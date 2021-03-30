Spotify купила конкурента Clubhouse, чтобы внедрить его функции в своё приложение Статьи редакции
Музыканты, авторы песен, подкастеры и другие смогут проводить в Spotify обсуждения и общаться с фанатами.
Spotify объявила о покупке разработчика приложения Locker Room компании Betty Labs. В аудиочатах приложения пользователи могут в реальном времени обсуждать спорт.
Условия сделки Spotify не разглашает. В компании добавили, что доработают возможности Locker Room для более широкого круга пользователей. Благодаря покупке Spotify представит спортивные, музыкальные и культурные программы и позволит авторам общаться с аудиторией, говорится в сообщении.
«Исполнители и фанаты просили о форматах живых выступлений на Spotify, и мы очень рады, что скоро мы сделаем их доступными на нашей платформе для сотен миллионов слушателей и миллионов авторов», — заявил руководитель отдела исследований и развития компании Густав Сёдерстрем.
Аналоги Clubhouse уже разрабатывают и другие крупные компании, например, Facebook. Twitter начал тестировать свою аудиоплатформу Spaces в декабре 2020 года.
Меня VC не слушает. Просто клабхаус отстой, а как дополнение к платформе по интересам - ПУШКА. Внедряйте уже, чтобы в конкретной статье была комната голосовая и можно было присоединиться.
Ну и мне, за идею, дайте права модератора 😁
Спасибо за идею, мы уже подключили всех наших программистов, включая внештатных, и скоро вы увидите у нас на сайте так желаемые вами комнаты, в которых будет сидеть полтора инвалида.
Запомните этот твит!
О боже нет только не это
Круто, что купили команду, а не с нуля начали
Это прям сто поинтов к успеху на своей платформе, крутые!
Ага. И функция будет доступна только в некоторых регионах и только с какой-то одной платформы, за отдельный прайс и т.п.
Привет подкастам на спотифай :-\
Clubhouse стрельнул из-за системы приглашений по инвайтам. Уже сейчас его бум начинает сходить. Что радует, так это то, что с появлением такой функции у прочих соц сетей, в кх останется только бизнес тусовка, коим его и представляли
Фейсбук стрельнул, не в последнюю очередь, из-за той же системы инвайтов. И Вконтакте, и Джимейл, и много кто еще. У них как, бум начинает сходить?
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