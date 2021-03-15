Илон Маск назвал себя «Технокоролём» Tesla в документах к SEC, а финансового директора — «Мастером над монетой» Статьи редакции
Официальные названия должностей сохранятся.
Сооснователь Tesla Илон Маск объявил о выдаче «званий» в своей заявке в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает The Verge.
Несмотря на то, что Илон Маск внутри компании теперь зовёт себя Technoking, а финансового директора Зака Киркхорна — Master of Coin, официальные позиции и их названия у обоих всё же сохранятся.
Зачем такие изменения в компании, неясно, но Илон Маск давно имеет репутацию «корпоративного шутника», пишет издание.
этот комментарий достоин лайка
Половый Макс
О, а я думал мало кто вспомнит ))
техновикинга знают все, а вот царя-косаря уже мало кто
Ой как в точку, мало кто помнит. Много не вспомнят. Но дело живет)
Викинг норм нооо я люблю сиськи, поэтому DJ Nastia Beauty 🙃 Нооо Маску до неё далеко..., а жаль конечно... очень жаль...
Кто же там Мастер над шептунами? 🤔
Ничего себе у него ЧСВ
ЧСВ? нет! просто у Илона вполне хорошее чувство юмора и самоиронии
Такое ощущение, что он либо на веществах, либо у него едет крыша.
Начиналось всё с колонизации Марса, электромобили, Hyperloop... А сейчас - мемасики, Dogecoin, твиттер, мастер над монетой.
Это уже пост-ЧСВ.
Чтобы миллионы людей продолжали держать и покупать больше акций Tesla, мало показывать хорошие финансовые результаты.
Недостаточно завораживать видением будущего.
Надо зажигать, быть шоуменом и при этом всё время иронизировать над собой.
Согласно изначальному трёпу Маска, люди уже год как должны были жить на Марсе. Не в ту сторону он свою энергию начал тратить последнее время. P.S. Да, давайте минусуйте за своего кумира, мне не жалко.
Так мы год и жили как на Марсе: все время в замкнутом пространстве, наружу без спец. экипировки в виде масок не выйти и тд
Master of Doge
Илону можно, а вот если ты нацик, разваливший Роскосмос, а сыночка поставил делать самолёты, тебе нужно сидеть тихо и пукать в лужу.
Пари есть пари. Если проиграл то дело чести исполнить)..
Если кто не в курсе - то при обсуждении необходимости диверсифицировать имеющиеся у компании деньги, было предложено вложить часть из них в биткоин... Маск (как технокороль) был против, Зак (инициатор идеи) - всех убедил. Поспорили на двухкратный рост стоимости инвестиций - что инвестиции за год дважды перекроют прибыль за прошлый год.... Зак как видим выиграл))... Он - мастер денег)) без всякого сомнения
Блоги компаний
Показать еще