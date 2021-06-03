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Маша Цепелева

В «СберЗвуке» появились треки в формате HiFi с более высоким качеством звука Статьи редакции

Пометку заметил пользователь приложения на Android.

25 25 комментариев
1137 просмотров

В приложении «СберЗвук» на Android появились пометки HiFi напротив некоторых треков и в плеере, изменение заметил читатель vc.ru.

Если нажать на HiFi, появится уведомление о том, что качество музыки изменилось. У музыки в новом формате «детализация явно лучше, звучание некоторых инструментов объемнее и глубже».

В веб-версии сервиса и в приложении на iOS пометки нет.

В «СберЗвуке» отказались комментировать нововведения.

Владимир Хазов
  • В мае Apple Music сообщила, что новое качество звука в стриминге будет доступно в июне 2021 года без дополнительной оплаты. В приложении будет доступна передача звука с помощью технологии Spatial Audio с многомерным звуком и четкостью и с поддержкой Dolby Atmos. Компания хочет перевести на новый формат весь каталог из 75 млн записей.
  • Spotify хочет запустить отдельную платную подписку на музыку в формате HiFi в 2021 году.
  • Передачу музыки без потерь качества уже предлагают Tidal, Amazon Music HD и Deezer.

#новость #сберзвук

25 25 комментариев
5
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25 комментариев
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Ледяной Гоша

4

В чем преимущество СберЗвука перед Spotify?

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RMirsaitov

Ледяной
15

Ни в чем)

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Raimond Vladimirov

RMirsaitov
4

Я бы сказал, оно даже наоборот отрицательное

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Дэни Трэхо

Ледяной
1

Преимущество в дополнительных плюшках со сберподписки, типа кинчика от окко, пакета гб и минут на сбермобайле, скидок в деливери и прочее

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Дэни
1

То есть 300 руб в месяц экономии? Лол 

Ответить

Alexander

БАБКА
1

За такое и убить можно

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Alexand…
1

Комара только если )

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Александр Сенс

Дэни
–1

Самое оно для нищебродов.

Ответить

Dmitry Yashin

Ледяной
0

Ну, теперь в том, что качество звука в спотифай - говно, а тут вроде как вот хайфай предлагают.

Ответить

Николай Новиков

2

— Какой смысл в этом сервисе при наличии Spotify и Apple Music?
— Да никакого!

Ответить

lakoros

Николай
2

Отдельно он конечно никому не нужен. Но он идёт в мешке сберпрайма, как и яндекс плюс.
А там уже и скидки в магазинах, доставки всякие, окко, умный дом ... и кому-то может хватить и сберзвука. И не платить отдельно еще и за музыку.

Ответить

Barbanov Nikolay

2

Грустно уже от того, что кругом Сбер, Яндекс, Mail, "система" и по-кругу. 
новости уже можно и не смотреть - понятно примерно что будет. 
англоязычные новости гораздо разнообразнее - тысячи разных интересных небольших компаний которые далеют разные прикольные уникальные штуки с искренней любовью фаундеров -  без амбиций обезличенного "стратега" быть везде

Ответить

Иван Шиллер

1

Это интересно! Всё-таки СберЗвук не такая большая и неповоротливая машина, как Apple или Spotify. Если сильно постараться - можно нагнуть не только этих конкурентов. Вообще,  конкуренция это всегда плюс. Конечный пользователь только выиграет!

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Зимний дебаркадер

Иван
0

Прочитал как «коНЧеный пользователь»…

Ответить

Bender Rodriguez

Иван
0

не совсем так, это очень старый проект который который купил сбер и поменял вывеску

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

–1

Пхахах в первый раз слышу что такое говно есть )))
«СберЗвук» лол
Каждый раз при запуске приложения проигрывается джингл «вот где карту открывали туда и идите» и на выбор даётся огромная фонотека состоящая из 3 албомов Бутырки 

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MyTxtWebPage

БАБКА
0

Каждый из нас имеет право на ошибку. Ты же сам говорил. Говорил сам!!!

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Andrzej Cichowlaz

1

СберПук, емае. Тошнит уже от этой приставки

Ответить

MyTxtWebPage

0

Я прочитал: качество wifi

Ответить

MyTxtWebPage

MyTxtWebPage
1
Ответить

Dmitry Yashin

MyTxtWebPage
0

А Х5 тут при чём?

Ответить

MyTxtWebPage

Dmitry
1

X5 тут не причем. На фото с x5 изображен Лев Хасис - когда-то он имел должность в перекрестке (х5), сейчас он гендир СберПрайм и председатель Сбербанка

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Dmitry Yashin

MyTxtWe…
1

Председатель Сбербанка - Греф, а Хасис рулил не Перекрестком, а всей Х5.

Ответить

MyTxtWebPage

Dmitry
0

Он помощник Грефа. Память подводит

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Ivan Miasnikov

0

Видимо опять релизнули фичу до отмашки руководства :))

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