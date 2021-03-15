Официальные названия должностей сохранятся.

Сооснователь Tesla Илон Маск объявил о выдаче «званий» в своей заявке в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает The Verge.

Несмотря на то, что Илон Маск внутри компании теперь зовёт себя Technoking, а финансового директора Зака Киркхорна — Master of Coin, официальные позиции и их названия у обоих всё же сохранятся.

Илон и Зак также сохранят их позиции главы компании и финансового директора, соответственно. из текста заявки.

Зачем такие изменения в компании, неясно, но Илон Маск давно имеет репутацию «корпоративного шутника», пишет издание.