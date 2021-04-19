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Таня Боброва

ФАС завела дело на Google из-за «внезапных блокировок и удаления аккаунтов» на YouTube Статьи редакции

Компания злоупотребляет доминирующим положением сервиса на рынке, считает регулятор.

  • На Google пожаловалась региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) из-за «внезапной блокировки, удаления аккаунтов и контента пользователей на YouTube». РОЦИТ — общественная организация, объединяющая активных интернет-пользователей России, говорится на её сайте.
  • ФАС установила, что правила создания и блокировки аккаунтов непрозрачны, необъективны и непредсказуемы. «Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий», — считает регулятор. Такие действия могут привести к «ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках».
  • Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий Google.

#новость #google #youtube

1519 просмотров
83 83 комментария
5
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83 комментария
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Владислав

25

Цены на АЗС, значит, не приводят к «ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках», а баны пропагандонов на ютюбчике приводят. Ясно, понятно.

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Danila Romanov

Владислав
–2

Очереди в детские садики, очереди в детские садики. В любой новости надо затронуть детские сады, все остальное не имеет значения, вообще не имеет.

Ответить

Сергей Подгорный

Danila
7

Ну пока у тебя нет детей, ты можешь над этим посмеятся. А вот когда твоего ребенка надо в детский сад, а очередь там на 5 лет, то ты задумаешься над тем, как тебе жить и как кормить семью, когда жена не может работать из-за того, что ей надо сидеть с детьми. 

Ответить

Ar AbduRashid

Сергей
–2

Ну и пусть не работает, кормит и растит дитенков, она ведь не глава семьи...

Ответить

Михаил Филиппов

Владислав
0

Только не говорите что вас всё ещё может удивить что-то, происходящее в этой стране.

Ответить

greg chudnoff

Михаил
1

Да нас не удивляет. Просто ждем, когда же оно наконец высохнет и само отвалится. Не хочется крайние меры принимать.

Ответить

Михаил Филиппов

greg
0

Выглядит как ответ какой-то нейросети.

Ответить

greg chudnoff

Михаил
0

для иностранного шпиона - возможно

Ответить

AlexSandro

Владислав
1

Не, ну тут видимо кто кого смотрит!
Недавно например заблочили аккаунт Игоря Негоды.
Он то чем им помешал?
Безобиднее ютубера еще поискать надо.
Разблочили только потому, что много тысяч подписчиков устроили ддос атаку на почту саппорта ютуба.
А ютуб и гугл причину так и не назвали в итоге, сказали - ошибка.
Вот именно в таких случаях я за ФАС

Ответить

Павел

22

А на Роскомнадзор будут заводить дело за внезапные блокировки? 

Ответить

Alexander Sorokin

Павел
1

Вот лишь бы придираться людям. Это другое

Ответить

Sergei Timofeyev

Павел
0

В какое прекрасное время я жил, когда в mIRC можно было по настроению банить и кикать. И никакой ФАС ко мне не приходил. ))

Ответить

Рулона Обоева

19

ну вы поняли
*
upd Таня Боброва можешь не дописывать новость, заголовка вполне достаточно

Ответить

Алексей Александрович

Рулона
0

Внатуре чётко 🤓

Ответить

Алексей Кравцов

9

Потом запретят фамилию Навальный, далее имя Алексей. Чет я переживаю.

Ответить

Владислав

Алексей
14

У тебя еще есть время сменить богомерзкое Алексей на богоугодное Владимир

Ответить

Alexandr Simonov

Алексей
2

И отчество Анатолич. Потом начнут расстреливать всех Навальных, Алексеев и Анатоличей. Потом всех на Н, на А и на А, потом просто всех.

Ответить

Gaius Plinius

Alexandr
2

Дмитрия Анатолича оставят

Ответить

Константин

Gaius
1

Но это не точно

Ответить

Alexandr Simonov

Gaius
1

И Путин на прямой линии скажет: «А то что мы всех Анатоличей расстреливаем, как говорят нам разные американские и другие западные враги, так это наглая неприкрытая ложь. Анатолич, подтверди!»

Ответить

Поразительный Мика

8

Когда удалили ботов Кремля...

Ответить

greg chudnoff

Поразительный
1

Я здесь. Вопросы?

Ответить

N N

greg
0

А вы ваще кто? (с) Пыня

Ответить

greg chudnoff

N
0

Я ваще я, а что? )

Ответить

N N

greg
0

Документы предъявите на это имя

Ответить

greg chudnoff

N
0

кому? )

Ответить

Харухи

1

Ну так то все претензии более чем обоснованны. Гугл монополист, и не может себе позволить творить всё, что вздумается. 

Ответить

Alexandr Simonov

Харухи
4

У нас Путин монополист, пусть ФАС с этим сначала разберётся

Ответить

Харухи

Alexandr
1

Что за детский лепет? Ты школьник? Обычно они всё возводят в абсолют и делят мир на белое и чёрное. 
ФАС занята своим делом и не понятно, зачем приплетать Путина. 

Ответить

Канищев Максим

Харухи
0

Каким делом? Проверять очередной раз рост цен на бензин по указке царя?

Ответить

Raimond Vladimirov

3

Когда заведут дело на Единую Россию за монополию на власть?

Ответить

Alexandr Simonov

1

На святое зарятся. Володя совсем разум потерял.

Ответить

Сергей Пирогов

Alexandr
1

О каком Володе речь)))?

Ответить

Raimond Vladimirov

Сергей
5

О Ленине :)

Ответить

Maksim Scheptev

Сергей
4

о Мономахе)

Ответить

greg chudnoff

Сергей
3

о Шарапове

Ответить

Alexandr Simonov

Сергей
0

О Красно Солнышко

Ответить

Alexandr Simonov

Alexandr
0

Комментарий удалён роботом Фёдором

Ответить

greg chudnoff

Alexandr
0

Ясно Солнышко

Ответить

Ничего личного, но

2

мне кажется, я даже знаю каких пользователей

Ответить

Alex Yen

Ничего
1

Некоторых таких пользователей могут и в дурку загрести, фляга свистит уже на полную.

Ответить

Артем Кандрин

–1

Ппц мы живет в беспределе, просто в бандитском логове каком-то. Это я про РФ

Ответить

greg chudnoff

Артем
2

Не занимаю ничью сторону. Просто:

- Прокуратура США обвиняет Фейсбук в монопольном положении на рынке - ура, Цукерберга на мыло!

- ФАС РФ обвиняет Гугл в монопольном положении на рынке - позор, Шаскольского на мыло!

Что-то не сходится.

Ответить

Leo Uvarov

greg
–1

во втором случае мы имеем попытку российской власти контролировать интернет , естественно, что никакой радости это у нормального человека не вызывает.

Ответить

greg chudnoff

Leo
0

А они его и так контролируют. Ну, местами.

Ответить

Angel Vivaldi

Leo
0

А когда частные компании монополисты блокируют кого хотят, это нормально?

Ответить

Leo Uvarov

Angel
0

меня больше напрягает попытка росс власти пропихнуть на ютубы своих пропагандонов

Ответить

Angel Vivaldi

Leo
0

А других пропагандонов там нет? Мне всегда казалось что у людей мозг есть и возможность фильтровать входящий поток информации. Я вот не Соловьева не Навального не смотрю потому что не привык дерьмом питаться, они оба звездоболы и пропагандисты, каждый в свою сторону перегибает. Я бы их всех пересажал и забанил, что бы чище было.

Ответить

greg chudnoff

Артем
0

Круто!

Ответить

badResistor

2

как скоро в чат ворвется Илья М. и его дружки? грег уже тут.
Ждем остальных свидетелей роста экономики и прорывов в космосе.

Ответить

greg chudnoff

badResistor
–1

когда это я был свидетелем роста экономики и прорывов в космосе?... не, я все понимаю, но это уже перебор

Ответить

badResistor

greg
0

Да, верно говоришь, прямого такого от тебя не видел, похоже что ты просто очень жирный тролль...

Ответить

greg chudnoff

badResi…
0

бодипозитивный ;)

Ответить

Артем Кандрин

greg
0

Чувак, работу себе нормальную найди

Ответить

Михаил Синицын

1

Ещё прикол, мода выставлять штрафы зарубежным компаниям в рублях 😃

Ответить

Gaius Plinius

Михаил
2

А в чем надо выставлять?

Ответить

N N

Gaius
0

В выводимой валюте

Ответить

Артем Кандрин

0

Нужно эвакуироваться от сюда срочно, дальше будет только хуже

Ответить

Глеб Лубенников

Артем
–1

Хорошо там, где нас нет

Ответить

Артем Кандрин

Глеб
2

Хорошо там, где работают суды и законы, где нет коррупции на всех уровнях, где нет кумовства и прочей дряни

Ответить

greg chudnoff

Артем
–2

Надежды юношей питают ;) Сегодня они нигде не работают, чувак.

Ответить

Артем Кандрин

greg
0

Очевидно же что ты троль. Судя по всем твоим комментариям в этой платформе.

Ответить

greg chudnoff

Артем
1

А кто не троль? )) Здесь все троли, чувак. Даже ты.

Ответить

Артем Кандрин

greg
1

Ну ты троль, у тебя везде отрицательные ответы в сторону цивилизованных стран и их действий. Это четко просматривается. Как тебе работа, наверное ты счастливый человек :))))) днище

Ответить

greg

Артем
0

Ты как минимум несправедлив. К тому же, все зависит от того, какие страны называть цивилизованными, их-то на Шарике совсем мало осталось.

Ответить

Артем

greg
–1

Хорошо, с тобой все понятно бот. Пшел на гхуй

Ответить

greg

Артем
0

Не могу ( Ты там все место занял...

Ответить

Артем Кандрин

greg
–1

А ты везде был ?

Ответить

Michael Petrov

Глеб
–1

да, хорошо там, где вас нет

Ответить

greg chudnoff

Артем
–1

Ты еще здесь?...

Ответить

Глеб Лубенников

–8

Ребят, вопрос: Кто-то считает платформу YouTube свободным СМИ? Их положение не про демократию, точно как и Twitter.

Почему мы должны быть бесхребетными?) Как у нас любят токсичность в сторону государства направить в любую секунду

Ответить

Сергей Пирогов

1

Да ладно? Уже началось?!!

Ответить

Артем Кандрин

0

Даже тут троли набежали! Обратите внимание

Ответить

greg chudnoff

Артем
0

Ага, я тут )

Ответить

Angel Vivaldi

Артем
0

Любая отличная от вашей точки зрения это троллинг и кремлеботство?

Ответить

Артем Кандрин

Angel
0

Нет, есть точки зрения, а есть кремлеботы. Это разные вещи

Ответить

Angel Vivaldi

Артем
0

Я просто заметил что как только светлоликим говоришь что-то отличное от их партийной идеологии и не дай бог не веришь что у Путина дворец, все, ты сразу кремлебот... 

Ответить

Марк Климов

0

Нужен счётчик, сколько дней осталось до блокировки YouTube в РФ. А не вот это вот всё.

Ответить

Michael Petrov

Марк
1

посмотрите роадмап перезапуска рутуба

Ответить

Alexey Ivanov

0

Приготовились.... На старт...

Ответить

Артем Кандрин

0

Ахахаха

Ответить

Комментарий удален

xxx xxx

0

Подозреваю, что наши чиновники обрели неведомую силу дающую власть на гуглями или в конец ...

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greg chudnoff

xxx
–2

Да, и эта неведомая сила называется Рутьюб )

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