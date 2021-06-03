Пометку заметил пользователь приложения на Android.

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В приложении «СберЗвук» на Android появились пометки HiFi напротив некоторых треков и в плеере, изменение заметил читатель vc.ru.

Если нажать на HiFi, появится уведомление о том, что качество музыки изменилось. У музыки в новом формате «детализация явно лучше, звучание некоторых инструментов объемнее и глубже».

В веб-версии сервиса и в приложении на iOS пометки нет.

В «СберЗвуке» отказались комментировать нововведения.