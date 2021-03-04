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Евгения Евсеева

Microsoft обновила браузер Edge — в нём появились вертикальные вкладки Статьи редакции

А ещё функция ускорения запуска.

28 28 комментариев
1438 просмотров

Microsoft представила вертикальные вкладки в марте 2020 года, а в течение этого месяца функция станет доступна всем пользователям браузера, пишет The Verge.

По мнению издания, такое расположение вкладок подходит для экранов с разрешением 16:9. С горизонтального на вертикальное его можно переключить одним щелчком.

Кроме того, Microsoft добавила функцию startup boost, которая ускоряет запуск браузера на 41%. По словам исполнительного директора Microsoft Лиат Бен-Зера, во время тестов скорость запуска увеличилась с 29% до 41%.

Microsoft представила Edge в 2015 году как часть Windows 10. В декабре 2018 года компания объявила о выпуске версии для macOS. В январе 2020 года компания выпустила первую стабильную версию браузера Edge на базе платформы Chromium.

В мае 2020 года в браузере появилась функция контекстного поиска внутри страницы и «Коллекции», с помощью которых пользователи могут собирать и организовывать важную для них информацию.

#новость #microsoft #edge

28 28 комментариев
9
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28 комментариев
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Vlad Azimov

12

Выглядит удобно

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Bogdan Sevryukov

–1

Это фантастика, вот это новость.

Как сделать, чтобы подобные говно новости не высвечивались мне уведомлением на телефоне?

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Андрей

Bogdan
2

отписаться, ваш КО

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Sergey Lookonya

2

Что такое "запуск со скоростью 29%", с которого увеличилась скорость запуска?

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Против Спама

1

Ради кого они стараются делать браузер? 
Единственные 2 причины, по которым пользуюсь браузерами Microsoft - это скачать Google Chrome и для работы в личном кабинете на сайте nalog.ru.
Хотя, есть ещё причина - Microsoft пока единственный браузер, который нормально работает в средах программирования. Для написания ботов для браузерных многопользовательских игр это самое то.

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Artem Petrenkov

Против
2

А чем вы пользуетесь в Хроме, чего нет в Эдже?

Ответить

Den Denovich

Artem
0

Ну хотя бы тот же метамаск поставить

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Alexander Klimanskiy

Против
0

Яндекс браузер прикрутил фичу для работы с налог.ру

Ответить

Den Denovich

Против
0

Я тебе открою страшную тайну, у нас все гос органы (налоги, бюджет, Министерства и т.д.) заточены на майкрософтофский браузер. На тот же хром сертификат не возможно привязать. А по поводу ботов, проще в огненом лисе писать. 

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KINCH

0

Microsoft Brake

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Игорь Крафт

KINCH
1

Поздно Bill ...поздно ...я этот браузер открываю только когда надо Хром скачать ...не более

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Stas dyakonov

Игорь
0

И как часто Хром качаешь?

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Den Denovich

Stas
0

Да как обычно, как винду переставляет. 🤣

Ответить

Игорь Крафт

Stas
0

Один раз в год

Ответить

Игорь Крафт

Stas
0

Одиииииин лииииш раааааааз.....одиииииин лииииш рааааааз

Ответить

i h8ers

0

Я что-то пропустил? А, где эксплорер?!

Ответить

Алексей Лисовицкий

i
2

Он в 2014 году остался. Вы лучше посмотрите, биткойны покупали тогда или нет, а то у меня для вас новости 

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Maria Marshakova

Алексей
0

Все было хорошо до того момента как мировой криминал решил экспроприировать цифру

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Максим Митин

0

Огонь
Прямо по стопам оперы

Ответить

Den Denovich

Максим
0

Ага, жираф большой, ему видней, не прошло и 10 лет🤣 ну че, оперативненько так:) 

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Сергей Ермилов

0

Наконец-то! Вот оно будущее... наступило.

Ответить

artbrook

0

Тут все такие непредвзятые

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Чит Чат

0

163,000 человек создали чудо!

Ответить

Паша Мороз

0

Браузер настолько быстрый, что ускоренный запуск в него приходится вкручивать как отдельную функцию? :)

Ответить

Иван Гессе

0

ещё бы сверху не оставалась бесполезная полоска, которую раньше занимали вкладки...

Ответить

Андрей

0

браузер классный, мне понравился, хоть разницы с хромом особой нет, перешёл на него, потому что в хроме перестало нормально работать расширение fvd speed dial

Ответить

Den Denovich

0

Фигня это все, время браузера от мелкомягких ушло безвозвратно, хром им не победить. 

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Taras Halturin

0

О, прям вернуло в мой 2002 год. В том далёком году Linux стал моим десктопом и эту фичу с табами активно пользовал в браузере Galeon. Был такой на основе gecko, кажется. 

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