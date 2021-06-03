Сервисы
Таня Боброва

Основатели Playrix и фонд LVL1 вложили $2 млн в «Комитет», владеющий vc.ru, TJ, DTF и Coub Статьи редакции

Средства пойдут на развитие контентной платформы, на которой работают проекты компании.

Фонд Льва Левиева LVL1 за счёт инвестиций увеличил свою долю. Основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы, помимо участия в совместном раунде, выкупили часть долей у партнёров и сотрудников. Оценка компании и сумма сделки не раскрываются.

«Комитет» — одна из немногих компаний в медиа, которая показывает положительную динамику, особенно в последние два года. Ребята удачно комбинируют разные модели, технологии и развивают, на наш взгляд, значимые для российского рынка площадки, которые мы тоже активно читаем.

У команды есть свой план, будем стараться их всячески поддерживать. Надеемся, что за счёт инвестиций они ускорят запуск функциональности для пользователей, сервисов для компаний и новых проектов.

Игорь Бухман
сооснователь Playrix

«Комитет» — компания, образованная в 2014 году в результате слияния медиапроектов TJournal и vc.ru (бывший «Цукерберг позвонит»). Первыми инвесторами стали Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили. В 2016 году компания запустила площадку об играх, разработке, кино и музыке — DTF. В 2020 году фонд LVL1 присоединил к «Комитету» сервис зацикленных видео Coub.

#новость

1884 просмотров
31 31 комментарий
40
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 31, "likes": 40, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 245614, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 03 Jun 2021 12:08:07 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
31 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Максим Митин

21

Может наконец-то деньги пойдут на контент авторам, а то надоело читать говноновости и рекламу под видом статей

Ответить

Vladislav Stan

Максим
17

Наконец-то хватит на борьбу с ботами)) 

Ответить

Европейский завод

Vladislav
0

будем надеяться!

Ответить

Dmitry Semenikhin

Максим
0

Или прогерам. У меня чувство, что vc на flutter переехало. На 7 айфоне греется и лагает. При скроле половина кадров пропадает. Раньше такого не было.

Ответить

Леонид Умудумиадис

13

Может, деньги направятся на отключение возможности новым пользователям оставлять ссылки и захламлять комментарии спамом?

Ответить

Alexander Veber

Леонид
14

Ну тут двумя мультами не обойтись, нужно как минимум на ipo выходить

Ответить

Способный кубок

7

Вы привлекли внимание. Мне кажется, повестка TJ весь комитет потопит.

Ответить

Мистер Блондин

Способный
1

привет, ты охуел?

Ответить

Способный кубок

Мистер
0

Что?

Ответить

Мистер Блондин

Способн…
1

весь комитет только на моем личном блоге на ТЖ и держится
оттуда и внимание и инвестиции 

Ответить

Выдающийся цвет

Способный
0

Та не. Даже если на ТЖ наедут, его легко можно будет отбросить в отдельное юр. лицо и продолжать развлекаться без вреда остальным площадкам, на которые особо не за что наезжать.

Ответить

Ivan Zenkov

5

TJournal и vc.ru (бывший «Цукерберг позвонит»). Первыми инвесторами стали Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили. В 2016 году компания запустила площадку об играх, разработке, кино и музыке — DTF

Все три сайта как один. Даже материалы перепечатываются туда-сюда. Расслоение ужасное и бессмысленное.

Ответить

Kirill Kemenev

Ivan
2

Но времена «Цукерберг позвонит» вспоминаю с ностальгией🥰

Ответить

Kirill Kemenev

Ivan
0

Зачем ломать то, что пока хорошо работает?😅

Ответить

Kirill Kemenev

2

Думаю, за счет инвестированных средств можно реализовать одну модель интересную🤔

Ответить

Igor Filippov

Kirill
6

С белым порошком и блудными дамами?

Ответить

Kirill Kemenev

Igor
1

Начнём с покера по пятницам😅

Ответить

Vladislav Stan

–2

Ох, молчали бы вы об этом. ФСБня громит сейчас любые неподконтрольные издания. Дед не любит, когда кто-то из-за рубежа в его опричнину лезет. 

Ответить

Дежурный магнит

Vladislav
1

Выдумайте ещё больше оскорбительных эпитетов - и они придут быстрее.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Способный кубок

Igor
0

Такой талант щедро поощряется социальным одобрением в виде лайков. Не переживайте за него.

Ответить

Канищев Максим

3

Похоже что tj скоро закроют либо введут тотальную модерацию.

Ответить

Kirill Kemenev

Канищев
0

Да вряд ли. Не такие уж большие деньги по меркам медиа вложили

Ответить

Канищев Максим

Kirill
2

Это пока. Так сказать на пол шышечки.

Ответить

Artur Orujaliev

2

Влад, ты вышел, наконец?:)

Ответить

Андрей Мальцев

2

Прощаемся с TJ. 

Ответить

Kirill Kemenev

1

Хочу работать в «комитете»🙃

Ответить

Небольшой жёлтый робот

1

Ахаха

Ответить

Юрий Глотов

1

Может хоть одного журналиста наймут.

Ответить

Алексей Долгих

0

Сошлась экономика похоже! Не зря получается донаты собирали и с меня по 75₽ в месяц дают свои плоды!)🎴

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Поздравляю, ребята. Хотя зачем я пишу, они уже все давно 2 млн прогуливают :) 🍾

Ответить

Artemy

0

Ну теперь дела пойдут!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Т1Консалтинг
Подписан
Отписаться
«Стажерка» от Т1 Консалтинг: как мы растим ИТ-кадры
Calltouch
Подписан
Отписаться
Как работать с блогосферой системно и красиво – пример рынка недвижимости. Интервью с Дмитрием Форманом
Поговорили с руководителем отдела интернет-маркетинга АО «Главстрой» Дмитрием Форманом об интеграции в «Что было дальше…
red_mad_robot
Подписан
Отписаться
«Закон есть закон»: как жить в юридическом мире, если ты из айти
В новый выпуск подкаста «Сушите вёсла» ведущие позвали юристов из айти. Все вместе обсудили, можно ли использовать чужу…

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrey Kulakov
за день
> "«Самокат» выйдет на рынок США под новым брендом — The Bell"  Отличный заголовок вышел, я считаю
«Самокат» выйдет на рынок США под новым брендом
ЯжПрограммист
за неделю
Если вы называете джунами тех, кто в сегодняшних реалиях по факту мидл, то проблема только в ваших завышенных ожиданиях. Сегодня парадокс рынка в том, что получить зп больше в разы проще перейдя в другую компанию чем…
Текучка стажеров такая, что опускаются руки… Что случилось с людьми?
Комментарии

Yury Gagarin

Что происходит на петербургском…

Тинькофф

«Тинькофф» запустил телефонного…

Alexey Ezhikov

Вернуться к трезвости: как я…

Serge Ovchinnikov

Кафе-донерная «Донер 42» Фёдора…

Nikolay Werner

Основатели Playrix и фонд LVL1…

Мехман Саламов

СК в Петербурге начал обыски у…

Женя Гагарин

РБК получил иск о защите…

Ilya Sorokin

«Яндекс», «Ланит», Gigabyte и…

Game Topia

Вернуться к трезвости: как я…

Евгений Старых

Правительство России…

Yury Gagarin

Что происходит на петербургском…

Сергей Подгорный

Илон Маск сравнил бортовую…

Канищев Максим

«Яндекс», «Ланит», Gigabyte и…

Антон Штадлер

Дискуссия: почему в США нет…

Ar AbduRashid

«Яндекс», «Ланит», Gigabyte и…

B. B.

СК в Петербурге начал обыски у…

Мистер Блондин

Основатели Playrix и фонд LVL1…

Zack S

Продажи на рынке NFТ за месяц…

Александр Мраев

Дискуссия: почему в США нет…

Fyodor

Основатели Playrix и фонд LVL1…
null