В приложении есть велосипедные маршруты, автомобильная навигация и места, которые не отмечены на других картах.

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Разработчики приложения для путешественников Maps.me (до ноября 2020 года принадлежало Mail.ru Group) Александр Борсук и Виктор Говако запустили на основе него новый проект Organic Maps.

Organic Maps — это приложение с открытым кодом, которым управляет сообщество. Оно работает без интернета на Android и iOS и основано на данных картографического сервиса OpenStreetMap.

На картах Organic Maps отмечены места, которых нет на других, есть велосипедные маршруты, пешеходные тропы, профили высот, автомобильная навигация, офлайн-поиск и тёмный режим.

Приложение отличается особой конфиденциальностью: нет трекеров, рекламы, сбора данных, push-уведомлений, регистрации. Также Organic Maps экономит заряд смартфона, говорят создатели.

Разработчики предлагают скачать и бета-версии для Android и iOS, где можно предлагать функции и сообщать об ошибках.

Пешеходный маршрут Organic Maps

Места на картах Organic Maps