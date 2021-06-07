«Сбер» купит платформу для общения с клиентами на сайтах Jivo Статьи редакции
Сервис обойдётся компании в 1,5-2 млрд рублей, говорит источник.
Основатели Jivo Тимур Валишев и Николай Иванников останутся в компании на руководящих постах: Валишев будет генеральным директором, Иванников — техническим. «Сбер» хочет использовать сервис в своей экосистеме и расширить каналы коммуникации с клиентами.
Сумму сделки, которую закроют в июле, стороны не раскрывают. Покупка могла стоить «Сберу» 1,5-2 млрд рублей, сообщил близкий к сделке источник «Коммерсанта».
По данным базы «Контур.Фокус», прибыль Jivo (ООО «Живой сайт») в 2020 году выросла в три раза по сравнению с 2019 годом — с 33 до 100,5 млн рублей, а выручка — на 17%, с 382,5 до 449,6 млн рублей.
- Jivo — платформа для общения с клиентами на сайтах. Она объединяет сообщения из мессенджеров, приложений, соцсетей, SMS, электронной почты и других каналов. Владельцы сайтов могут интегрировать платформу с популярными системами аналитики, CRM и CMS.
- По собственным данным, сервисом пользуются более 270 тысяч сайтов.
Здравствуйте! Чем могу помочь?
А вот это даже не смешно(( Это есть такой продукт онлайн чата с дебильными автоматическими текстами на весь экран.
Отличная покупка!
Кстати, как правильно, СберЖив или СберЖиво?
СберЖил, СберЖив, СберБудетЖить!
СберЖил - сервис для оплаты ЖКХ, а СберБудетЖить - какой тогда сервис?
Страхование на случай смерти
СберЖыр
Придётся уходить с Живосайта. Категорически не работаем со сбером.
Почему такой негатив к сберу? У них приложения есть достаточно неплохие и сервисы. Не говорю за все, но некоторые оч клёвые.
Потому что они лезут во все щели, пытаясь собрать базу всех и вся. Начиная от школ, заканчивая едой, лекарствами и покупками. Причём, без соглашения об использовании этих данных. Яндекс.деньги купили - email ушёл в Сбербанк без моего согласия как контактный. История покупок, полагаю, тоже ушла.
Сбер, купи дорогу под окнами. Шумит.
Вы хотите приобрести подписку на СберШум?
Что не новость, так сбер покупает что-то. Ждём, когда амоцрм или битрикс выкупит, а может ройстат. А 2 ярда за базу клиентов и простой чат с интерфейсом конечно сильно )
Греф на экономическом форуме заявлял, что рынок готовится к глобальной монополизации со стороны айти компаний. Типа в недалеком будущем будет Яндекс.еда Яндекс.Вода и т.д. и сбер создает такую же инфраструктуру, чтобы оставаться конкурентоспособным. Типа пользователь будет внутри экосистемы а эти экосистемы мониполтзирую рынок.
Они там уже с фас договариваются и на уровне правительства это все продавливают.
Боюсь, что они просто не осилят такое кол-во продуктов и начнутся проседания: там упало, здесь баг, тут не работает 🤯 Попробуй оркеструй весь этот ворох бизнесов. Допускаю, что Греф может ошибаться.
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Почему сбера купил яндекс деньги, Я их удалил.
Сбер купит Jivo и я их удалю со всех сайтов.
Может что-то во мне?
Есть большая куча альтернативных чатов для общение с клиентом. Все что покупает сбер в 23:00 превращается в тыкву.
Почему не в полночь? 🤔
Если день прошёл без новостей о покупке или открытии нового направления бизнеса, то я начинаю беспокоиться, что там со сбером и Германом.
Сбер пугает
Он грузит страницу и понижает в ранжировании сайт, вообще архаика.
Да вообще не понятно нах нужно в современном мире. Поставил обычную ссылку на иконку Вотсапа или Телеги и готово.
А что, так можно было?)
Используем очень долго в работе, хороший сервис, стабильный и качественный. Единственное что, боюсь, со сбером он превратится в выкачивание денег или в бесконечную ненужную интеграцию с их сервисами.
Там кто-то говорил, что он тяжелый. Ну так его можно грузить асинхронно и все будет норм. Выхлоп с него для интернет магазина намного большее преимущество, чем загрузка сети, и то очень условная. Не так уж и критично.
В общем для продаж, очень хороший инструмент, надеюсь, не испортят его.
При 270тысячах подключенных сайтов вообще копеечный оборот. Не говоря уже о прибыли.
У них модель распространения фримиум, тобишь максимально бесплатное количество фич дают
Ебучая выпрыгивающая как черт из табакерки хуита! 🤬 Как же она меня бесит на всех сайтах. Пришлось домены этой хуйни заблочить в файле /etc/hosts - теперь красота!
Кстати, надо как-то собрать все подобные сервисы и туда же - фтопку 🔥🔥🔥
Разбудите в 2030 и скажите кто в итоге стал экосистемой всех экосистем
Ух ты - купите и нашу заодно платформу с замахом на экосистему чат-ботов!
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