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Рая Хачатрян

Spotify купила конкурента Clubhouse, чтобы внедрить его функции в своё приложение Статьи редакции

Музыканты, авторы песен, подкастеры и другие смогут проводить в Spotify обсуждения и общаться с фанатами.

Spotify объявила о покупке разработчика приложения Locker Room компании Betty Labs. В аудиочатах приложения пользователи могут в реальном времени обсуждать спорт.

Условия сделки Spotify не разглашает. В компании добавили, что доработают возможности Locker Room для более широкого круга пользователей. Благодаря покупке Spotify представит спортивные, музыкальные и культурные программы и позволит авторам общаться с аудиторией, говорится в сообщении.

«Исполнители и фанаты просили о форматах живых выступлений на Spotify, и мы очень рады, что скоро мы сделаем их доступными на нашей платформе для сотен миллионов слушателей и миллионов авторов», — заявил руководитель отдела исследований и развития компании Густав Сёдерстрем.

Аналоги Clubhouse уже разрабатывают и другие крупные компании, например, Facebook. Twitter начал тестировать свою аудиоплатформу Spaces в декабре 2020 года.

#новость #spotify

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16 комментариев
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Холден Колфилд

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Нормальный заголовок)

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KINCH

5

Меня VC не слушает. Просто клабхаус отстой, а как дополнение к платформе по интересам - ПУШКА. Внедряйте уже, чтобы в конкретной статье была комната голосовая и можно было присоединиться. 

Ну и мне, за идею, дайте права модератора 😁

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Roman Novikov

KINCH
8

Спасибо за идею, мы уже подключили всех наших программистов, включая внештатных, и скоро вы увидите у нас на сайте так желаемые вами комнаты, в которых будет сидеть полтора инвалида. 

Ответить

KINCH

Roman
4

Не врите, вы не проводили исследования и называть посетителей VC инвалидами — спасибо за доверие)

Ответить

Roman Novikov

KINCH
1

...землекопа? :)

Ответить

Vladislav Tsyplukhin

KINCH
2

Запомните этот твит!

Ответить

Roman Novikov

Vladislav
0

О боже нет только не это

Ответить

Vladislav

Roman
1

И сторис как у The Village? 😁

Ответить

dffd dffd

Vladislav
0

Щас бы осознавать, что ты в Твиттере, а не на VC

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Dmitry Rollins

Vladislav
0

Продаю nft

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Кирилл Загоскин

2

Круто, что купили команду, а не с нуля начали

Это прям сто поинтов к успеху на своей платформе, крутые!

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Forium

1

Ага. И функция будет доступна только в некоторых регионах и только с какой-то одной платформы, за отдельный прайс и т.п. 
Привет подкастам на спотифай :-\

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Миха Талипов

0

Ого!

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Yan Varskii

0

По чём нынче свежие стартапчики на рынке?

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Александр Чекалин

0

Clubhouse стрельнул из-за системы приглашений по инвайтам. Уже сейчас его бум начинает сходить. Что радует, так это то, что с появлением такой функции у прочих соц сетей, в кх останется только бизнес тусовка, коим его и представляли

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Evgeny Boyko

Александр
0

Фейсбук стрельнул, не в последнюю очередь, из-за той же системы инвайтов. И Вконтакте, и Джимейл, и много кто еще. У них как, бум начинает сходить?

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