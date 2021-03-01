Как устроен и на чём зарабатывает российский сервис для «оживления» фото Avatarify, который попал в топ App Store Статьи редакции
С его помощью можно наложить мимику и жесты головы на обычный снимок, а также «управлять» лицом в реальном времени. По данным App Magic, за месяц выручка разработчиков могла составить более $400 тысяч.
В середине февраля 2021 года приложение Avatarify от российских разработчиков заняло первое место в разделе «Бесплатные приложения» на iOS в Англии, Китае и других странах, а в конце февраля — в России.
Чтобы анимировать фото, пользователю достаточно загрузить фотографию и либо выбрать готовую эмоцию, либо самому записать видео — приложение автоматически распознает мимику и движения головы через камеру.
Сервис запустили в июле 2020 года. Он уже занимал первое место в российском App Store, сейчас его популярность вернулась. Это может быть связано с появлением завирусившейся нейросети Deep Nostalgia от генеалогической платформы MyHeritage.
Deep Nostalgia работает только через веб-сервис и не подходит для «оживления» животных. Её основное предназначение — «оживление» старых фотографий родственников, но вместо этого в соцсетях начали «оживлять» мемы, пишет TJournal.
Avatarify не только анимирует голову человека или морду животного, но и предлагает использовать готовые видео с эмоциями известных личностей, а также функцию записи своего видеоролика.
Сервис Avatarify создали российские разработчики Карим Искаков и Али Алиев. Они же авторы одноименного приложения с открытым кодом для замены лица в Zoom, Skype и других видеосервисах.
ПК-версия Avatarify появилась раньше iOS-приложения. С её помощью можно было наложить чужое лицо в режиме реального времени во время видеозвонков. Проект получил известность после публикации видео с «поддельным» Илоном Маском.
Он требовал для работы высокой вычислительной мощности, сейчас же вся обработка лица идёт на смартфоне.
Avatarify работает по Freemium-модели: приложение бесплатно, но для отключения водяного знака на «оживших» фото и увеличения лимита на запись нужно оформить подписку. Стоимость недельной подписки — 199 рублей, годовой — 2750 рублей.
По данным аналитического сервиса App Magic, с июля 2020 года по 28 февраля 2021 года Avatarify скачали 4,48 млн раз, а выручка разработчиков составила $438,3 тысячи.
Из них:
- В Китае — 1,5 млн загрузок, выручка $48,3 тысячи.
- В России — 606 тысяч загрузок, выручка $12 тысяч.
- В Великобритании — 534 тысячи загрузок, выручка $236 тысяч.
- В США — 312 тысяч загрузок, выручка $70,9 тысячи.
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