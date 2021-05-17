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Маша Цепелева

В Канаде запустили приложение NewNew для влияния на выбор людей за деньги Статьи редакции

За $5 долларов пользователи могут выбрать один из двух вариантов за другого человека.

6 6 комментариев
1578 просмотров

Предпринимательница Кортн Смит запустила в марте 2021 года приложение NewNew, где пользователи платят за участие в опросах других пользователей. Приложение доступно в бета-версии, сообщает BBC.

Когда пользователь голосует, автор опроса получает деньги за вычетом комиссии NewNew. Минимальная плата — $5 за голос (примерно 370 рублей).

Кортн объясняет, что приложение создано для более тесного взаимодействия авторов с поклонниками: пользователи решают, что делать, а автор должен отчитаться об этом.

«Например, знание того, что голос влияет на любимого художника, и теперь он напишет картину в синих и розовых тонах, может быть действительно круто для многих людей», — объясняет Кортн Смит.

Пока авторов менее 100. Они создают опросы в формате видео. Подписчики могут платить столько раз, сколько захотят. Деньги не вернут, каким бы ни был результат. Также подписчики могут дополнительно платить от $20 за конкретное действие: например, чтобы автор назвал персонажа книги в его честь. Автор может отклонить все «ставки», тогда деньги вернуться.

Все опросы проверяют с помощью искусственного интеллекта, опасные посты удаляют.

NewNew удалось привлечь первые инвестиции от соучредителя PayPal Питера Тиля, инвестиционного фонда Andreessen Horowitz и голливудского актера Уилла Смита. Сумма не раскрывается. Техническую поддержку оказал Snapchat.

До запуска NewNew Кортн Смит более 10 лет работала личным помощником канадского рэпера Дрейка, после была одним из его менеджеров.

NewNew

#новость #стартап

6 6 комментариев
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Raimond Vladimirov

14

В Канаде запустили приложение NewNew для влияния на выбор людей за деньги 

Сначала подумал, что подкуп на выборах легализовали :)

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Лев Щенин

–5

Почему Россия не Америка?
Почему русские не могут понять проекты американцев и северных американцев (канадцев) ? 
Ответ можно прочитать здесь:

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Максим Чистов

Лев
5

Что тут непонятно? Типичное «задонать стримеру за иллюзию что ему важно твоё мнение» На ру стримах тоже много такого

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SURPRISED PANDA

1

ShitShit

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victor.

0

ничего не понял

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Радостный бокал

0

Sims IRL?

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