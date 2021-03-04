Microsoft обновила браузер Edge — в нём появились вертикальные вкладки Статьи редакции
А ещё функция ускорения запуска.
Microsoft представила вертикальные вкладки в марте 2020 года, а в течение этого месяца функция станет доступна всем пользователям браузера, пишет The Verge.
По мнению издания, такое расположение вкладок подходит для экранов с разрешением 16:9. С горизонтального на вертикальное его можно переключить одним щелчком.
Кроме того, Microsoft добавила функцию startup boost, которая ускоряет запуск браузера на 41%. По словам исполнительного директора Microsoft Лиат Бен-Зера, во время тестов скорость запуска увеличилась с 29% до 41%.
Microsoft представила Edge в 2015 году как часть Windows 10. В декабре 2018 года компания объявила о выпуске версии для macOS. В январе 2020 года компания выпустила первую стабильную версию браузера Edge на базе платформы Chromium.
В мае 2020 года в браузере появилась функция контекстного поиска внутри страницы и «Коллекции», с помощью которых пользователи могут собирать и организовывать важную для них информацию.
Это фантастика, вот это новость.
Как сделать, чтобы подобные говно новости не высвечивались мне уведомлением на телефоне?
Что такое "запуск со скоростью 29%", с которого увеличилась скорость запуска?
Ради кого они стараются делать браузер?
Единственные 2 причины, по которым пользуюсь браузерами Microsoft - это скачать Google Chrome и для работы в личном кабинете на сайте nalog.ru.
Хотя, есть ещё причина - Microsoft пока единственный браузер, который нормально работает в средах программирования. Для написания ботов для браузерных многопользовательских игр это самое то.
А чем вы пользуетесь в Хроме, чего нет в Эдже?
Я тебе открою страшную тайну, у нас все гос органы (налоги, бюджет, Министерства и т.д.) заточены на майкрософтофский браузер. На тот же хром сертификат не возможно привязать. А по поводу ботов, проще в огненом лисе писать.
Microsoft Brake
Поздно Bill ...поздно ...я этот браузер открываю только когда надо Хром скачать ...не более
И как часто Хром качаешь?
Я что-то пропустил? А, где эксплорер?!
Он в 2014 году остался. Вы лучше посмотрите, биткойны покупали тогда или нет, а то у меня для вас новости
Все было хорошо до того момента как мировой криминал решил экспроприировать цифру
Огонь
Прямо по стопам оперы
Ага, жираф большой, ему видней, не прошло и 10 лет🤣 ну че, оперативненько так:)
Браузер настолько быстрый, что ускоренный запуск в него приходится вкручивать как отдельную функцию? :)
ещё бы сверху не оставалась бесполезная полоска, которую раньше занимали вкладки...
браузер классный, мне понравился, хоть разницы с хромом особой нет, перешёл на него, потому что в хроме перестало нормально работать расширение fvd speed dial
Фигня это все, время браузера от мелкомягких ушло безвозвратно, хром им не победить.
О, прям вернуло в мой 2002 год. В том далёком году Linux стал моим десктопом и эту фичу с табами активно пользовал в браузере Galeon. Был такой на основе gecko, кажется.
Блоги компаний
Показать еще