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Сервисы
Маша Цепелева

Создатели Maps.me запустили сервис Organic Maps с офлайн-картами без трекеров и регистрации Статьи редакции

В приложении есть велосипедные маршруты, автомобильная навигация и места, которые не отмечены на других картах.

10 10 комментариев
952 просмотров

Разработчики приложения для путешественников Maps.me (до ноября 2020 года принадлежало Mail.ru Group) Александр Борсук и Виктор Говако запустили на основе него новый проект Organic Maps.

Organic Maps — это приложение с открытым кодом, которым управляет сообщество. Оно работает без интернета на Android и iOS и основано на данных картографического сервиса OpenStreetMap.

На картах Organic Maps отмечены места, которых нет на других, есть велосипедные маршруты, пешеходные тропы, профили высот, автомобильная навигация, офлайн-поиск и тёмный режим.

Приложение отличается особой конфиденциальностью: нет трекеров, рекламы, сбора данных, push-уведомлений, регистрации. Также Organic Maps экономит заряд смартфона, говорят создатели.

Разработчики предлагают скачать и бета-версии для Android и iOS, где можно предлагать функции и сообщать об ошибках.

Пешеходный маршрут Organic Maps
Места на картах Organic Maps
Тёмный режим Organic Maps

#новость #карты #приложения

10 10 комментариев
16
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10 комментариев
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Алексей Штейн

3

Вот и замена мапс ми
Надеюсь продолжит развиваться 

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Андрей Соловьёв

2

А ребята не промох, сделали годное приложение - продали, их продукт испортили, они его заново сделали ещё лучше)
Успехов! Пошел скачивать, а то 2гис тоже начал разочаровывать.

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Artem Petrenkov

Андрей
0

Не заново, это продолжение того самого maps.me. В репозитории вся история правок, начиная с 2015 года, когда их уже купил Mail.ru

Ответить

volkov

1

DuckDuckGo в поиске.
ОрганикМапс в картах

Ответить

MEGAtraXXXer666

volkov
0

XMPP в мессенджерах

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Социологический яд

0

Какая бизнес-модель? Набрать аудиторию и продать?

Ответить

Ваня Самков

Социологический
1

Возможно путеводители и маршруты которые как то будут затрагивать туристические места, отели, рестораны. В любом случае инвесторов чаще интересует размер рынка и привлечение пользователей, и с тем и с другим вряд ли будут проблемы.

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Artem Petrenkov

0

-

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Mikhail Burmistrov

Artem
1

https://vc.ru/flood/10893-mapsme-free
https://github.com/mapsme/omim
Не готов сказать, что там с актуальностью и полнотой кода, но ядро то должно было сохраниться.

Mail.Ru Group открыла исходный код…
Mail.Ru Group открыла исходный код сервиса навигации Maps.me для сторонних разработчиков — теперь…
vc.ru
mapsme/omim
🗺 MAPS.ME — Offline OpenStreetMap maps for iOS and Android - mapsme/omim
github.com
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Илья Я́рец

0

Давайте поддержим ребят отзывами в отзывах app сторов

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