Музыканты, авторы песен, подкастеры и другие смогут проводить в Spotify обсуждения и общаться с фанатами.

Spotify объявила о покупке разработчика приложения Locker Room компании Betty Labs. В аудиочатах приложения пользователи могут в реальном времени обсуждать спорт.

Условия сделки Spotify не разглашает. В компании добавили, что доработают возможности Locker Room для более широкого круга пользователей. Благодаря покупке Spotify представит спортивные, музыкальные и культурные программы и позволит авторам общаться с аудиторией, говорится в сообщении.

«Исполнители и фанаты просили о форматах живых выступлений на Spotify, и мы очень рады, что скоро мы сделаем их доступными на нашей платформе для сотен миллионов слушателей и миллионов авторов», — заявил руководитель отдела исследований и развития компании Густав Сёдерстрем.

Аналоги Clubhouse уже разрабатывают и другие крупные компании, например, Facebook. Twitter начал тестировать свою аудиоплатформу Spaces в декабре 2020 года.