Пользователь «Хабра» подключился к сети РЖД и получил доступ к камерам и внутренним сервисам компании Статьи редакции
В РЖД отрицают утечку данных и обещают провести расследование.
Пользователь «Хабра» под псевдонимом LMonoceros рассказал, как ему удалось подключиться к сети РЖД и получить доступ к изображениям с камер наружного наблюдения и внутренним сервисам компании. Сделал он это ненамеренно — пользователь пытался проверить, как много пользователей не закрывают доступ в сеть через свой роутер.
По словам автора, с помощью утилиты nmap он запустил поиск по диапазону адресов по порту 8080 и обнаружил незащищённый роутер, через который можно попасть во внутреннюю сеть РЖД.
Пользователь утверждает, что часть сетевого оборудования компании либо не защищена паролями, либо на нём стоят простые пароли по умолчанию. Получить доступ можно к большинству камер наружного видеонаблюдения и установленным в офисах — всего, «по скромным ощущениям» автора, около 10 тысяч устройств.
Кроме того, пользователь смог получить доступ к IP-телефонам, FreePBX серверам, системам управления табло на перронах, системе управления кондиционерами и вентиляцией, а также «чему-то похожему» на мониторинг состояния систем обеспечения здания.
Пользователь считает, что камеры можно легко вывести из строя, достаточно заблокировать сетевой интерфейс. На это, по подсчётам автора статьи, у гипотетического злоумышленника уйдёт три дня. Примерный ущерб РЖД — 130 млн рублей при учёте средней стоимости одной камеры в 13 тысяч рублей.
При этом быстро заменить камеры у РЖД не получится, утверждает автор. «В резерве столько нет. Купить новые из-за обязанности объявления торгов также не получится», — заявляет он. По его словам, после такой атаки РЖД может остаться без системы видеонаблюдения на месяц.
Также автор отметил, что он не единственный, кто обнаружил эту уязвимость. Например, в настройках роутеров РЖД он нашел линки, которые встречал на других роутерах — не относящихся к оборудованию компании.
В пресс-службе РЖД опровергли утечку данных пользователей, пишет ТАСС. Компания заявила, что проводит расследование по публикации в открытом источнике данных, связанных с информационной безопасностью одного из подразделений холдинга.
В 2019 году доступ ко внутренней сети РЖД получил другой пользователь «Хабра» под псевдонимом keklick1337 — он взломал Wi-Fi в «Сапсане» и получил доступ к данным пассажиров.
Пользователь «Хабра» подключился к сети РЖД
Никогда такого не было и вот опять😂
Еще хуже этот комментарий пресс-службы РЖД:
Компания заявила, что проводит расследование по публикации в открытом источнике данных, связанных с информационной безопасностью одного из подразделений холдинга.
Похоже их напрягло не то, что у них дыра в безопасности, а то что об этом рассказали на Хабре. Учитывая последние тенденции, как бы этого пользователя Хабра не обвинили в появлении дыры.
Вот трудно мне поверить в историю про одного политика-блоггера, фбс и яд и запись телефонного разговора с фсб-ником, но читаешь потом такие статьи и понимаешь, какой АД и некомпетентность в гос.структурах...
Пропаганда о том что всё государственное - лучшее внедряется с детства. Вот мы и пребываем в иллюзиях. А по факту - дыры в безопасности, плохо обработанный гульфик, Солсбери и тд
Я не верю в истории про "лучшее", скорее в то, что такого ада быть не может, так как он легко устраним: не обсужадать хер знает с кем по телефону фсб шную жизнь, менять дефолтные пароли на роутерах и так далее
Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью
Есть известный анекдот в тему: Все думают, что миром правит великая ложа, а на самом деле - обычная лажа.
Попробуйте представьте. Вы CIO компании федеральной. Ваши люди, набранные по городам и весям, ставят камеры. Подключают их через дешевые роутеры. У них есть инструкция менять пароли, но попробуйте продумать процесс, который позволит гарантировать, что на каком-нибудь полустанке между Кемерово и Ханты-Мансийском, сотрудник, нанятый по договору ГПХ, и которого вызвали в школу к оболтусу, действительно его поменяет.
Представьте, что когда что-то случится с камерой, и неохота ехать за 200 км, какой-нибудь специалист скажет: давай на заводские сбросим.
И вот если попробовать вообразить такой масштаб, попобовать глянуть на ситуацию глазами рядового работника, то станет понятно - что задача не имеет решения. А на живой и меняющейся сети - тем более :)
Не удивительно. Нужно быть ненормальным или тупым, чтобы сейчас работать на государство или подконтрольные ему организации.
Банальность зла, или "мы просто исполняли приказы" сейчас уже не прокатит.
Да как сказать. Уверенности в будущем у работника госмашины обычно больше, чем в частном секторе. Девушка в офисе РЖД на Комсомольской работает и говорит, что ипотеку она взяла только устроившись в госсектор. Ни в чем нельзя зарекаться, но действительно: больше стабильности на рабочем месте у нее именно в РЖД со взломанными камерами.
Странно, у меня всю жизнь ровна одна установка, все казенное отстой по умолчанию, так как государственное значит ничейное. Или вы про рожденных при Путине?
У меня так же, т.к родители - предприниматели, которые с детства говорили, что всё самое лучшее рождается в условиях конкуренции, а там где монополия - там и гниение. Что мы и видим.
А в основном люди ведутся на мощ государства. ГОСТ, РОС, ГОС и прочие приставки = знак качества. Типа))
PS как-то давным давно натыкался на форум, где обсуждался вопрос как принимают в службу по стирке гульфиков. Там нейкий юзернейм ответил на пару вопросов и заодно привёл несколько примеров того слабоумного долбоебизма, который там происходит, что вразрез идёт с нашими иллюзиями о суперспецсверхмощи. Ну типа, наводку на устранение не того человека дали (перепутали), генерал секретные файлы в корзине на рабочем столе прятал (которая самоочищается), и тд и тп
Не нужно иметь родителей предпринимателей, достаточно было застать поздний совок и 90-ые, чтобы укрепиться в мысли что все казенное отстой по умолчанию, а исключения лишь подтверждают истину.
Да вот буквально пару недель назад, на НГ слушал беседы родственников (возраст от 50 до 70), о том что банк должен быть только один и государственный, мотивируют они это тем, что обычный человек столько денег честно заработать не может, а соответственно доверия ему нет.
Что самое смешное - чиновникам тоже не доверяют и не любят, благодаря пенсионным реформам, отмене льгот и т.д, но откуда-то берётся вера в абстрактное государство, которое придёт и сделает всё хорошо и по справедливости.
Это российская болезнь - "патернализм" называется. Надо нас было 40 лет после развала СССР по пустыне водить, но нет - мы быстро соскучились по "начальнику", который и лампочку в подъезде заменит и колбасы даст.
Так они верно мыслят, достаточно посмотреть как массово и часто лицензии изымают, я тоже храню деньги в гос. банках, в втб и сбере.
Абсолютный файл
Угу. Как-то, недолгое время, был моим коллегой сисадмин, который до этого 10 лет в крупном краевом медицинском учреждении работал. Так он чуть ли не хвалился тем, насколько там всем было по хуй на работу и как они за гос. зарплату своими делами занимались.
В регионах, да. В Москве и головных офисах этих компаний я слышал рыночные зарплаты у руководителей.
Заинтересованный бинокль
Так как зарплата маленькая,то они не считают ее зарплатой,а скажем так - частью зарплаты.
Остальную часть добивают шабашками. Особый склад ума нужен и думаю, меняет работа на госслужбе человека.
Абсолютный файл
Да, госструктуры — болото. Там работают люди, которым абсолютно насрать на то что они делают и думают они лишь о личном благе. Для мелких сошек это благо, обычно, измеряется некоторой стабильностью (соц. пакет и какая-никакая зарплата), для крупных персонажей благо — возможность тащить и упиваться властью. На результат обоим типажам обычно насрать. Делается ровно тот объём работы, с тем качеством, которого достаточно чтобы не выперли с должности.
Чем крупнее организация, тем она больше похожа на государство, так как государство это самая большая из возможных организаций.
Это очень хорошо, иначе у малышей не было бы и шанса против их масштаба.
Я работал на гос. службе в молодости, в двух гос. организациях, ГОРОНО и вагоноремонтное депо.
Там за полчаса в день делаешь то, что РЕАЛЬНО требуется и потом своими делами занимаешься. Если ты свое дело делаешь хорошо, от IT нет ни у кого проблем, тебе даже на месте не нужно находиться, все все понимают.
Почему вам так трудно? Там же не марсиане работают. Обычные люди, которые и ленятся, и косячат, а иногда совершают поступки, мотивы которых могут с трудом объяснить.
Меня вот всегда удивляло, что так легко верят в сказки о каких-то супер людях, у которых всегда все получается, всегда есть план, им никогда не лень и не пох.
Странно что вам трудно. Видимо живёте в розовых очках)) ну или не здесь...
Здесь и без очков. А вы верили, в возможность звонка фсб-шнику "я от Иван Иваныча звоню" или в РЖД сети открытые?
Я не верю в то, что человек годами следивший за человеком, не узнает его голос по телефону, тем более за такой большой период разговора.
Навальный в ролике просит его дать оценку тому, за кем он следил, тот описал его как умного и острожного.
Это как в «перехваченном разговоре» агенты ЦРУ восхваляют Лукашенко, называя его «крепким орешком» 😂😂😂
Все похоже на то, что хозяева земли русской, хотят провести неизбежную революцию сверху, главное нефтепроводы сохранить.
Ну как бы он мог дать оценку от балды со слов своих коллег с которыми общается. Денис, ты же сам знаешь на сколько в мире развит дилетантизм? Можно привести миллион примеров от нарисованных самолётов на Гугл мэпс и заканчивая роликами из компьютерных игр которые представляли как доказательства.
Я как сейчас помню как в день когда сбили МН-17 в донбасских и прочих урапатриотических пабликах ВКонтакте была горделивая информация со ссылкой на сепаратистов что сбит самолёт. Причем цитировали командиров сепаратистов с указанием именно места крушения Боинга. А как все узнали какой самолёт сбили - паблики потерли и начили лепить такие горбатые оправдания, что я реально испытывал японский стыд
Предположим, вы Навальный, у вас есть меньше суток, чтобы на шару разговорить кото-то, на удачу. Будете ли вы лично звонить и сокращать и без того скудные шансы, либо это все таки сделает кто-то из ваших коллег?
Запомните этот пост, Навальный человек системы, которые нужен для подстраховки, если все начнет падать, так пусть это будет контролируемое падение, важен же не Путин, а скважины.
Бравада была бы приехать на Лубянку с плакатом, зачем вы меня отравили. А тут было расследование, попытка добыть доказательства, заморочка с подменой номера и т.д. Логично было бы менее известного на телефон поставить, но если это все шоу, тогда все логично, в раскрутке шоумена нельзя использовать посторонних лиц в самом вкусном.
Этот диалог легко могли опровергнуть в ФСБ, просто продемонстрировав голос своего сотрудника, учитывая, что его итак почти полностью сдеанонили, хуже не будет. Но опровергать видимо нечего.
Абсолютный файл
Опровергнуть) Чтобы грамотно опровергнуть (реальными фактами или подтасованными — неважно), нужны специалисты, умные люди. Пиарщики, политтехнологи, хз кто там такими вещами заведует. А умные люди и государственные структуры России — слабо совместимые понятия. Именно поэтому так легко и телепают Кремль в любом скандале. Их максимум — засрать мозги необразованным мещанам.
А во что здесь трудно поверить, когда звонок шёл даже со служебного номера? Ну и если разговор это фейк, то это же элементарно доказывается, показываете того самого сотрудника, который это подтверждает и даже банально по голосу станетпонятно, если на записи не он, какая может быть хоть одна причина этого не делать?
А как вам новость, что бандиты вымогали деньги у мотострелковой дивизии?
Успешно, замечу.
Или, что данными о передвижение высокопоставленных лиц обменивались в чате ватсап (ну тут я еще хоть понимаю почему)
Подобный сюжет мог бы стать основой неплохого DLC для очередной части Watch Dogs
WD унылое говно, типичная юбисофтовская дрочильня
Буква Б в аббревиатуре РЖД обозначает Безопасность.
Про букву Ж не проконсультируете?
Жизнь в России, слово из 4х букв. Есть такая буква! Откройте букву Ж!
РЖД это трэш компания. Как можно быть убыточной компанией, являясь при этом единственной на рынке. Ещё постоянно получая дотаций из бюджета. Так что даже нет сомнений, что их система дырявая
еще ЕЭС России, Газпром, Роснефть, Автоваз убыточны. И у руля гос-ва походу тоже самые неудачные топ-менеджеры в мире, которые вели к успеху успешному, как заявляли, а привели к упадку.
Ну это само собой, но там хоть есть конкуренция в мире, и можно пускать пыль в глаза, но ржд вообще без конкурентов работает, то же самое, что быть единственным продавцом мяса по все стране и говорить, что всегда в убытке
АвтоВАЗ разве государственный?
Работал я в структурах, которые относятся к ЕЭС России - абсолютная неэффективность и незаинтересованность
К слову, прибыль естественной монополии - это налог на экономику. Она не особо полезна всем.
В естественных монополиях особенной проблемой является контроль издержек и размер инвестиций.
Убыточная монополия это тоже налог на экономику, просто через бюджет)))
В любом случае, монополия должна получать необходимое количество денег, не больше.
Но искусство состоит в понимании размера этой необходимости
"Все работы хороши" про РЖД к ознакомлению.
Первая часть видео этому и посвящена.
А кто сказал что у нее цель получать прибыль?) Кто тогда дотации даст?
Вы правда не понимаете как? )))) Для справки посмотрите про жизнь бывшего главы РЖД Якунина.
Понимаю, только в случай с ними, их вообще не даже и близко на повестке дня, Газпром всегда обсуждается, а ржд тихо просто каждый год перед фактом ставит мы в убытке, скидывайте на карту, всем спасибо и всё, хочется фантазии))
Это где она единственная, в грузоперевозках или в пассажирских перевозках?
Грустнее всего что все знают, что всё это закончится абсолютно ничем. В скучном случае автора назовут дурачком и "ничего там важного нет", в смешном — назовут ЛГБТ-инструктором НАТО и шпионом Обамы, в худшем — посадят. А сеть останется абсолютно такой же, разве что с небольшой вероятностью где-нибудь пароли поменяют.
Интересно, в РДЖ думают что постоянно "опровергать" свои дыры это проще, чем наконец нанять нормальных спецов, ну хотя бы заказать вменяемый аудит, ахуеть и всё-равно нанять нормальных спецов... хотя что я несу конечно же нет.
вот работаешь ты такой сетевым админом, совершенствуешься в своем деле, семинары, вебинары, курсы бесконечные, циска-фигиска, ufw, iptables и думаешь... надо больше учиться, надо быть лучше, я не так хорош как чуваки которые сидят в больших компаниях на крупных проектах и рулят большими инфраструктурами и бюджетами. А потом вылазит что-то вот такое... В стиле админ у РЖД эникейщик, а сайт администрации города сделал сын главного бухалтера на джумле, распилив чемодан денег... И думаешь. б... а чего я до сих пор такой бедный?
На самом деле там вроде как ЗП у них никакая, вот и результат работы "специалистов".
В пресс-службе РЖД опровергли утечку данных пользователей
или говоря их языком #чеблягдеблядокажибля
А что плохого в Джумле? Многие сайты в мире, в том числе и серьезные проекты крутятся на Джумле/Вордпрессе.
А что такое по твоему "портал"? Новости раскиданные по категориям и прикрученный модуль комментариев? Это умеет любая элементарная CMS.
И что? Работает? Работает. Свою функцию выполняет? Выполняет. Но конечно есть подход в духе "берем Симфони, заказываем дизайн в студии и тратим 100500 человеко-часов работы программистов чтобы сделать по сути функционал блога с комментами", зато все при деле, бабло распилено.
да в принципе ничего, просто я лично считаю, что вещи с открытым исходным кодом и лицензией GNU GPL не очень подходят для работы публичных государственных сервисов и возможно с персональными данными граждан.
Код большинства фреймворков типа Симфони или Лары тоже открыт, и чё? Каждый раз свой велосипед изобретать? Бред.
велосипед не свой, а принадлежащий тем, кто по договору готов нести ответственность за его дырявость и возможные потери с ней связанные.
у них в "телекоме" - электромонтёры, о чем дальше говорить-то?
у сисадмина дочерней конторы з/п так себе, надо объёмы работ смотреть. может в одну каску от владивостока до калининграда эфиры мониторит и ролики сам нарезает)))
Вот это дааа... ещё 7 лет назад можно было на изи найти так камеры. Тоже так делал. Там хоть домашнюю, хоть фирмы включай. Я тогда на всякий ток заправки зачекал, а то бы ещё пиджаки поймали..😜
"Хотели бы закрыть дыры в безопасности - закрыли бы. Хе-хе-хе. Вы думаете, мы не знаем, что ЦРУ отслеживает это все? Хе-хе-хе"
Пользователь считает, что камеры можно легко вывести из строя, достаточно заблокировать сетевой интерфейс. На это, по подсчётам автора статьи, у гипотетического злоумышленника уйдёт три дня. Примерный ущерб РЖД — 130 млн рублей при учёте средней стоимости одной камеры в 13 тысяч рублей.
Как же иногда бесит как некоторые считают, ущерб, потери и т.д. И таких счетоводов даже слушать не хочеться, очевидно они натягивают сову на глобус ради циферок побольше. И кто гарантирует что они и остальное также не натянули.
Всем минусующим, первый наводящий вопрос, вы сами статью читали ? Второй, вы мега профессионалы по ip камерам и знаете как их окирпичить на 100% и чтобы не восстановить ? А теперь вопрос зачем покупать новые ?
Вот теже ахис сбрасываться кнопочкой, и даже если все равно потеряеkся IP можно через arp -a к ней подключиться. Вот уже замена камеры не нужна. Я уж не говорю что можно и программатором поработать.
Выдыхай, человек со странным никнеймом. Я читал статью. Вы считаете что все ок и проблем нет? Минус пока еще не ставил.
ПИД, по-другому логотип РЖД не читается.
Логотип у них прикольный. Хорошо обыграная лигатура. А так можно любую фигню за уши притянуть до нужного смысла, как это сделал сосед со скриншотом про иврит
Сделал он это ненамеренно — пользователь пытался проверить, как много пользователей не закрывают доступ в сеть через свой роутер.
Вот тут улыбнуло....не перевелись еще в стране иванов английские Робин Гуды
а был бы порт не 8080, а какой-нибудь 49637, то система была бы непробиваемой..
РЖД теряет хватку 🤭
По результатам статьи про Сапсан, чинуша - айтишник рыжедэ повышен в должности. После этой статьи он станет гендиректором. Это многоходовочка. Расходимся.
Ничего не изменится, сколько бы РЖД не проверяли, по факту все теперь знают, что любой кулхацкер-10классник сможет столкнуть поезда, свести с рельс и прочее прочее. Это уже чувствуется по их ответу. И всё-таки объясните, как главой IT в ржд и многих других конторах стал розовощёкий пухляк не имеющий профильного образования?
Ой, насчитал им там миллиарды на аудиторов и пентестеров. Все эти уязвимости элементарно закрываются посадкой хабрахакера.
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