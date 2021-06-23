Инфляция в США — как заработать на обвале рынка и защитить свой портфель акций

Почему все хомяки и диванные волки инвесторы с пульса говорят о росте инфляции и обвале рынка. Как защитить свой портфель акций и что делать перед обвалом, чтобы потом не страдать несколько лет от минуса в портфеле. Как заработать на обвале рынка и войти в список успешных мировых инвесторов на ровне с Баффетом, Соросом, Далио и Василием Олейником).