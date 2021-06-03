«Комитет» — одна из немногих компаний в медиа, которая показывает положительную динамику, особенно в последние два года. Ребята удачно комбинируют разные модели, технологии и развивают, на наш взгляд, значимые для российского рынка площадки, которые мы тоже активно читаем.

У команды есть свой план, будем стараться их всячески поддерживать. Надеемся, что за счёт инвестиций они ускорят запуск функциональности для пользователей, сервисов для компаний и новых проектов.