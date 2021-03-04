Microsoft обновила браузер Edge…

А ещё функция ускорения запуска.

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Microsoft представила вертикальные вкладки в марте 2020 года, а в течение этого месяца функция станет доступна всем пользователям браузера, пишет The Verge.

По мнению издания, такое расположение вкладок подходит для экранов с разрешением 16:9. С горизонтального на вертикальное его можно переключить одним щелчком.

Кроме того, Microsoft добавила функцию startup boost, которая ускоряет запуск браузера на 41%. По словам исполнительного директора Microsoft Лиат Бен-Зера, во время тестов скорость запуска увеличилась с 29% до 41%.

Microsoft представила Edge в 2015 году как часть Windows 10. В декабре 2018 года компания объявила о выпуске версии для macOS. В январе 2020 года компания выпустила первую стабильную версию браузера Edge на базе платформы Chromium.