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Евгения Евсеева

Пользователь «Хабра» подключился к сети РЖД и получил доступ к камерам и внутренним сервисам компании Статьи редакции

В РЖД отрицают утечку данных и обещают провести расследование.

113 113 комментариев
5709 просмотров

Пользователь «Хабра» под псевдонимом LMonoceros рассказал, как ему удалось подключиться к сети РЖД и получить доступ к изображениям с камер наружного наблюдения и внутренним сервисам компании. Сделал он это ненамеренно — пользователь пытался проверить, как много пользователей не закрывают доступ в сеть через свой роутер.

По словам автора, с помощью утилиты nmap он запустил поиск по диапазону адресов по порту 8080 и обнаружил незащищённый роутер, через который можно попасть во внутреннюю сеть РЖД.

Пользователь утверждает, что часть сетевого оборудования компании либо не защищена паролями, либо на нём стоят простые пароли по умолчанию. Получить доступ можно к большинству камер наружного видеонаблюдения и установленным в офисах — всего, «по скромным ощущениям» автора, около 10 тысяч устройств.

Камеры РЖД

Кроме того, пользователь смог получить доступ к IP-телефонам, FreePBX серверам, системам управления табло на перронах, системе управления кондиционерами и вентиляцией, а также «чему-то похожему» на мониторинг состояния систем обеспечения здания.

Пользователь считает, что камеры можно легко вывести из строя, достаточно заблокировать сетевой интерфейс. На это, по подсчётам автора статьи, у гипотетического злоумышленника уйдёт три дня. Примерный ущерб РЖД — 130 млн рублей при учёте средней стоимости одной камеры в 13 тысяч рублей.

При этом быстро заменить камеры у РЖД не получится, утверждает автор. «В резерве столько нет. Купить новые из-за обязанности объявления торгов также не получится», — заявляет он. По его словам, после такой атаки РЖД может остаться без системы видеонаблюдения на месяц.

Также автор отметил, что он не единственный, кто обнаружил эту уязвимость. Например, в настройках роутеров РЖД он нашел линки, которые встречал на других роутерах — не относящихся к оборудованию компании.

В пресс-службе РЖД опровергли утечку данных пользователей, пишет ТАСС. Компания заявила, что проводит расследование по публикации в открытом источнике данных, связанных с информационной безопасностью одного из подразделений холдинга.

В 2019 году доступ ко внутренней сети РЖД получил другой пользователь «Хабра» под псевдонимом keklick1337 — он взломал Wi-Fi в «Сапсане» и получил доступ к данным пассажиров.

#новость #ржд #взлом

113 113 комментариев
1
61
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113 комментариев
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Кирилл Крайнов

45

Пользователь «Хабра» подключился к сети РЖД

Никогда такого не было и вот опять😂

Ответить

Андрей Путра

Кирилл
2

Еще хуже этот комментарий пресс-службы РЖД:
Компания заявила, что проводит расследование по публикации в открытом источнике данных, связанных с информационной безопасностью одного из подразделений холдинга.

Похоже их напрягло не то, что у них дыра в безопасности, а то что об этом рассказали на Хабре. Учитывая последние тенденции, как бы этого пользователя Хабра не обвинили в появлении дыры.

Ответить

Alexey Ivanov

32

Вот трудно мне поверить в историю про одного политика-блоггера, фбс и яд и запись телефонного разговора с фсб-ником, но читаешь потом такие статьи и понимаешь, какой АД и некомпетентность в гос.структурах...

Ответить

Иван Конышев

Alexey
8

Пропаганда о том что всё государственное - лучшее внедряется с детства. Вот мы и пребываем в иллюзиях. А по факту - дыры в безопасности, плохо обработанный гульфик, Солсбери и тд

Ответить

Alexey Ivanov

Иван
2

Я не верю в истории про "лучшее", скорее в то, что такого ада быть не может, так как он легко устраним: не обсужадать хер знает с кем по телефону фсб шную жизнь, менять дефолтные пароли на роутерах и так далее

Ответить

Месье Никита

Alexey
16

Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью

Ответить

Stan 1

Alexey
2

Есть известный анекдот в тему: Все думают, что миром правит великая ложа, а на самом деле - обычная лажа.

Попробуйте представьте. Вы CIO компании федеральной. Ваши люди, набранные по городам и весям, ставят камеры. Подключают их через дешевые роутеры.  У них есть инструкция менять пароли, но попробуйте продумать процесс, который позволит гарантировать, что на каком-нибудь полустанке между Кемерово и Ханты-Мансийском, сотрудник, нанятый по договору ГПХ, и которого вызвали в школу к оболтусу, действительно его поменяет.

Представьте, что когда что-то случится с камерой, и неохота ехать за 200 км, какой-нибудь специалист скажет: давай на заводские сбросим.

И вот если попробовать вообразить такой масштаб, попобовать глянуть на ситуацию глазами рядового работника, то станет понятно - что задача не имеет решения. А на живой и меняющейся сети - тем более :)

Ответить

Виталий Воробьев

Alexey
0

Не удивительно. Нужно быть ненормальным или тупым, чтобы сейчас работать на государство или подконтрольные ему организации.
Банальность зла, или "мы просто исполняли приказы" сейчас уже не прокатит.

Ответить

Sergey Vlasov

Виталий
0

Да как сказать. Уверенности в будущем у работника госмашины обычно больше, чем в частном секторе. Девушка в офисе РЖД на Комсомольской работает и говорит, что ипотеку она взяла только устроившись в госсектор. Ни в чем нельзя зарекаться, но действительно: больше стабильности на рабочем месте у нее именно в РЖД со взломанными камерами.

Ответить

Mike Glukhov

Alexey
1

"Нельзя недооценивать предсказуемость тупизны"

Ответить

Денис Демидов

Иван
3

Странно, у меня всю жизнь ровна одна установка, все казенное отстой по умолчанию, так как государственное значит ничейное. Или вы про рожденных при Путине?

Ответить

Иван Конышев

Денис
0

У меня так же, т.к родители - предприниматели, которые с детства говорили, что всё самое лучшее рождается в условиях конкуренции, а там где монополия - там и гниение. Что мы и видим.
А в основном люди ведутся на мощ государства. ГОСТ, РОС, ГОС и прочие приставки = знак качества. Типа))

PS как-то давным давно натыкался на форум, где обсуждался вопрос как принимают в службу по стирке гульфиков. Там нейкий юзернейм ответил на пару вопросов и заодно привёл несколько примеров того слабоумного долбоебизма, который там происходит, что вразрез идёт с нашими иллюзиями о суперспецсверхмощи. Ну типа, наводку на устранение не того человека дали (перепутали), генерал секретные файлы в корзине на рабочем столе прятал (которая самоочищается), и тд и тп

Ответить

Денис Демидов

Иван
0

Не нужно иметь родителей предпринимателей, достаточно было застать поздний совок и 90-ые, чтобы укрепиться в мысли что все казенное отстой по умолчанию, а исключения лишь подтверждают истину.

Ответить

Pavel Zakharov

Денис
0

Да вот буквально пару недель назад, на НГ слушал беседы родственников (возраст от 50 до 70), о том что банк должен быть только один и государственный, мотивируют они это тем, что обычный человек столько денег честно заработать не может, а соответственно доверия ему нет.

Что самое смешное - чиновникам тоже не доверяют и не любят, благодаря пенсионным реформам, отмене льгот и т.д, но  откуда-то берётся вера в абстрактное государство, которое придёт и сделает всё хорошо и по справедливости. 

Ответить

Юрий Власов

Pavel
0

Это российская болезнь - "патернализм" называется. Надо нас было 40 лет после развала СССР по пустыне водить, но нет - мы быстро соскучились по "начальнику", который и лампочку в подъезде заменит и колбасы даст.

Ответить

Денис Демидов

Pavel
0

Так они верно мыслят, достаточно посмотреть как массово и часто лицензии изымают, я тоже храню деньги в гос. банках, в втб и сбере.

Ответить

Абсолютный файл

Alexey
3

Угу. Как-то, недолгое время, был моим коллегой сисадмин, который до этого 10 лет в крупном краевом медицинском учреждении работал. Так он чуть ли не хвалился тем, насколько там всем было по хуй на работу и как они за гос. зарплату своими делами занимались.

Ответить

Alexey Ivanov

Абсолютный
1

В регионах, да. В Москве и головных офисах этих компаний я слышал рыночные зарплаты у руководителей.

Ответить

Заинтересованный бинокль

Абсолютный
0

Так как зарплата маленькая,то они не считают ее зарплатой,а скажем так - частью зарплаты.
Остальную часть добивают шабашками. Особый склад ума нужен и думаю, меняет работа на госслужбе человека.

Ответить

Абсолютный файл

Заинтер…
2

Да, госструктуры — болото. Там работают люди, которым абсолютно насрать на то что они делают и думают они лишь о личном благе. Для мелких сошек это благо, обычно, измеряется некоторой стабильностью (соц. пакет и какая-никакая зарплата), для крупных персонажей благо — возможность тащить и упиваться властью. На результат обоим типажам обычно насрать. Делается ровно тот объём работы, с тем качеством, которого достаточно чтобы не выперли с должности.

Ответить

Денис Демидов

Абсолют…
0

Чем крупнее организация, тем она больше похожа на государство, так как государство это самая большая из возможных организаций. 
Это очень хорошо, иначе у малышей не было бы и шанса против их масштаба.

Ответить

Денис Демидов

Заинтер…
1

Я работал на гос. службе в молодости, в двух гос. организациях, ГОРОНО и вагоноремонтное депо.
Там за полчаса в день делаешь то, что РЕАЛЬНО требуется и потом своими делами занимаешься. Если ты свое дело делаешь хорошо, от IT нет ни у кого проблем, тебе даже на месте не нужно находиться, все все понимают.

Ответить

Заинтересованный

Денис
1
Ответить

Maxim Petrukhin

Alexey
3

Почему вам так трудно? Там же не марсиане работают. Обычные люди, которые и ленятся, и косячат, а иногда совершают поступки, мотивы которых могут с трудом объяснить.
Меня вот всегда удивляло, что так легко верят в сказки о каких-то супер людях, у которых всегда все получается, всегда есть план, им никогда не лень и не пох. 

Ответить

Jack Morositel

Alexey
2

Странно что вам трудно. Видимо живёте в розовых очках)) ну или не здесь...

Ответить

Alexey Ivanov

Jack
1

Здесь и без очков. А вы верили, в возможность звонка фсб-шнику "я от Иван Иваныча звоню" или в РЖД сети открытые?

Ответить

Денис Демидов

Alexey
2

Я не верю в то, что человек годами следивший за человеком, не узнает его голос по телефону, тем более за такой большой период разговора. 

Ответить

Alexander

Денис
2

Ну справедливости ради этот "следивший" не следил за Навальным, а был в группе зачистки. И у Навального голос очень казённый - я вот его голос не отличу от голоса чинуш

Ответить

Денис Демидов

Alexand…
0

Навальный в ролике просит его дать оценку тому, за кем он следил, тот описал его как умного и острожного.

Ответить

Andrey Gordeev

Денис
2

Это как в «перехваченном разговоре» агенты ЦРУ восхваляют Лукашенко, называя его «крепким орешком» 😂😂😂

Ответить

Денис Демидов

Andrey
0

Все похоже на то, что хозяева земли русской, хотят провести неизбежную революцию сверху, главное нефтепроводы сохранить.

Ответить

Alexander

Денис
2

Ну как бы он мог дать оценку от балды со слов своих коллег с которыми общается. Денис, ты же сам знаешь на сколько в мире развит дилетантизм? Можно привести миллион примеров от нарисованных самолётов на Гугл мэпс и заканчивая роликами из компьютерных игр которые представляли как доказательства. 

Я как сейчас помню как в день когда сбили МН-17 в донбасских и прочих урапатриотических пабликах ВКонтакте была горделивая информация со ссылкой на сепаратистов что сбит самолёт. Причем цитировали командиров сепаратистов с указанием именно места крушения Боинга. А как все узнали какой самолёт сбили - паблики потерли и начили лепить такие горбатые оправдания, что я реально испытывал японский стыд

Ответить

Денис Демидов

Alexand…
–1

Предположим, вы Навальный, у вас есть меньше суток, чтобы на шару разговорить кото-то, на удачу. Будете ли вы лично звонить и сокращать и без того скудные шансы, либо это все таки сделает кто-то из ваших коллег?
Запомните этот пост, Навальный человек системы, которые нужен для подстраховки, если все начнет падать, так пусть это будет контролируемое падение, важен же не Путин, а скважины.

Ответить

Alexander

Денис
0

Да у Навального это была бравада - позвонить на шару. Как пранк. Но тут выгорело случайно. не забывай что он всех обзванивал, кто-то его признал, кого-то он сам спросил зачем они травили

Ответить

Денис Демидов

Alexand…
0

Бравада была бы приехать на Лубянку с плакатом, зачем вы меня отравили. А тут было расследование, попытка добыть доказательства, заморочка с подменой номера и т.д. Логично было бы менее известного на телефон поставить, но если это все шоу, тогда все логично, в раскрутке шоумена нельзя использовать посторонних лиц в самом вкусном.

Ответить

Anton Solovyov

Денис
2

Этот диалог легко могли опровергнуть в ФСБ, просто продемонстрировав голос своего сотрудника, учитывая, что его итак почти полностью сдеанонили, хуже не будет. Но опровергать видимо нечего.

Ответить

Абсолютный файл

Anton
0

Опровергнуть) Чтобы грамотно опровергнуть (реальными фактами или подтасованными — неважно), нужны специалисты, умные люди. Пиарщики, политтехнологи, хз кто там такими вещами заведует. А умные люди и государственные структуры России — слабо совместимые понятия. Именно поэтому так легко и телепают Кремль в любом скандале. Их максимум — засрать мозги необразованным мещанам.

Ответить

Заинтересованный

Денис
1

В вашем бузотерстве мы не сомневаемся))) 

Ответить

Sergey

Alexey
0

А во что здесь трудно поверить, когда звонок шёл даже со служебного номера? Ну и если разговор это фейк, то это же элементарно доказывается, показываете того самого сотрудника, который это подтверждает и даже банально по голосу станетпонятно, если на записи не он, какая может быть хоть одна причина этого не делать?

Ответить

Игорь Протасов

Alexey
1

А как вам новость, что бандиты вымогали деньги у мотострелковой дивизии? 
Успешно, замечу. 
Или, что данными о передвижение высокопоставленных лиц обменивались в чате ватсап (ну тут я еще хоть понимаю почему) 

Ответить

Sergey Burmistrov

Alexey
0

Почему же тогда трудно поверить?

Ответить

Slava Kuznetsov

20

Подобный сюжет мог бы стать основой неплохого DLC для очередной части Watch Dogs

Ответить

Anton Reut

Slava
1

WD унылое говно, типичная юбисофтовская дрочильня

Ответить

Slava Kuznetsov

Anton
2

А кто говорит, что Watch Dogs - хорошая игра?

Ответить

Mike Kosulin

18

Буква Б в аббревиатуре РЖД обозначает Безопасность.

Ответить

Церковный череп

Mike
1

Ёбко!

Ответить

Тимур Абрамов

Mike
1

Про букву Ж не проконсультируете?

Ответить

Yusif Nasirli

Тимур
0

Жизнь в России, слово из 4х букв. Есть такая буква! Откройте букву Ж!

Ответить

Anton Timofeev

16

Очевидно, что это акт легализации данных американских спецслужб

Ответить

Эдуард Чистяков

11

РЖД это трэш компания. Как можно быть убыточной компанией, являясь при этом единственной на рынке. Ещё постоянно получая дотаций из бюджета. Так что даже нет сомнений, что их система дырявая

Ответить

Yan Varskii

Эдуард
7

еще ЕЭС России, Газпром, Роснефть, Автоваз убыточны. И у руля гос-ва походу тоже самые неудачные топ-менеджеры в мире, которые вели к успеху успешному, как заявляли, а привели к упадку. 

Ответить

Эдуард Чистяков

Yan
1

Ну это само собой, но там хоть есть конкуренция в мире, и можно пускать пыль в глаза, но ржд вообще без конкурентов работает, то же самое, что быть единственным продавцом мяса по все стране и говорить, что всегда в убытке

Ответить

Alexey Ivanov

Yan
1

Топ-менеджеры там удачные, в плане собственных доходов.

Ответить

Максим Троицкий

Yan
0

АвтоВАЗ разве государственный?

Ответить

Yan Varskii

Максим
0

нет. Я имею ввиду в целом - рашн корпорация 

Ответить

Alexander Mitryashkin

Yan
0

Работал я в структурах, которые относятся к ЕЭС России - абсолютная неэффективность и незаинтересованность

Ответить

Denis Kiselev

Эдуард
3

К слову, прибыль естественной монополии - это налог на экономику. Она не особо полезна всем.

В естественных монополиях особенной проблемой является контроль издержек и размер инвестиций.

Ответить

Эдуард Чистяков

Denis
0

Согласен, но когда есть цель сделать лучше

Ответить

Денис Демидов

Denis
0

Убыточная монополия это тоже налог на экономику, просто через бюджет)))

Ответить

Denis Kiselev

Денис
0

В любом случае, монополия должна получать необходимое количество денег, не больше.

Но искусство состоит в понимании размера этой необходимости

Ответить

Timur

Эдуард
2

Справедливости ради, они убыточны в том числе потому, что не могут бросить неприбыльные направления совсем. Типа социальная функция. 

Ответить

Ruslan Ruslanov

Эдуард
2

"Все работы хороши" про РЖД к ознакомлению.
Первая часть видео этому и посвящена.

Ответить

Sergey Vasiliev

Эдуард
1

А кто сказал что у нее цель получать прибыль?) Кто тогда дотации даст?

Ответить

Alexey Ivanov

Эдуард
0

Вы правда не понимаете как? )))) Для справки посмотрите про жизнь бывшего главы РЖД Якунина.

Ответить

Эдуард Чистяков

Alexey
0

Понимаю, только в случай с ними, их вообще не даже и близко на повестке дня, Газпром всегда обсуждается, а ржд тихо просто каждый год перед фактом ставит мы в убытке, скидывайте на карту, всем спасибо и всё, хочется фантазии))

Ответить

Alexey Ivanov

Эдуард
0

Значит, грамотные, тихо пилят.

Ответить

Dmitry Lisenkov

Эдуард
0

она при Якунине была убыточной, сейчас очень даже в плюсе

Ответить

Денис Демидов

Эдуард
0

Это где она единственная, в грузоперевозках или в пассажирских перевозках?

Ответить

Тарас Мукин

6

Грустнее всего что все знают, что всё это закончится абсолютно ничем. В скучном случае автора назовут дурачком и "ничего там важного нет", в смешном — назовут ЛГБТ-инструктором НАТО и шпионом Обамы, в худшем — посадят. А сеть останется абсолютно такой же, разве что с небольшой вероятностью где-нибудь пароли поменяют.

Ответить

Ivan

Тарас
0

да сейчас скрипт-киддисов набежит и всё поломают, а посадят автора.

Ответить

ЯжПрограммист

4

Интересно, в РДЖ думают что постоянно "опровергать" свои дыры это проще, чем наконец нанять нормальных спецов, ну хотя бы заказать вменяемый аудит, ахуеть и всё-равно нанять нормальных спецов... хотя что я несу конечно же нет.

Ответить

Дальний единорожек88

3

В пресс-службе РЖД опровергли утечку данных пользователей

Каких ещё пользователей, когда речь о видеонаблюдении и внутренних сервисах.
Они там в глаза долбятся или просто штатная заготовка на все случаи жизни?

Ответить

Ivan

Дальний
0

ну, типа, данные карт и паспортов не тронуты, а то, что кто угодно может на тебя через камеру посмотреть - не велика беда!

Ответить

Vyacheslav Teplyakov

2

вот работаешь ты такой сетевым админом, совершенствуешься в своем деле, семинары, вебинары, курсы бесконечные, циска-фигиска, ufw, iptables и думаешь... надо больше учиться, надо быть лучше, я не так хорош как чуваки которые сидят в больших компаниях на крупных проектах и рулят большими инфраструктурами и бюджетами. А потом вылазит что-то вот такое... В стиле админ у РЖД эникейщик, а сайт администрации города сделал сын главного бухалтера на джумле, распилив чемодан денег... И думаешь. б... а чего я до сих пор такой бедный?

На самом деле там вроде как ЗП у них никакая, вот и результат работы "специалистов".
В пресс-службе РЖД опровергли утечку данных пользователей
или говоря их языком #чеблягдеблядокажибля

Ответить

Anton Reut

Vyacheslav
0

А что плохого в Джумле? Многие сайты в мире, в том числе и серьезные проекты крутятся на Джумле/Вордпрессе.

Ответить

Ivan

Anton
0

в бюджете "разработка портала", а на деле - шаблон на движок натянул.
одно может стоить миллион, другое - не может.

Ответить

Anton Reut

Ivan
0

А что такое по твоему "портал"? Новости раскиданные по категориям и прикрученный модуль комментариев? Это умеет любая элементарная CMS.

Ответить

Ivan

Anton
0

ну так её не разработали, а взяли бесплатную "искаропки"

Ответить

Anton Reut

Ivan
1

И что? Работает? Работает. Свою функцию выполняет? Выполняет. Но конечно есть подход в духе "берем Симфони, заказываем дизайн в студии и тратим 100500 человеко-часов работы программистов чтобы сделать по сути функционал блога с комментами", зато все при деле, бабло распилено.

Ответить

Ivan

Anton
0

ну оно и так распилено, когда сын маминой подруги на джумле наговнокодил, а по бумагам - сам лебедев год разрабатывал портал

Ответить

Vyacheslav Teplyakov

Anton
0

да в принципе ничего, просто я лично считаю, что вещи с открытым исходным кодом и лицензией GNU GPL не очень подходят для работы публичных государственных сервисов и возможно с персональными данными граждан.

Ответить

Anton Reut

Vyaches…
0

Код большинства фреймворков типа Симфони или Лары тоже открыт, и чё? Каждый раз свой велосипед изобретать? Бред.

Ответить

Vyacheslav

Anton
0

велосипед не свой, а принадлежащий тем, кто по договору готов нести ответственность за его дырявость и возможные потери с ней связанные.

Ответить

Masha Kovalyova

Vyaches…
0

Почему?

Ответить

Ivan

Vyacheslav
0

у них в "телекоме" - электромонтёры, о чем дальше говорить-то?
у сисадмина дочерней конторы з/п так себе, надо объёмы работ смотреть. может в одну каску от владивостока до калининграда эфиры мониторит и ролики сам нарезает)))

Ответить

Алексей К

2

Даже и не думайте это делать

Ответить

Михаил Цуцков

2

Вот это дааа... ещё 7 лет назад можно было на изи найти так камеры. Тоже так делал. Там хоть домашнюю, хоть фирмы включай. Я тогда на всякий ток заправки зачекал, а то бы ещё пиджаки поймали..😜

Ответить

Victor Meykson

2

Твой поезд теперь принадлежит мне)

Ответить

Alexey Ivanov

2

"Хотели бы закрыть дыры в безопасности - закрыли бы. Хе-хе-хе. Вы думаете, мы не знаем, что ЦРУ отслеживает это все? Хе-хе-хе"

Ответить

3216q114

–8

Пользователь считает, что камеры можно легко вывести из строя, достаточно заблокировать сетевой интерфейс. На это, по подсчётам автора статьи, у гипотетического злоумышленника уйдёт три дня. Примерный ущерб РЖД — 130 млн рублей при учёте средней стоимости одной камеры в 13 тысяч рублей.

Как же иногда бесит как некоторые считают, ущерб, потери и т.д. И таких счетоводов даже слушать не хочеться, очевидно они натягивают сову на глобус ради циферок побольше. И кто гарантирует что они и остальное также не натянули.

Ответить

Art Kha

3216q114
6

вот уж точно. откат явно не учёл!

Ответить

3216q114

Art
0

в каждой шутке доля правды.

Ответить

Ivan

Art
0

он там вообще ничего не учёл. 13 тысяч за камеру - это на дачи с бани на сарай смотреть. у этих-то все 313 тысяч с установкой, настройкой и обслуживанием.

Ответить

Vit Mih

Ivan
0

И это по результатам тендера. Где победил тот, у кого самая низкая цена.

Ответить

Ivan

Vit
0

да камеры можно в ноль продать, а потом допников на обслуживание на миллионы повыписывать.

Ответить

Vit Mih

Ivan
0

Ну ноль или дешевле себестоимости подрядчики не имеют права вроде как продать. Что то там с налоговой будут бодаться тогда. Но это не точно )))

Ответить

3216q114

3216q114
0

Всем минусующим, первый наводящий вопрос, вы сами статью читали ? Второй, вы мега профессионалы по ip  камерам и знаете как их окирпичить на  100% и чтобы не восстановить ? А теперь вопрос зачем покупать новые ?
Вот теже ахис сбрасываться кнопочкой,  и даже если все равно потеряеkся IP можно через  arp -a к ней подключиться. Вот уже замена камеры не нужна. Я уж не говорю что можно и программатором поработать.

Ответить

Илья Сазонов

3216q114
0

Выдыхай, человек со странным никнеймом. Я читал статью. Вы считаете что все ок и проблем нет? Минус пока еще не ставил. 

Ответить

3216q114

Илья
0

Я что-то опровергал или пытался ?  НЕТ. Я только методом подсчета возмущался. 

Ответить

Mikhail Shamov

–1

ПИД, по-другому логотип РЖД не читается.

Ответить

Mike Kosulin

Mikhail
3
Ответить

Taras Halturin

Mikhail
2

Логотип у них прикольный. Хорошо обыграная лигатура. А так можно любую фигню за уши притянуть до нужного смысла, как это сделал сосед со скриншотом про иврит

Ответить

Sasha Step

1

Сделал он это ненамеренно — пользователь пытался проверить, как много пользователей не закрывают доступ в сеть через свой роутер.
Вот тут улыбнуло....не перевелись еще в стране иванов английские Робин Гуды

Ответить

hakhagmon

1

ну и зачем рассказал, теперь присядет 

Ответить

Батин Воротила

1

а был бы порт не 8080, а какой-нибудь 49637, то система была бы непробиваемой..

Ответить

Церковный череп

0

РЖД теряет хватку 🤭

Суд дал хакерам от 10 до 13 лет по делу о взломе…
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mik m

0

Хабрнул ржд😂

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Юрий Другач

0

«Сделал он это ненамеренно» - у нас правоохранителей это обычно не волнует. 

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Vit Mih

0

По результатам статьи про Сапсан, чинуша - айтишник рыжедэ повышен в должности. После этой статьи он станет гендиректором. Это многоходовочка. Расходимся.

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Minimal Culture

0

Без Семина совсем на дно упали..

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Copy Paste

0

Ничего не изменится, сколько бы РЖД не проверяли, по факту все теперь знают, что любой кулхацкер-10классник сможет столкнуть поезда, свести с рельс и прочее прочее. Это уже чувствуется по их ответу. И всё-таки объясните, как главой IT в ржд и многих других конторах стал розовощёкий пухляк не имеющий профильного образования?

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Егор Овчаров

–3

Ой, насчитал им там миллиарды на аудиторов и пентестеров. Все эти уязвимости элементарно закрываются посадкой хабрахакера. 

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Егор Овчаров

Егор
0

черт, надо было еще жирнее писать

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