Россияне потратили $355 млн в мобильных приложениях за три месяца 2021 года — App Annie Статьи редакции
Больше всего — в Boom, «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыке».
- Пользователи во всем мире потратили $32 млрд в приложениях из iOS и Google Play, что на 40% больше, чем в четвёртом квартале 2020 года. Россияне потратили в приложениях $355 млн — на 15% больше, чем в предыдущем квартале, следует из данных аналитической компании App Annie (есть у vc.ru).
- Число загрузок приложений увеличилось на 5% — всего около 1,4 млрд загрузок. Самым популярными приложениями по количеству скачиваний стали TikTok и Telegram. Третье место заняло приложение для определения номеров телефонов и блокировки спама GetContact.
- Больше всего денег пользователи потратили в сервисах Mail.ru Group — в стриминговом сервисе Boom и «ВКонтакте», на третьем месте «Яндекс.Музыка».
- По прогнозам App Annie, расходы пользователей на мобильные игры в 2021 году могут вырасти до $120 млрд, что в 1,5 раза превысит расходы на все остальные категории приложений.
- Всего в 2020 году россияне потратили в мобильных приложениях $1,33 млрд, рассказывала App Annie.
Интересно, сколько нейронов они потеряли?
Сколько бессмысленных дофаминовых цепочек создали?
Какой урон своему мозгу нанесли?
Насколько изменили химию своего мозга в направлении, которое нахер им не нужно?
Пора уже знаться этой еба*нутой индустрией манипуляций и создать нормальную культуру учитывающую здоровье мозга и интересы человека.
Для этого и будущих поколений.
Амен.
Сарказм же, надеюсь?
Интересы какого именно человека? Например у этих людей скорее всего и были реальные интересы - занять свое время чем-то ненапряжным, например развлекаться в мобильных приложениях.
Нужен Крестовый Поход против развлечений.
Потом будут живые крестовые походы.
Вы, видимо, упустили времена сходок Заводских против Зареченских? Когда 20 на 20 бьются просто так.
Теперь вот они гоняют в мобильней pubg. Пусть уж лучше pubg.
А где проходит та грань, где можно начинать принуждать человека к чему-то и ограничивать, если он вредит своему здоровью? Почему не начать с регулирования продажи газировки с сахаром? Как по мне, так например наркотики запрещают не столько из-за того, что конкретная личность может деградировать, а из-за роста опасности для остальной части общества из-за потребляющих, ну и что потребляющий со временем вовлекает и новых людей в эту тему. А человек, который тупит в телефоне - какую угрозу представляет для окружающих? За новую дозу наркотиков люди часто идут на преступления. За новые бонусы в игре - большинство просто дожидается зарплаты))
Почему не начать с регулирования продажи газировки с сахаром?
Дело не в регулировании или запрете.
Дело в новой культуре, культуре будущего для цифровой эпохи.
Поэтому условная цензура или запрет не является решением, дело в стигматизации, изменении отношения в обществе к культуре развлечений.
Это более уточненное, более уважительное отношение к человеку, его мозгу поведению.
Гуманизм нового толка, который опирается на более развитую научную базу о человеке, о его мозге в первую очередь.
Деликатный вопрос, а как быть с мастурбацией?
"Проект налога на платежи в приложениях"
in 1 week max
Коровку сначала откормят на льготах и преференциях, а потом выдоят до костей.
Consumer spend - уж очень сомнительные данные, по моему мнению.
Подскажите знающие люди, если я покупаю через приложение AliExpress товар, алик также отдаёт комиссию 30% эплу/гуглу?
А могли бы и на виллу какому-нибудь чиновнику скинуться. Сейчас поправят, чтобы столько денег из страны не уходило непонятно кому, а отправляли "кому нужнее".
Никуда и не уходит,все три отечественные приложения ,музыкальные с явно российскими исполнителями.
Все в дом,все в семью.
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