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Евгения Евсеева

Россияне потратили $355 млн в мобильных приложениях за три месяца 2021 года — App Annie Статьи редакции

Больше всего — в Boom, «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыке».

  • Пользователи во всем мире потратили $32 млрд в приложениях из iOS и Google Play, что на 40% больше, чем в четвёртом квартале 2020 года. Россияне потратили в приложениях $355 млн — на 15% больше, чем в предыдущем квартале, следует из данных аналитической компании App Annie (есть у vc.ru).
  • Число загрузок приложений увеличилось на 5% — всего около 1,4 млрд загрузок. Самым популярными приложениями по количеству скачиваний стали TikTok и Telegram. Третье место заняло приложение для определения номеров телефонов и блокировки спама GetContact.
  • Больше всего денег пользователи потратили в сервисах Mail.ru Group — в стриминговом сервисе Boom и «ВКонтакте», на третьем месте «Яндекс.Музыка».
  • По прогнозам App Annie, расходы пользователей на мобильные игры в 2021 году могут вырасти до $120 млрд, что в 1,5 раза превысит расходы на все остальные категории приложений.
  • Всего в 2020 году россияне потратили в мобильных приложениях $1,33 млрд, рассказывала App Annie.

#новость #appannie #исследование

1389 просмотров
20 20 комментариев
4
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Bobo Momo

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Интересно, сколько нейронов они потеряли?

Сколько бессмысленных дофаминовых цепочек создали?

Какой урон своему мозгу нанесли?

Насколько изменили химию своего мозга в направлении, которое нахер им не нужно?

Пора уже знаться этой еба*нутой индустрией манипуляций и создать нормальную культуру учитывающую здоровье мозга и интересы человека.

Для этого и будущих поколений.

Амен.

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Andreas Lapueros

Bobo
9

Норкоман штоле? Щас бы в комментах на ВЦ такое всерьёз писать 

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Сергей Милосердов

Bobo
2

Сарказм же, надеюсь?

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Bobo Momo

Сергей
2

Тебе людей не жалко совсем?

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Ренат Зайдуллин

Bobo
0

Интересы какого именно человека? Например у этих людей скорее всего и были реальные интересы - занять свое время чем-то ненапряжным, например развлекаться в мобильных приложениях.

Ответить

Bobo Momo

Ренат
–1

С точки зрения их здоровья.

Нужен Крестовый Поход против развлечений.

Before it's too late.

Ответить

Иван Иванов

Bobo
1

 Нужен Крестовый Поход против развлечений.

Потом будут живые крестовые походы.

Вы, видимо, упустили времена сходок Заводских против Зареченских? Когда 20 на 20 бьются просто так.

Теперь вот они гоняют в мобильней pubg. Пусть уж лучше pubg.

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Ренат Зайдуллин

Bobo
0

А где проходит та грань, где можно начинать принуждать человека к чему-то и ограничивать, если он вредит своему здоровью? Почему не начать с регулирования продажи газировки с сахаром? Как по мне, так например наркотики запрещают не столько из-за того, что конкретная личность может деградировать, а из-за роста опасности для остальной части общества из-за потребляющих, ну и что потребляющий со временем вовлекает и новых людей в эту тему. А человек, который тупит в телефоне - какую угрозу представляет для окружающих? За новую дозу наркотиков люди часто идут на преступления. За новые бонусы в игре - большинство просто дожидается зарплаты))

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Bobo Momo

Ренат
0

Почему не начать с регулирования продажи газировки с сахаром?

Дело не в регулировании или запрете.

Дело в новой культуре, культуре будущего для цифровой эпохи.

Поэтому условная цензура или запрет не является решением, дело в стигматизации, изменении отношения в обществе к культуре развлечений.

Это более уточненное, более уважительное отношение к человеку, его мозгу поведению.

Гуманизм нового толка, который опирается на более развитую научную базу о человеке, о его мозге в первую очередь.

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Igor Filippov

Bobo
0

Деликатный вопрос, а как быть с мастурбацией?

Ответить

Bobo Momo

Igor
–1

Если речь идет о порно, то стигматизировать.

Условно говоря, необходимо перенести вопрос из сферы, прости-господи, этики, морали, спиритуальности в сферу нейробиологии, экологии и этологии.

Более внимательное отношение к мозгу и его развитию — основа будущей культуры.

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Pavel Pavel

Bobo
0

Вы же фашист

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Alex

1

На планете отчаянно нечего делать. Люди головой в телефонах)

Ответить

Moisha Zilberman

0

"Проект налога на платежи в приложениях"
in 1 week max

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Yuri Istomin

Moisha
0

Коровку сначала откормят на льготах и преференциях, а потом выдоят до костей.

Ответить

Moisha Zilberman

Yuri
0

Не важно, на карандаш видимо ушло

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Roman Kushnarev

0

Consumer spend - уж очень сомнительные данные, по моему мнению.

Подскажите знающие люди, если я покупаю через приложение AliExpress товар, алик также отдаёт комиссию 30% эплу/гуглу?

Ответить

Yuri Istomin

Roman
0

Нет конечно. Комиссия только за цифровой контент.

Ответить

N N

0

А могли бы и на виллу какому-нибудь чиновнику скинуться. Сейчас поправят, чтобы столько денег из страны не уходило непонятно кому, а отправляли "кому нужнее". 

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роман долгополов

N
0

Никуда и не уходит,все три отечественные приложения ,музыкальные с явно российскими исполнителями.
Все в дом,все в семью.

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