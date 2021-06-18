Создатели Maps.me запустили сервис Organic Maps с офлайн-картами без трекеров и регистрации Статьи редакции
В приложении есть велосипедные маршруты, автомобильная навигация и места, которые не отмечены на других картах.
Разработчики приложения для путешественников Maps.me (до ноября 2020 года принадлежало Mail.ru Group) Александр Борсук и Виктор Говако запустили на основе него новый проект Organic Maps.
Organic Maps — это приложение с открытым кодом, которым управляет сообщество. Оно работает без интернета на Android и iOS и основано на данных картографического сервиса OpenStreetMap.
На картах Organic Maps отмечены места, которых нет на других, есть велосипедные маршруты, пешеходные тропы, профили высот, автомобильная навигация, офлайн-поиск и тёмный режим.
Приложение отличается особой конфиденциальностью: нет трекеров, рекламы, сбора данных, push-уведомлений, регистрации. Также Organic Maps экономит заряд смартфона, говорят создатели.
Разработчики предлагают скачать и бета-версии для Android и iOS, где можно предлагать функции и сообщать об ошибках.
А ребята не промох, сделали годное приложение - продали, их продукт испортили, они его заново сделали ещё лучше)
Успехов! Пошел скачивать, а то 2гис тоже начал разочаровывать.
Не заново, это продолжение того самого maps.me. В репозитории вся история правок, начиная с 2015 года, когда их уже купил Mail.ru
DuckDuckGo в поиске.
ОрганикМапс в картах
Возможно путеводители и маршруты которые как то будут затрагивать туристические места, отели, рестораны. В любом случае инвесторов чаще интересует размер рынка и привлечение пользователей, и с тем и с другим вряд ли будут проблемы.
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https://vc.ru/flood/10893-mapsme-free
https://github.com/mapsme/omim
Не готов сказать, что там с актуальностью и полнотой кода, но ядро то должно было сохраниться.
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