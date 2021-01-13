В РЖД отрицают утечку данных и обещают провести расследование.

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Пользователь «Хабра» под псевдонимом LMonoceros рассказал, как ему удалось подключиться к сети РЖД и получить доступ к изображениям с камер наружного наблюдения и внутренним сервисам компании. Сделал он это ненамеренно — пользователь пытался проверить, как много пользователей не закрывают доступ в сеть через свой роутер.

По словам автора, с помощью утилиты nmap он запустил поиск по диапазону адресов по порту 8080 и обнаружил незащищённый роутер, через который можно попасть во внутреннюю сеть РЖД.

Пользователь утверждает, что часть сетевого оборудования компании либо не защищена паролями, либо на нём стоят простые пароли по умолчанию. Получить доступ можно к большинству камер наружного видеонаблюдения и установленным в офисах — всего, «по скромным ощущениям» автора, около 10 тысяч устройств.

Камеры РЖД

Кроме того, пользователь смог получить доступ к IP-телефонам, FreePBX серверам, системам управления табло на перронах, системе управления кондиционерами и вентиляцией, а также «чему-то похожему» на мониторинг состояния систем обеспечения здания.

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Пользователь считает, что камеры можно легко вывести из строя, достаточно заблокировать сетевой интерфейс. На это, по подсчётам автора статьи, у гипотетического злоумышленника уйдёт три дня. Примерный ущерб РЖД — 130 млн рублей при учёте средней стоимости одной камеры в 13 тысяч рублей.

При этом быстро заменить камеры у РЖД не получится, утверждает автор. «В резерве столько нет. Купить новые из-за обязанности объявления торгов также не получится», — заявляет он. По его словам, после такой атаки РЖД может остаться без системы видеонаблюдения на месяц.

Также автор отметил, что он не единственный, кто обнаружил эту уязвимость. Например, в настройках роутеров РЖД он нашел линки, которые встречал на других роутерах — не относящихся к оборудованию компании.

В пресс-службе РЖД опровергли утечку данных пользователей, пишет ТАСС. Компания заявила, что проводит расследование по публикации в открытом источнике данных, связанных с информационной безопасностью одного из подразделений холдинга.