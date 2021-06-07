Основатели Jivo Тимур Валишев и Николай Иванников останутся в компании на руководящих постах: Валишев будет генеральным директором, Иванников — техническим. «Сбер» хочет использовать сервис в своей экосистеме и расширить каналы коммуникации с клиентами.

По данным базы «Контур.Фокус», прибыль Jivo (ООО «Живой сайт») в 2020 году выросла в три раза по сравнению с 2019 годом — с 33 до 100,5 млн рублей, а выручка — на 17%, с 382,5 до 449,6 млн рублей.