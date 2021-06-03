В «СберЗвуке» появились треки в формате HiFi с более высоким качеством звука Статьи редакции
Пометку заметил пользователь приложения на Android.
В приложении «СберЗвук» на Android появились пометки HiFi напротив некоторых треков и в плеере, изменение заметил читатель vc.ru.
Если нажать на HiFi, появится уведомление о том, что качество музыки изменилось. У музыки в новом формате «детализация явно лучше, звучание некоторых инструментов объемнее и глубже».
В веб-версии сервиса и в приложении на iOS пометки нет.
В «СберЗвуке» отказались комментировать нововведения.
- В мае Apple Music сообщила, что новое качество звука в стриминге будет доступно в июне 2021 года без дополнительной оплаты. В приложении будет доступна передача звука с помощью технологии Spatial Audio с многомерным звуком и четкостью и с поддержкой Dolby Atmos. Компания хочет перевести на новый формат весь каталог из 75 млн записей.
- Spotify хочет запустить отдельную платную подписку на музыку в формате HiFi в 2021 году.
- Передачу музыки без потерь качества уже предлагают Tidal, Amazon Music HD и Deezer.
Ни в чем)
Преимущество в дополнительных плюшках со сберподписки, типа кинчика от окко, пакета гб и минут на сбермобайле, скидок в деливери и прочее
То есть 300 руб в месяц экономии? Лол
Ну, теперь в том, что качество звука в спотифай - говно, а тут вроде как вот хайфай предлагают.
— Какой смысл в этом сервисе при наличии Spotify и Apple Music?
— Да никакого!
Грустно уже от того, что кругом Сбер, Яндекс, Mail, "система" и по-кругу.
новости уже можно и не смотреть - понятно примерно что будет.
англоязычные новости гораздо разнообразнее - тысячи разных интересных небольших компаний которые далеют разные прикольные уникальные штуки с искренней любовью фаундеров - без амбиций обезличенного "стратега" быть везде
Это интересно! Всё-таки СберЗвук не такая большая и неповоротливая машина, как Apple или Spotify. Если сильно постараться - можно нагнуть не только этих конкурентов. Вообще, конкуренция это всегда плюс. Конечный пользователь только выиграет!
не совсем так, это очень старый проект который который купил сбер и поменял вывеску
Пхахах в первый раз слышу что такое говно есть )))
«СберЗвук» лол
Каждый раз при запуске приложения проигрывается джингл «вот где карту открывали туда и идите» и на выбор даётся огромная фонотека состоящая из 3 албомов Бутырки
Каждый из нас имеет право на ошибку. Ты же сам говорил. Говорил сам!!!
Я прочитал: качество wifi
А Х5 тут при чём?
X5 тут не причем. На фото с x5 изображен Лев Хасис - когда-то он имел должность в перекрестке (х5), сейчас он гендир СберПрайм и председатель Сбербанка
Председатель Сбербанка - Греф, а Хасис рулил не Перекрестком, а всей Х5.
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