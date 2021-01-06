Правительство утвердило список сервисов для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры Статьи редакции
Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России вступит в силу 1 апреля.
Правительство России утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры поддержкой Smart TV, пишет РИА «Новости». Список опубликован 31 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Программы для предустановки на смартфоны и планшеты на платформе Android и iOS:
- «Яндекс.Браузер»
- Поисковая система «Яндекса»
- «Яндекс.Диск»
- «Яндекс.Карты»
- «Почта Mail.ru»
- ICQ
- Голосовой ассистент «Маруся»
- «Новости Mail.ru»
- OK Live
- «ВКонтакте»
- «Одноклассники»
- MirPay (только Android)
- «Госуслуги»
- «МойОфис Документы»
- Kaspersky Internet Security (только Android)
- Applist.ru
На компьютеры и ноутбуки с Windows необходимо предустанавливать «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».
Список сервисов для предустановки на телевизоры с поддержкой Smart TV. Его одобрили в декабре 2020 года.
- Wink
- ivi
- «Первый»
- «Кинопоиск»
- Оkkо
- Morе.tv
- Premier
- «Смотрим»
- НТВ
- Start
- Поисковая система «Яндекса»
Закон о предустановке российский приложений на устройства перед продажей в России должен был вступить в силу с 1 января 2021 года, но сроки перенесли до 1 апреля 2021 года.
ICQ возвращается! Сука, отрыли-таки стюардессу.
Ну кстати норм мессенджер, уж точно не хуже вотцапов и о боже вайбера.
Но к закону и перечню ПО вопросов конечного много.
Госсподи... спасибо, что не обязательно вытирать жопу бумагой "54 метра"...
Ну да, чего бы и не помочь монополиям, ежели они наши, родные ;)
Идиотизм, впрочем, как и многое другое. Уж Яндекс и его сервисы в подобном точно не нуждаются... а ну да, я забыл, Яндексоиды же пи... ы, они на гугл жаловались в свое время, а тут вот оно как, не возражают стало быть. Конкретно Яндекс опускается все ниже и ниже. В моих глазах.
зачем помогать чужим, если можно помочь своим?
плюс сознательно отсутствует требование ВШИВАТЬ в систему это ПО. оно просто "должно" быть при продаже. ПО можно будет удалять сразу после покупки. в отличии от гуглей и прочей херни
Да просто выбираете правильный регион при первичной настройке и проблем нет, как таковых)
Просто выбираете правильную страну для жизни...
и в какой же стране нет предустановленного левого ПО?
Левое ПО левому ПО рознь. Одно дело гугл встроенный и совсем другое ICQ. Но я скорее так, в порядке шутки.
Не понимаю, почему эти программы будут предустанавливаться на бесплатной основе. Считаю, что приложения должны ежемесячно платить владельцу устройства за использование памяти его телефона. Они пользуются моими ресурсами, за которые я заплатил. Мне похуй, я установлю арендную плату 5 000 рублей в сутки и в суд подам на все эти приложения. Давайте закидаем их судебными исками.
Классная идея. Я даже готов поучаствовать. Свисти если перейдешь к реализации.
Дог. Как только куплю новый телефон и увижу эти проги, сразу займусь.
Сейчас прочитают ваше первое предложение и подумают «И правда, почему бесплатно? Труд разработчиков должен быть оплачен». И введут абонплату за пользование этими приложениями. И чтоб удалить их нельзя было 😂
и каждое приложение получит доступ к камере, контактам и микрофону
даже спрашивать тебя не будет
и каждый пук записывать и куратору в ФСБ отсылать в режиме реального времени
Не будет, если сами не разрешите
чоза наивняк?
Доступы к API контролирует андроид. Никакой (даже предустановленный) софт не может ничего делать в обход андроида, наивняк.
Охуели что-ли 🤯
Особенно порадовал ICQ)))
Оно так оживет, что 6 знак снова за 100$ можно будет продать
applist.ru - что за неведомая зверюшка?
icq? кажется, те, кто это принимал застряли в 20-м веке!
точно не 1 апреля?)
Его всякие продажники до сих пор используют.
причем очень интенсивно. пытался бороться, но когда понял что там "все", бросил это дело )
Теперь будем рутовать телефоны ради выпиливания предустановленного говно-софта😒
да нет в списке никакой "поисковой системы яндекса")) есть его суперапп "ЯНДЕКС" но в нем тоже есть карты.. и диск..и яндекс браузер.. вот зачем дублировать софт.. спасибо что нет Яндекс GO )) может яндекс наконец его закроет и сосредоточится только на одном супераппе )) чтобы более ничего не было лишнего
На что идут деньги налогоплательщиков...
"Applist.ru" - это что вообще?
И не увидел в списке программ для просмотра видео и прослушивания аудио.
Эта дичь вообще не гуглится😂
Если открыть оригинальный документ, то выдается следующее
Субсидии для отечественного ПО надо чем-то оправдывать. Ведь им должны пользоваться. :)
Надеюсь эпл просто молча уйдут с рынка РФ как и другие нормальные вендоры, вроде асуса, чтобы у нас одно говно с рекламой и Марусей осталось.
Ещё пошлин надо накрутить, по принципу как автопроизводителей вытесняют с рынка и запретить с Китая смартфоны покупать.
Ну а там и йотафон 3 или яндекс.телефон может выйдет с Эльбрусом на борту
ICQ и "Маруся" на iOS – это, конечно, трэшак лютый =) кто-то хорошо подсуетился, чтобы пропихнуть это в список
Норм. Битвой с Телеграмом и идиотскими блокировками они научили всю страну пользоваться VPN.
Пришло время учить ширнармассы делать рут и джелбрейк
Пока рано рвать на груди тельняшку, нужно почитать нормативку внимательно или комментарий тех, кто хорошо её изучил. На сайте Минцифры, например, написано: "При этом пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору". Иными словами, да, это дополнительный гемор для тех, кто хочет свое ПО, т.к. надо будет переустанавливать вручную, но не принудиловка. Возможно, появятся сервисы у дистрибьюторов, которые предполагают кастомизацию софта после продажи, т.е., по сути, установка иного ПО и т.д. P.S. Те, кто удивляется ICQ, зайдите в Википедию и посмотрите, кто её купил :-)
Надеюсь, этот хлам можно будет удалить?
В телефоне пользуюсь только картами Яндекса, остальное нахрен не нужно.
спасибо, конечно, за асю, но без дискет и IE браузера по умолчанию задачу считаю не выполненной!
з.ы. ну мс дос не вернули и то хорошо.
Г-н Джаба, пролоббировал свое.....г-но...
Не хватает Rutube и опции подписок YouTube Premium для канала RT и СоловьиногоПомета))😁😁
Исходя из списка говноСофта, если его НЕЛЬЗЯ будет удалить без рута => ios немного интереснее выглядит )
Ну, или рут м потеря всех плюшек от того же Samsung (Pay/Knox).....
Надеюсь, не забыли в законопроект вписать права таким приложениям - "Разрешить доступ к геопозиции, камере, микрофону, контактам, фотографиям?" - "Всегда".
Бизнес план на Апрель 2021:
1. Создаёшь приложу, которая удаляет разом весь этот мусор.
2. Ты миллионер.
Что такое Applist.ru и почему он?
Как же в России поливать себя говном.
Живу в Англии , могу точно сказать что многие сервисы в том числе банковские приложения в России гораздо лучше работают чем здесь. А что говорит про другие страны Европы? Там вообще таких сервисов нет . Правильно делают что поддерживают своих производителей ПО.
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