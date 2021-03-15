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Евгения Евсеева

Илон Маск назвал себя «Технокоролём» Tesla в документах к SEC, а финансового директора — «Мастером над монетой» Статьи редакции

Официальные названия должностей сохранятся.

Сооснователь Tesla Илон Маск объявил о выдаче «званий» в своей заявке в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает The Verge.

Несмотря на то, что Илон Маск внутри компании теперь зовёт себя Technoking, а финансового директора Зака Киркхорна — Master of Coin, официальные позиции и их названия у обоих всё же сохранятся.

Илон и Зак также сохранят их позиции главы компании и финансового директора, соответственно.

из текста заявки.

Зачем такие изменения в компании, неясно, но Илон Маск давно имеет репутацию «корпоративного шутника», пишет издание.

#новость #tesla #илонмаск

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34 комментария
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Половый Макс

24

Почти как technoViking 

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Андрей Фролов

Половый
39

этот комментарий достоин лайка

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Половый Макс

Андрей
2

О, а я думал мало кто вспомнит ))

Ответить

Maxim Avanov

Половый
0

техновикинга знают все, а вот царя-косаря уже мало кто

https://coub.com/view/1w77ka

Ответить

Илья Шишкунов

Половый
0

 Я думаю, что все помнят, это же один из первых мемов, да? 

Ответить

Александр Антипов

Андрей
0

Ой как в точку, мало кто помнит. Много не вспомнят. Но дело живет)

Ответить

Юрий Другач

Андрей
0
Ответить

Денис Седов

Андрей
0

Викинг норм нооо я люблю сиськи, поэтому DJ Nastia Beauty 🙃 Нооо Маску до неё далеко..., а жаль конечно... очень жаль...

Ответить

Andrey Fedorov

Половый
5

Опередили :)

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Alex

8

Кто же там Мастер над шептунами? 🤔

Ответить

o1o

Alex
0

Геюга какой-нибудь

Ответить

Alex

o1o
0

Пидорг?! 😮

Ответить

o1o

Alex
0

Кто?

Ответить

Михаил Набоков

o1o
0

Его имя нельзя называть

Ответить

o1o

Михаил
0

Хм, у этого же двое детей и жана

Ответить

Алёна Гореева

6

Ничего себе у него ЧСВ

Ответить

Сергей Романенко

Алёна
5

ЧСВ? нет! просто у Илона вполне хорошее чувство юмора и самоиронии 

Ответить

Алёна Гореева

Сергей
0

А, это так теперь называется?

Ответить

Andrey Gordeev

Алёна
0

Такое ощущение, что он либо на веществах, либо у него едет крыша.
Начиналось всё с колонизации Марса, электромобили, Hyperloop... А сейчас - мемасики, Dogecoin, твиттер, мастер над монетой.

Ответить

Алёна Гореева

Andrey
3
Ответить

Syzygy

Andrey
1

А что, ракеты и электромобили куда-то делись?

Ответить

Михаил Набоков

Andrey
1

Вспомни как он сына назвал

Ответить

Denis Bystruev

Алёна
0

Это уже пост-ЧСВ.

Чтобы миллионы людей продолжали держать и покупать больше акций Tesla, мало показывать хорошие финансовые результаты.

Недостаточно завораживать видением будущего.

Надо зажигать, быть шоуменом и при этом всё время иронизировать над собой.

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Konstantin_Andreevich

1

Согласно изначальному трёпу Маска, люди уже год как должны были жить на Марсе. Не в ту сторону он свою энергию начал тратить последнее время. P.S. Да, давайте минусуйте за своего кумира, мне не жалко.

Ответить

Julia Eronina

Konstantin_Andr…
8

Так мы год и жили как на Марсе: все время в замкнутом пространстве, наружу без спец. экипировки в виде масок не выйти и тд

Ответить

Dave

1

Наконец-то, хорошие новости

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Roman Moskovskiy

1

Master of Doge

Ответить

Игорь Рачук

Roman
0

Dogestyle?

Ответить

dvm

1

Может себе позволить

Ответить

Gleb Tyutikov

1

Нейроорганическое расстройство. Бывает. Мания величия. Горделивый взгляд. 

Ответить

KINCH

1

Почему бы и нет

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Чит Чат

0

Главное, чтобы не говорил что у него экосистема и суперапп

Ответить

CryptoS CryptoS

0

Илону можно, а вот если ты нацик, разваливший Роскосмос, а сыночка поставил делать самолёты, тебе нужно сидеть тихо и пукать в лужу.

Ответить

евгений аношин

0

Пари есть пари. Если проиграл то дело чести исполнить)..
Если кто не в курсе - то при обсуждении необходимости диверсифицировать имеющиеся  у компании деньги, было предложено вложить часть из них в биткоин... Маск (как технокороль) был против, Зак (инициатор идеи) - всех убедил. Поспорили на двухкратный рост стоимости инвестиций - что инвестиции за год дважды перекроют прибыль за прошлый год.... Зак как видим выиграл))... Он - мастер денег)) без всякого сомнения

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