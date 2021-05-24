Группа покупает всю компанию, сделка до конца не закрыта, пояснил сооснователь Playkey Егор Гурьев.

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Сделка завершилась 21 мая 2021 года, пишет Properm.ru со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ. Согласно ей, Mail.ru Group выкупила около 80,05% акций ООО «Игровые решения», которое управляет платформой облачного гейминга Playkey.

В системе «Контур.Фокуса» данные о сделке пока не отображаются .В Mail.ru Group подтвердили vc.ru сделку, но её сумму и долю не раскрывают.

По словам компании, технологии и наработки Playkey помогут Mail.ru Group быстрее воплотить планы по развитию сервиса, «увеличат инновационный потенциал My.Games Cloud и Store и станут стимулом для развития игровой экосистемы всей компании».

Глава и сооснователь Playkey Егор Гурьев пояснил vc.ru, что Mail.ru Group покупает 100% компании — сделка будет закрыта до конца 2021 года. В течение нескольких лет он будет заниматься интеграцией технологий Playkey в облако My.Games — игрового направления Mail.ru Group, — и станет частью этого подразделения, пишет Forbes.

Почему заключили сделку, это была инициатива с вашей стороны или со стороны Mail.ru Group?

Это было хорошее предложение, которое подошло и нам, как команде, и финансовым инвесторам, и всему Mail.ru Group. У нас получилась отличная технология, неплохие пользовательские метрики, например, по среднему чеку, количеству, удержанию (retention).

Нам кажется, что мы сделали одну из лучших технологий в мире и это стало определяющим фактором, почему [куплены] именно мы, а не кто-то ещё.

На момент заключения сделки Playkey оставался безубыточным?

В конце 2020 года мы вышли на безубыточность, за весь 2020 год показали небольшую прибыль.

Как будет дальше развиваться сервис?

Мы это обсуждаем с командой Mail.ru Group, очевидно, что будет интеграция двух продуктов. Какая конкретно будет это Playkey или My.Games Cloud — продолжаем обсуждать.

Мы ожидаем, что будет большой толчок в целом по стримингу в мире, потому что большая компания с большим финансовым ресурсом с игровой аудиторией получила сильную и мощную технологию и будет её развивать.

Что будет с брендом — пока неясно?

Мы обсуждаем, есть много хороших вариантов, хотим выбрать лучший.

Что будет с партнёрствами Playkey?

Они продолжают развиваться, довольны технологией, на базе неё строят свои продукты. Нет никаких планов разрывать контракты. Это выгодные для всех условия, а кто акционер юрлица — не так важно для партнерства.