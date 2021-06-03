Основатели Playrix и фонд LVL1 вложили $2 млн в «Комитет», владеющий vc.ru, TJ, DTF и Coub Статьи редакции
Средства пойдут на развитие контентной платформы, на которой работают проекты компании.
Фонд Льва Левиева LVL1 за счёт инвестиций увеличил свою долю. Основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы, помимо участия в совместном раунде, выкупили часть долей у партнёров и сотрудников. Оценка компании и сумма сделки не раскрываются.
«Комитет» — компания, образованная в 2014 году в результате слияния медиапроектов TJournal и vc.ru (бывший «Цукерберг позвонит»). Первыми инвесторами стали Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили. В 2016 году компания запустила площадку об играх, разработке, кино и музыке — DTF. В 2020 году фонд LVL1 присоединил к «Комитету» сервис зацикленных видео Coub.
Может наконец-то деньги пойдут на контент авторам, а то надоело читать говноновости и рекламу под видом статей
Наконец-то хватит на борьбу с ботами))
Или прогерам. У меня чувство, что vc на flutter переехало. На 7 айфоне греется и лагает. При скроле половина кадров пропадает. Раньше такого не было.
Может, деньги направятся на отключение возможности новым пользователям оставлять ссылки и захламлять комментарии спамом?
Ну тут двумя мультами не обойтись, нужно как минимум на ipo выходить
привет, ты охуел?
Способный кубок
Что?
весь комитет только на моем личном блоге на ТЖ и держится
оттуда и внимание и инвестиции
Выдающийся цвет
Та не. Даже если на ТЖ наедут, его легко можно будет отбросить в отдельное юр. лицо и продолжать развлекаться без вреда остальным площадкам, на которые особо не за что наезжать.
TJournal и vc.ru (бывший «Цукерберг позвонит»). Первыми инвесторами стали Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили. В 2016 году компания запустила площадку об играх, разработке, кино и музыке — DTF
Все три сайта как один. Даже материалы перепечатываются туда-сюда. Расслоение ужасное и бессмысленное.
Думаю, за счет инвестированных средств можно реализовать одну модель интересную🤔
С белым порошком и блудными дамами?
Ох, молчали бы вы об этом. ФСБня громит сейчас любые неподконтрольные издания. Дед не любит, когда кто-то из-за рубежа в его опричнину лезет.
Похоже что tj скоро закроют либо введут тотальную модерацию.
Да вряд ли. Не такие уж большие деньги по меркам медиа вложили
Сошлась экономика похоже! Не зря получается донаты собирали и с меня по 75₽ в месяц дают свои плоды!)🎴
Поздравляю, ребята. Хотя зачем я пишу, они уже все давно 2 млн прогуливают :) 🍾
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