждём в маркете чистильщика который снесёт это всё

Ответить

Vladimir

0

Маруся это виртуальная жена айфончика.

Ответить

And Ron

0

Надеюсь, не забыли в законопроект вписать права таким приложениям - "Разрешить доступ к геопозиции, камере, микрофону, контактам, фотографиям?" - "Всегда". 

Ответить

Андрей Соколов

0

Бизнес план на Апрель 2021: 
1. Создаёшь приложу, которая удаляет разом весь этот мусор. 
2. Ты миллионер.

Ответить

Олег Матвеенко

0

Сбер сервисы - я для вас шутка какая-то?

Ответить

KSA

0

Ма-ру-ся, глючит и слезы льет!

Ответить

Alex A

0

App list это что ?

Ответить

Petr

0

Что такое Applist.ru и почему он?

Ответить

101

Petr
0

Потому что он принадлежит Российской Федерации

Ответить

Alexandr Dermenji

–1

Как же в России поливать себя говном. 
Живу в Англии , могу точно сказать что многие сервисы в том числе банковские приложения в России гораздо лучше работают чем здесь. А что говорит про другие страны Европы? Там вообще таких сервисов нет . Правильно делают что поддерживают своих производителей ПО.

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