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Nazigul Jusupova

«Сбер» купит платформу для общения с клиентами на сайтах Jivo Статьи редакции

Сервис обойдётся компании в 1,5-2 млрд рублей, говорит источник.

Основатели Jivo Тимур Валишев и Николай Иванников останутся в компании на руководящих постах: Валишев будет генеральным директором, Иванников — техническим. «Сбер» хочет использовать сервис в своей экосистеме и расширить каналы коммуникации с клиентами.

Сумму сделки, которую закроют в июле, стороны не раскрывают. Покупка могла стоить «Сберу» 1,5-2 млрд рублей, сообщил близкий к сделке источник «Коммерсанта».

По данным базы «Контур.Фокус», прибыль Jivo (ООО «Живой сайт») в 2020 году выросла в три раза по сравнению с 2019 годом — с 33 до 100,5 млн рублей, а выручка — на 17%, с 382,5 до 449,6 млн рублей.

  • Jivo — платформа для общения с клиентами на сайтах. Она объединяет сообщения из мессенджеров, приложений, соцсетей, SMS, электронной почты и других каналов. Владельцы сайтов могут интегрировать платформу с популярными системами аналитики, CRM и CMS.
  • По собственным данным, сервисом пользуются более 270 тысяч сайтов.

#новость #сбербанк #jivo

3726 просмотров
68 68 комментариев
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68 комментариев
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Yury Kotov

17

Здравствуйте! Чем могу помочь?

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Евгений Круглов

Yury
52
Ответить

Nikolai O

Евгений
3

Ну что клиент захотел настроить- то и настроил. ЖИВО тут нуинофат. 

Ответить

Антон Ляшенко

Евгений
1

А вот это даже не смешно(( Это есть такой продукт онлайн чата с дебильными автоматическими текстами на весь экран.

Ответить

Егор Какой-то

Yury
1

Вы робот?

Ответить

Родион Галанев

Yury
0

Го катку?

Ответить

Вася Пражкин

13

Отличная покупка!
Кстати, как правильно, СберЖив или СберЖиво?

Ответить

useless uS

Вася
30

СберЖил, СберЖив, СберБудетЖить!

Ответить

Вася Пражкин

useless
1

СберЖил - сервис для оплаты ЖКХ, а СберБудетЖить - какой тогда сервис?

Ответить

Arkadiy K

Вася
2

Медицинское страхование

Ответить

Игорь Протасов

Вася
2

Сбержил это скорей ритуальные услуги. 
А вот сбержив это жкх

Ответить

Boris Rozenstein

Вася
0

Страхование на случай смерти

Ответить

Вася Пражкин

Boris
1

Чет печально как-то, прям как ставки по депозитам в сбере.

Ответить

Родион Галанев

Вася
3

СберЖыр

Ответить

Вася Пражкин

Родион
3

Это прям для Private banking идеально подходит.

Ответить

Дмитрий Шусов

Родион
0

СберСыр

Ответить

Петя Иванов

Вася
1

СберСпасибоЧтоЖивой

Ответить

NotFop

18

Придётся уходить с Живосайта. Категорически не работаем со сбером.

Ответить

Ярослав Бершанский

NotFop
1

Почему такой негатив к сберу? У них приложения есть достаточно неплохие и сервисы. Не говорю за все, но некоторые оч клёвые. 

Ответить

Владимир

Ярослав
7

Потому что они лезут во все щели, пытаясь собрать базу всех и вся. Начиная от школ, заканчивая едой, лекарствами и покупками. Причём, без соглашения об использовании этих данных. Яндекс.деньги купили - email ушёл в Сбербанк без моего согласия как контактный. История покупок, полагаю, тоже ушла.

Ответить

Alex Black

Владимир
0

Всасывают в себя все как пылесос 

Ответить

Антон Ляшенко

NotFop
0

Правильно)

Ответить

Родион Галанев

8

Сбер, купи дорогу под окнами. Шумит.

Ответить

Андрей Плаксин

Родион
6

Вы хотите приобрести подписку на СберШум?

Ответить

Родион Галанев

Андрей
0

Я хочу отписаться от текущей

Ответить

Юрий Гужанков

5

Что не новость, так сбер покупает что-то. Ждём, когда амоцрм или битрикс выкупит, а может ройстат. А 2 ярда за базу клиентов и простой чат с интерфейсом конечно сильно )

Ответить

Владимир

Юрий
2

Они интегрируют купленную БД со своей СберКтулхой и будут предлагать тебе кредит на основе твоих комментов.

Ответить

Станислав Назаров

Юрий
0

Греф на экономическом форуме заявлял, что рынок готовится к глобальной монополизации со стороны айти компаний. Типа в недалеком будущем будет Яндекс.еда Яндекс.Вода и т.д. и сбер создает такую же инфраструктуру, чтобы оставаться конкурентоспособным. Типа пользователь будет внутри экосистемы а эти экосистемы мониполтзирую рынок. 
Они там уже с фас договариваются и на уровне правительства это все продавливают. 

Ответить

Alex Black

Станислав
0

Боюсь, что они просто не осилят такое кол-во продуктов и начнутся проседания: там упало, здесь баг, тут не работает 🤯  Попробуй оркеструй весь этот ворох бизнесов. Допускаю, что Греф может ошибаться.

Ответить

Ярослав Бершанский

1

Скоро
СберЖизнь – оформите подписку на счастливую жизнь всего за 99 990 ₽ в месяц 

Ответить

useless uS

Ярослав
12

Здравствуйте, я из Сбера. Сообщаем, что с 01.06.2021 по вашему тарифу доступна просто жизнь. Счастливая жизнь теперь доступна только для тарифа Премиум за 249.990 ₽ в месяц. 

Ответить

Ярослав Бершанский

useless
1

Отлично, у вас действует скидка при оплате на год вперёд? Выписывайте мне тариф Премиум 🔥

Ответить

useless uS

Ярослав
1

Конечно! Пришлите фото карты с двух сторон.

Ответить

Иван Замятин

useless
29

Жду активацию подписки, фото выслал

Ответить

Анар FS

4

Точка не возврата будет, когда это коснется детей...

Ответить

Nikolay Kenig

3

Почему сбера купил яндекс деньги, Я их удалил.
Сбер купит Jivo и я их удалю со всех сайтов.
Может что-то во мне?

Ответить

Антон Ляшенко

Nikolay
3

Есть большая куча альтернативных чатов для общение с клиентом. Все что покупает сбер в 23:00 превращается в тыкву.

Ответить

Alex Black

Антон
0

Почему не в полночь? 🤔

Ответить

Антон Ляшенко

Alex
0

А да забыл значит сказку(

Ответить

Израильский ГОСТ

3

Убивать за их прыгающую внизу экрана иконку телефона на сайтах. Вижу её - сразу давай до свидания таким колхозникам. В лучшем случае. Чаще - барыгам и шарлатанам.

Ответить

Саша Александров

3

Если день прошёл без новостей о покупке или открытии нового направления бизнеса, то я начинаю беспокоиться, что там со сбером и Германом.

Ответить

Израильский ГОСТ

Саша
2

Сберманом.

Ответить

Артур

2

Сбер пугает

Ответить

Владимир Толстиков

Артур
5

СберСтрах

Ответить

Mikhail Vozdvizhenskiy

2

Он грузит страницу и понижает в ранжировании сайт, вообще архаика.

Ответить

Anton Alexeev

Mikhail
1

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Ответить

Pavel Golubev

Mikhail
0

Да вообще не понятно нах нужно в современном мире. Поставил обычную ссылку на иконку Вотсапа или Телеги и готово. 

Ответить

Евгений Михайленко

Pavel
2

А что, так можно было?)

Ответить

Антон Ляшенко

Евгений
2

Да можно)

Ответить

Женя Гагарин

Mikhail
0

да, сервис достаточно примитивный. 
Чатра на 5 голов выше. 

Ответить

Алексей Афанасьев

2

Ещё, ещё, ещё больше данных

Ответить

Anton Alexeev

2

Используем очень долго в работе, хороший сервис, стабильный и качественный. Единственное что, боюсь, со сбером он превратится в выкачивание денег или в бесконечную ненужную интеграцию с их сервисами.

Там кто-то говорил, что он тяжелый. Ну так его можно грузить асинхронно и все будет норм. Выхлоп с него для интернет магазина намного большее преимущество, чем загрузка сети, и то очень условная. Не так уж и критично.

В общем для продаж, очень хороший инструмент, надеюсь, не испортят его.

Ответить

Антон Ляшенко

Anton
0

Не сомневайтесь превратится))

Ответить

Дмитрий Спирин

1

При 270тысячах подключенных сайтов вообще копеечный оборот. Не говоря уже о прибыли.

Ответить

Юрий Гужанков

Дмитрий
0

У них модель распространения фримиум, тобишь максимально бесплатное количество фич дают

Ответить

Василий Буров

1

На каком компьютере живочат открыли - вот туда и идите!

Ответить

Дмитрий Шусов

1
Ответить

Антон Ляшенко

Дмитрий
0

Им не хватает CRM))

Ответить

Alex Black

1

Ебучая выпрыгивающая как черт из табакерки хуита! 🤬  Как же она меня бесит на всех сайтах. Пришлось домены этой хуйни заблочить в файле /etc/hosts - теперь красота!

Кстати, надо как-то собрать все подобные сервисы и туда же - фтопку 🔥🔥🔥

Ответить

Artem

0

Jivo нравится, давно за ними наблюдаю, развивают продукт постоянно

Ответить

Nikolay Isaev

0

Разбудите в 2030 и скажите кто в итоге стал экосистемой всех экосистем

Ответить

useless uS

Nikolay
2

СбЯнЗон

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Alexander Rukin

0

Ух ты - купите и нашу заодно платформу с замахом на экосистему чат-ботов!

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Georgy Samokhin

0

Представьтесь, пожалуйста

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Artem Vidyaev

0

Скоро сбер выкупит метро

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Роман Соловьёв

0

Красавцы!

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Антон Ляшенко

0

Cбер плиз купи CRM систему Amo или Битрикс)))

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Алексей Самсонов

0

А сбер может остановиться? Теперь придется другие чат боты ставить.

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