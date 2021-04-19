ФАС завела дело на Google из-за «внезапных блокировок и удаления аккаунтов» на YouTube Статьи редакции
Компания злоупотребляет доминирующим положением сервиса на рынке, считает регулятор.
- На Google пожаловалась региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) из-за «внезапной блокировки, удаления аккаунтов и контента пользователей на YouTube». РОЦИТ — общественная организация, объединяющая активных интернет-пользователей России, говорится на её сайте.
- ФАС установила, что правила создания и блокировки аккаунтов непрозрачны, необъективны и непредсказуемы. «Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий», — считает регулятор. Такие действия могут привести к «ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках».
- Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий Google.
Цены на АЗС, значит, не приводят к «ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках», а баны пропагандонов на ютюбчике приводят. Ясно, понятно.
Очереди в детские садики, очереди в детские садики. В любой новости надо затронуть детские сады, все остальное не имеет значения, вообще не имеет.
Ну пока у тебя нет детей, ты можешь над этим посмеятся. А вот когда твоего ребенка надо в детский сад, а очередь там на 5 лет, то ты задумаешься над тем, как тебе жить и как кормить семью, когда жена не может работать из-за того, что ей надо сидеть с детьми.
Ну и пусть не работает, кормит и растит дитенков, она ведь не глава семьи...
Только не говорите что вас всё ещё может удивить что-то, происходящее в этой стране.
Да нас не удивляет. Просто ждем, когда же оно наконец высохнет и само отвалится. Не хочется крайние меры принимать.
Выглядит как ответ какой-то нейросети.
Не, ну тут видимо кто кого смотрит!
Недавно например заблочили аккаунт Игоря Негоды.
Он то чем им помешал?
Безобиднее ютубера еще поискать надо.
Разблочили только потому, что много тысяч подписчиков устроили ддос атаку на почту саппорта ютуба.
А ютуб и гугл причину так и не назвали в итоге, сказали - ошибка.
Вот именно в таких случаях я за ФАС
А на Роскомнадзор будут заводить дело за внезапные блокировки?
В какое прекрасное время я жил, когда в mIRC можно было по настроению банить и кикать. И никакой ФАС ко мне не приходил. ))
ну вы поняли
*
upd Таня Боброва можешь не дописывать новость, заголовка вполне достаточно
Потом запретят фамилию Навальный, далее имя Алексей. Чет я переживаю.
И отчество Анатолич. Потом начнут расстреливать всех Навальных, Алексеев и Анатоличей. Потом всех на Н, на А и на А, потом просто всех.
Дмитрия Анатолича оставят
И Путин на прямой линии скажет: «А то что мы всех Анатоличей расстреливаем, как говорят нам разные американские и другие западные враги, так это наглая неприкрытая ложь. Анатолич, подтверди!»
Я здесь. Вопросы?
Я ваще я, а что? )
Ну так то все претензии более чем обоснованны. Гугл монополист, и не может себе позволить творить всё, что вздумается.
У нас Путин монополист, пусть ФАС с этим сначала разберётся
Каким делом? Проверять очередной раз рост цен на бензин по указке царя?
На святое зарятся. Володя совсем разум потерял.
О каком Володе речь)))?
Комментарий удалён роботом Фёдором
мне кажется, я даже знаю каких пользователей
Ппц мы живет в беспределе, просто в бандитском логове каком-то. Это я про РФ
Не занимаю ничью сторону. Просто:
- Прокуратура США обвиняет Фейсбук в монопольном положении на рынке - ура, Цукерберга на мыло!
- ФАС РФ обвиняет Гугл в монопольном положении на рынке - позор, Шаскольского на мыло!
Что-то не сходится.
во втором случае мы имеем попытку российской власти контролировать интернет , естественно, что никакой радости это у нормального человека не вызывает.
А когда частные компании монополисты блокируют кого хотят, это нормально?
меня больше напрягает попытка росс власти пропихнуть на ютубы своих пропагандонов
А других пропагандонов там нет? Мне всегда казалось что у людей мозг есть и возможность фильтровать входящий поток информации. Я вот не Соловьева не Навального не смотрю потому что не привык дерьмом питаться, они оба звездоболы и пропагандисты, каждый в свою сторону перегибает. Я бы их всех пересажал и забанил, что бы чище было.
как скоро в чат ворвется Илья М. и его дружки? грег уже тут.
Ждем остальных свидетелей роста экономики и прорывов в космосе.
когда это я был свидетелем роста экономики и прорывов в космосе?... не, я все понимаю, но это уже перебор
Да, верно говоришь, прямого такого от тебя не видел, похоже что ты просто очень жирный тролль...
Ещё прикол, мода выставлять штрафы зарубежным компаниям в рублях 😃
Нужно эвакуироваться от сюда срочно, дальше будет только хуже
Хорошо там, где нас нет
Хорошо там, где работают суды и законы, где нет коррупции на всех уровнях, где нет кумовства и прочей дряни
Надежды юношей питают ;) Сегодня они нигде не работают, чувак.
Очевидно же что ты троль. Судя по всем твоим комментариям в этой платформе.
А кто не троль? )) Здесь все троли, чувак. Даже ты.
Ну ты троль, у тебя везде отрицательные ответы в сторону цивилизованных стран и их действий. Это четко просматривается. Как тебе работа, наверное ты счастливый человек :))))) днище
Ребят, вопрос: Кто-то считает платформу YouTube свободным СМИ? Их положение не про демократию, точно как и Twitter.
Почему мы должны быть бесхребетными?) Как у нас любят токсичность в сторону государства направить в любую секунду
Даже тут троли набежали! Обратите внимание
Любая отличная от вашей точки зрения это троллинг и кремлеботство?
Нет, есть точки зрения, а есть кремлеботы. Это разные вещи
Я просто заметил что как только светлоликим говоришь что-то отличное от их партийной идеологии и не дай бог не веришь что у Путина дворец, все, ты сразу кремлебот...
Нужен счётчик, сколько дней осталось до блокировки YouTube в РФ. А не вот это вот всё.
Комментарий удален
Подозреваю, что наши чиновники обрели неведомую силу дающую власть на гуглями или в конец ...
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