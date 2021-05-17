В Канаде запустили приложение NewNew для влияния на выбор людей за деньги 

За $5 долларов пользователи могут выбрать один из двух вариантов за другого человека.

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Предпринимательница Кортн Смит запустила в марте 2021 года приложение NewNew, где пользователи платят за участие в опросах других пользователей. Приложение доступно в бета-версии, сообщает BBC.

Когда пользователь голосует, автор опроса получает деньги за вычетом комиссии NewNew. Минимальная плата — $5 за голос (примерно 370 рублей).

Кортн объясняет, что приложение создано для более тесного взаимодействия авторов с поклонниками: пользователи решают, что делать, а автор должен отчитаться об этом.

«Например, знание того, что голос влияет на любимого художника, и теперь он напишет картину в синих и розовых тонах, может быть действительно круто для многих людей», — объясняет Кортн Смит.

Пока авторов менее 100. Они создают опросы в формате видео. Подписчики могут платить столько раз, сколько захотят. Деньги не вернут, каким бы ни был результат. Также подписчики могут дополнительно платить от $20 за конкретное действие: например, чтобы автор назвал персонажа книги в его честь. Автор может отклонить все «ставки», тогда деньги вернуться.

Все опросы проверяют с помощью искусственного интеллекта, опасные посты удаляют.

NewNew удалось привлечь первые инвестиции от соучредителя PayPal Питера Тиля, инвестиционного фонда Andreessen Horowitz и голливудского актера Уилла Смита. Сумма не раскрывается. Техническую поддержку оказал Snapchat.

До запуска NewNew Кортн Смит более 10 лет работала личным помощником канадского рэпера Дрейка, после была одним из его менеджеров.