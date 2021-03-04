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Таня Боброва

Платформа для управления операционными задачами Monite с основателями из России привлекла €1,1 млн на запуск в Европе Статьи редакции

Стартап выходцев из немецкого необанка Penta и «Точки» планирует начать работу в Германии в 2021 году.

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В стартап инвестировали фонды Runa Capital, Tomahawk VC, Signals Venture Capital, InVentures и нескольких ангелов, рассказали vc.ru в компании. Условия сделки в Monite не раскрывают.

Monite объединяет инструменты, необходимые для управления операционными задачами малого и среднего бизнеса. Компании могут выставлять счета клиентам, управлять расходами сотрудников, готовить отчётность.

Сооснователь и гендиректор Monite Иван Марьясин пояснил в беседе с vc.ru, что стартап берёт успешный опыт российского финтеха и применяет его в Европе. Клиенты могут подключить в Monite все свои счета, подтверждать транзакции чеками, делать возмещения сотрудникам по чекам, командировочным и так далее.

Monite также хранит в системе документы в соответствии с требованиями налогового законодательства и предоставляет полный финансовый обзор компании.

Платформа запустится в Германии в 2021 году, сейчас на сайте компании могут подать заявку. По словам Марьясина, компания выбрала первым этот рынок из-за недостаточной развитости сервисов и более 2 млн потенциальных клиентов в МСБ.

В первый год работы стартап планирует привлечь 500-1000 клиентов. «Цель скорее в том, чтобы показать, что мы правда много времени экономим владельцам бизнеса, количество не так важно будет в первый год как достижение PMF (product-market fit, соответствие продукта рынку)», — отметил Марьясин.

Стоимость для фрилансеров — €29 в месяц (около 2,5 тысячи рублей), для бизнеса — от €49 в месяц (4,3 тысячи рублей) в зависимости от объёма документов. Также будет бесплатный пробный период — на семь или 14 дней.

Среди похожих сервисов в Monite называют iPaidthat во Франции и Holded в Испании.

Основатели — Иван Марьясин, который до этого руководил развитием немецкого b2b-необанка Penta, и Андрей Корчак, возглавлявший техническую команду в «Точке». Сейчас в команде шесть человек.

По словам Марьясина, продукт строили в основном на Bootstrap, вложили около €5 тысяч. Компания также привлекла €50 тысяч ангельских инвестиций.

#новость #инвестиции #стартапы

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Nikita Shmidt

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Платформа для управления операционными задачами Monite с основателями из России привлекла €1,1 млн на запуск в Европе

Почему в заголовке нет "российских корней"?

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