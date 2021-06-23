Сервисы
Маша Цепелева

Сервис «Яндекс.Справочник» станет частью платформы «Яндекс.Бизнес» Статьи редакции

Пользователи смогут менять информацию о своём бизнесе и управлять рекламными кампаниями в одном личном кабинете.

  • Обновлять контакты, отвечать на отзывы, менять адрес, режим работы и другую информацию из «Справочника» можно будет в личном кабинете «Яндекс.Бизнес», сообщили vc.ru в компании.
  • Объединение произойдёт в ближайшее время для всех пользователей, все возможности «Справочника» сохранятся.
  • Информация из «Справочника» отображается в «Картах», «Поиске» и других сервисах «Яндекса». Платформа «Бизнес» — это инструмент для запуска рекламных кампаний в «Поиске», «Услугах», «Картах», «Дзене» и на более чем 40 тысячах сайтов «Рекламной сети».
  • Подпиской на автоматический запуск кампаний в «Бизнесе» пользуются более 40 тысяч организации.

#новость #яндекс

307 просмотров
2 2 комментария
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Yury Kotov

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B2B каталог соцсеть было бы интересно

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Nikitinz

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Такими темпами сервис "Российская федерация" станет частью платформы "Яндекс.Бизнес".

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