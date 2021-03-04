Платформа для управления операционными задачами Monite с основателями из России привлекла €1,1 млн на запуск в Европе

Стартап выходцев из немецкого необанка Penta и «Точки» планирует начать работу в Германии в 2021 году.

{"id":216494,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/216494-platforma-dlya-upravleniya-operacionnymi-zadachami-monite-s-osnovatelyami-iz-rossii-privlekla-1-1-mln-na-zapusk-v-evrope","title":"\u041f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430\u043c\u0438 Monite \u0441 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u043b\u0430 \u20ac1,1 \u043c\u043b\u043d \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a \u0432 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/216494-platforma-dlya-upravleniya-operacionnymi-zadachami-monite-s-osnovatelyami-iz-rossii-privlekla-1-1-mln-na-zapusk-v-evrope","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/216494-platforma-dlya-upravleniya-operacionnymi-zadachami-monite-s-osnovatelyami-iz-rossii-privlekla-1-1-mln-na-zapusk-v-evrope&title=\u041f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430\u043c\u0438 Monite \u0441 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u043b\u0430 \u20ac1,1 \u043c\u043b\u043d \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a \u0432 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/216494-platforma-dlya-upravleniya-operacionnymi-zadachami-monite-s-osnovatelyami-iz-rossii-privlekla-1-1-mln-na-zapusk-v-evrope&text=\u041f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430\u043c\u0438 Monite \u0441 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u043b\u0430 \u20ac1,1 \u043c\u043b\u043d \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a \u0432 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/216494-platforma-dlya-upravleniya-operacionnymi-zadachami-monite-s-osnovatelyami-iz-rossii-privlekla-1-1-mln-na-zapusk-v-evrope&text=\u041f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430\u043c\u0438 Monite \u0441 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u043b\u0430 \u20ac1,1 \u043c\u043b\u043d \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a \u0432 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/216494-platforma-dlya-upravleniya-operacionnymi-zadachami-monite-s-osnovatelyami-iz-rossii-privlekla-1-1-mln-na-zapusk-v-evrope","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430\u043c\u0438 Monite \u0441 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u043b\u0430 \u20ac1,1 \u043c\u043b\u043d \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a \u0432 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435&body=https:\/\/vc.ru\/services\/216494-platforma-dlya-upravleniya-operacionnymi-zadachami-monite-s-osnovatelyami-iz-rossii-privlekla-1-1-mln-na-zapusk-v-evrope","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 339 просмотров

В стартап инвестировали фонды Runa Capital, Tomahawk VC, Signals Venture Capital, InVentures и нескольких ангелов, рассказали vc.ru в компании. Условия сделки в Monite не раскрывают.

Monite объединяет инструменты, необходимые для управления операционными задачами малого и среднего бизнеса. Компании могут выставлять счета клиентам, управлять расходами сотрудников, готовить отчётность.

Сооснователь и гендиректор Monite Иван Марьясин пояснил в беседе с vc.ru, что стартап берёт успешный опыт российского финтеха и применяет его в Европе. Клиенты могут подключить в Monite все свои счета, подтверждать транзакции чеками, делать возмещения сотрудникам по чекам, командировочным и так далее.

Monite также хранит в системе документы в соответствии с требованиями налогового законодательства и предоставляет полный финансовый обзор компании.

Платформа запустится в Германии в 2021 году, сейчас на сайте компании могут подать заявку. По словам Марьясина, компания выбрала первым этот рынок из-за недостаточной развитости сервисов и более 2 млн потенциальных клиентов в МСБ.

В первый год работы стартап планирует привлечь 500-1000 клиентов. «Цель скорее в том, чтобы показать, что мы правда много времени экономим владельцам бизнеса, количество не так важно будет в первый год как достижение PMF (product-market fit, соответствие продукта рынку)», — отметил Марьясин.

Стоимость для фрилансеров — €29 в месяц (около 2,5 тысячи рублей), для бизнеса — от €49 в месяц (4,3 тысячи рублей) в зависимости от объёма документов. Также будет бесплатный пробный период — на семь или 14 дней.

Среди похожих сервисов в Monite называют iPaidthat во Франции и Holded в Испании.

Основатели — Иван Марьясин, который до этого руководил развитием немецкого b2b-необанка Penta, и Андрей Корчак, возглавлявший техническую команду в «Точке». Сейчас в команде шесть человек.